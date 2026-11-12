México

INE refuerza controles de contrataciones y prioriza licitaciones públicas para las elecciones del 2027 después del escándalo

El acuerdo busca fortalecer normas en adquisiciones, arrendamientos y obra pública durante el periodo 2026-2029, con transparencia y rendición de cuentas

El personal que participe en compras del instituto debe informar posibles conflictos de interés y tratar con imparcialidad a proveedores. (Foto: X/@BlancaYCG)
El personal que participe en compras del instituto debe informar posibles conflictos de interés y tratar con imparcialidad a proveedores. (Foto: X/@BlancaYCG)
Guardar

El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzará los controles de sus contrataciones y priorizará las licitaciones públicas para garantizar el cierre del ejercicio 2026 y la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, de acuerdo con el organismo.

Las medidas derivan del Acuerdo INE/CG728/2026, aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria del pasado 5 de noviembre. El INE instalará un grupo de trabajo técnico para fortalecer las normas y los controles en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública durante el periodo 2026-2029.

PUBLICIDAD

Cada procedimiento deberá cumplir con criterios de legalidad, integridad, necesidad justificada, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. La licitación pública será la regla, mientras que la adjudicación directa quedará como excepción y tendrá que justificarse plenamente.

El personal que participe en una contratación deberá informar posibles conflictos de interés, rechazar beneficios indebidos, tratar con imparcialidad a los proveedores y sustentar sus decisiones en criterios verificables. El INE también colaborará con las autoridades fiscalizadoras y revisará su normativa de adquisiciones y arrendamientos.

INE mantiene abierto hasta el 7 de diciembre el registro para personal electoral

INE tomó protesta a los ciudadanos de la CDMX que serán supervisores y capacitadores electorales
El registro para contratar supervisores y capacitadores asistentes electorales permanece abierto hasta el 7 de diciembre en el portal del INE. (Foto: INETV)

De acuerdo con el INE, el registro para contratar supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, permanece abierto hasta el 7 de diciembre en la plataforma electrónica del organismo. El personal apoyará la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 y la integración de las Mesas Directivas de Casilla para la jornada del 6 de junio de 2027.

PUBLICIDAD

La convocatoria establece que las supervisoras y los supervisores electorales serán contratados del 24 de enero al 14 de junio, mientras que las capacitadoras y los capacitadores asistentes electorales prestarán sus servicios del 29 de enero al 14 de junio. Las personas seleccionadas deberán tener disponibilidad de tiempo completo, incluidos fines de semana, días festivos y horarios diversos.

Según el INE, quienes ocupen esos cargos visitarán, capacitarán y asistirán a la ciudadanía que integrará las casillas, además de participar en tareas de campo. Entre los requisitos están contar con acta de nacimiento o carta de naturalización, Credencial para Votar vigente, comprobante de domicilio, constancia de estudios, RFC y CURP; la escolaridad mínima es secundaria y las personas aspirantes no deben militar en partidos políticos ni haber sido representantes partidistas durante los últimos tres años.

INE activa un ajuste tras el recorte de 6 mil millones de pesos para 2027

El ajuste al gasto ocurre tras señalamientos de contratos irregulares con presuntas empresas fantasma que habrían motivado la renuncia de Guadalupe Taddei. (INE)
El ajuste al gasto ocurre tras señalamientos de contratos irregulares con presuntas empresas fantasma que habrían motivado la renuncia de Guadalupe Taddei. (INE)

El INE activa una ruta de ajuste ante el recorte de 6 mil millones de pesos aprobado para su presupuesto de 2027, un año en el que deberá organizar elecciones para renovar 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales. La consejera electoral Carla Humphrey señaló que la prioridad será garantizar los comicios del 6 de junio y atender las condiciones laborales del personal del Instituto.

En un inicio el organismo había solicitado 47 mil 700 millones de pesos para operar el próximo año, pero la Cámara de Diputados redujo esa cifra y redistribuyó los recursos hacia educación, búsqueda de personas desaparecidas, atención a mujeres, medio ambiente, aviación, primera infancia y turismo.

