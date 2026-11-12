CDMX: aseguran más de medio millón de pesos en consolas y videojuegos piratas al interior de la Plaza Meave

El operativo fue realizado este 11 de noviembre en el inmueble comercial ubicado en el Centro Histórico de la capital. Crédito: SSC

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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron, este 11 de noviembre, un operativo contra la piratería en Plaza Meave, ubicada sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico. Las autoridades informaron el saldo del operativo el mismo día: mercancía presuntamente apócrifa con un valor comercial de 525 mil 500 pesos.

El decomiso incluyó 11 consolas emuladoras capaces de reproducir 4 mil videojuegos cada una, además de 579 piezas entre videojuegos, controles y accesorios de marcas como PlayStation, Xbox y Nintendo. Las autoridades revisaron seis establecimientos dedicados a la comercialización de videojuegos dentro de la plaza.

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El operativo se apoyó en un cuadro con 543 registros de marca

Según un comunicado del IMPI, para sustentar las inspecciones, el instituto utilizó un cuadro de derechos de propiedad industrial integrado por 543 registros de marca correspondientes a las clases 9, 16 y 28, que amparan videojuegos, juguetes, accesorios y artículos de papelería. El documento oficial detalló los números de registro, las denominaciones o elementos gráficos y las fechas de concesión y vigencia de cada marca.

Las autoridades señalaron que ese material permite a los inspectores cotejar los signos protegidos con los que aparecen en los productos asegurados, sus etiquetas y sus empaques.

En el operativo brindaron apoyo elementos de la Marina y de la SSC. Crédito: SSC

De acuerdo con el cuadro oficial, entre los registros de referencia figuran marcas como Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, así como franquicias como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon, Minecraft y Sonic. El documento incluye también dos declaratorias de marca famosa, una de ellas correspondiente a LEGO.

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Un mismo logotipo puede aparecer en distintas categorías de producto

Según explicaron las autoridades en el comunicado, un mismo nombre o logotipo puede aparecer en distintas categorías de productos, desde consolas y accesorios hasta juguetes y artículos de papelería. Por esa razón, la revisión tomó en cuenta tanto el signo impreso en la mercancía como el tipo de artículo en el que se utiliza.

Operativo en la Plaza Meave. Crédito: SSC

El IMPI sostuvo que, para los consumidores, estos signos permiten identificar el origen comercial de lo que compran, y que su uso sin autorización genera confusión sobre quién fabricó el producto o si cuenta con el respaldo de la marca que ostenta.

La piratería compite en condiciones desiguales con el comercio formal

El comunicado oficial señaló que la comercialización de artículos apócrifos afecta también a los negocios que invierten en desarrollar, registrar y distribuir sus productos originales, pues la mercancía irregular compite en condiciones desiguales con quienes operan en el comercio formal.

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Mercancía asegurada tras el despliegue en Plaza Meave. Crédito: SSC

Según las dependencias involucradas, el operativo en Plaza Meave se sumó a las acciones de observancia que el IMPI realiza en coordinación con autoridades federales y locales para proteger los derechos de propiedad industrial y combatir la venta de mercancía apócrifa en la capital del país. La participación conjunta de la SEMAR y la SSC capitalina respondió, de acuerdo con el comunicado, a la necesidad de respaldo logístico y de seguridad durante las visitas a los seis locales revisados.

El IMPI reportó otro decomiso en Tepito por casi dos millones de pesos

El operativo en Plaza Meave se sumó a otras acciones que el IMPI ha realizado en el Centro Histórico. El 7 de octubre, autoridades federales y capitalinas decomisaron 9 mil 18 piezas de ropa deportiva falsificada en cuatro locales de Tepito, con un valor estimado de 1 millón 911 mil 550 pesos, de acuerdo con un comunicado conjunto de Semar, IMPI y SSC.

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Según ese comunicado, en el operativo de Tepito participaron 40 inspectores del IMPI, con apoyo de la Policía Metropolitana y la Semar. Las inspecciones se realizaron en cuatro domicilios de las calles Aztecas y Granaditas, donde se aseguraron productos de marcas como Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Under Armour, Jordan y FIFA, además de la marca nacional Pirma.

El operativo en Tepito se originó a partir de una denuncia anónima relacionada con la posible comercialización de ropa deportiva presuntamente infractora, en el marco de la estrategia Operación Limpieza, que las autoridades federales y locales mantienen activa en distintos puntos del Centro Histórico y zonas aledañas.

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Decomiso en Tepito de productos deportivos. Crédito: SSC

Según los datos oficiales recogidos por Infobae México, el decomiso más alto se registró en Granaditas 30, con 5 mil 910 piezas y un valor estimado de 1 millón 160 mil 400 pesos, cifra que representa más de la mitad del valor total asegurado en ese operativo. En Aztecas 50 se aseguraron mil 162 piezas valuadas en 174 mil 300 pesos; en Aztecas 58, 774 piezas con un valor de 232 mil 200 pesos, y en Aztecas 62, mil 172 piezas con un valor estimado de 344 mil 650 pesos.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, señaló que el aseguramiento de los productos contribuye a impedir que mercancía infractora continúe comercializándose y afecte los derechos de quienes cuentan con marcas protegidas en México. Llerenas agregó que el combate a la comercialización de mercancía apócrifa busca evitar que las personas consumidoras sean inducidas a error respecto del origen y la autenticidad de los productos que adquieren.

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Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) reconoció al IMPI, la Semar y a la SSC por el operativo realizado en Tepito, en atención a las denuncias de la ciudadanía. El presidente de la Cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco, dijo que la inspección en zonas comerciales se enfoca en autentificar la procedencia de los productos comercializados, con la revisión de los permisos y acreditaciones correspondientes a cada establecimiento visitado.