Humphrey indicó que el Consejo General pondrá en marcha una revisión institucional después de recibir la notificación de la Cámara de Diputados. El objetivo es definir las alternativas que permitan cumplir las actividades del proceso electoral pese a la reducción presupuestal.

El INE prioriza las elecciones de 2027 y a su personal

Elección Judicial 01 - Junio - 2025
La consejera Carla Humphrey afirma que el organismo enfocará sus recursos en garantizar las elecciones de 2027 y atender al personal. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La consejera explicó que la planeación tendrá dos ejes: la organización de los comicios de 2027 y las y los trabajadores del Instituto, incluidos quienes laboran en módulos de atención. El recorte ocurre mientras ese personal demanda mejores condiciones laborales.

Humphrey advirtió que se buscará asegurar la instalación de casillas el próximo 6 de junio. “Las y los mexicanos con derecho a votodeberán poder ejercer ese derecho libremente, expuso al describir la ruta que analizará el Consejo General.

Esta disminución presupuestal también se presenta después del escándalo de corrupción que habría derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General. El caso involucraría a proveedores que obtuvieron contratos de manera irregular mediante presuntas empresas fantasma, factureras y esquemas de subcontratación.

Los diputados defendieron el ajuste bajo el argumento de que no afectaría la operación del INE. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sostuvo que el nuevo monto permitiría organizar el proceso electoral federal concurrente 2026-2027, mantener las prerrogativas de los partidos y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Exsecretario del INE rechaza que la corrupción del instituto provenga de administraciones previas a Taddei

El exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina rechaza que los casos de corrupción en el INE provengan de administraciones anteriores. (INE)
El exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina rechaza que los casos de corrupción en el INE provengan de administraciones anteriores. (INE)

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, rechazó que la corrupción en el organismo electoral haya comenzado durante las administraciones anteriores a Guadalupe Taddei y pidió a Claudia Sheinbaum y Morena asumir su responsabilidad por las condiciones en que, afirmó, dejan a la institución tras tres años.

El exfuncionario aseguró que está dispuesto a que revisen su gestión, que abarcó 14 años durante las presidencias de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. Sostuvo que no encontrarán irregularidades ni ilegalidades en ese periodo.

Jacobo Molina respondió a los señalamientos de la presidenta y dirigentes morenistas, quienes han atribuido a administraciones pasadas el origen de la corrupción en el árbitro electoral.

“No me voy a esconder como Guadalupe Taddei. Aquí estoy y aquí voy a seguir. Pero que no quieran ocultar la responsabilidad que tienen de una institución construida durante décadas, que se ganó la credibilidad de la sociedad mexicana, y que en tres años vean en qué condiciones lo dejan”, declaró.

Temas Relacionados

INEElecciones 2027 MéxicoCorrupciónÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

La defensa de Vadhir Derbez desmintió que el actor esté prófugo y aclaró que un amparo federal anuló la orden de captura en su contra

Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

La distinción se entrega en la 64.ª Convención Anual, en Acapulco, por el desempeño del responsable del Canelo Team y los logros de sus boxeadores

El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

PRI va por Octavio Romero por presunta corrupción en el Infonavit

Las senadoras priistas exigieron que el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores comparezca en la Cámara alta

PRI va por Octavio Romero por presunta corrupción en el Infonavit

Gobierno de EEUU hace un llamado a Sheinbaum para que use militares y detenga a la caravana migrante

La administración de Donald Trump quiere que el gobierno mexicano evite que los migrantes lleguen a la frontera norte

Gobierno de EEUU hace un llamado a Sheinbaum para que use militares y detenga a la caravana migrante

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas

CJNG en Oaxaca: vinculan a proceso a "El Primo", jefe de plaza de Los Cromos

Michoacán: atacan a balazos a Eduardo Martínez Guzmán, alcalde morenista de Contepec

Detienen en el Estado de México a un presunto miembro de "Los 300": era considerado objetivo prioritario

Cancelan por tercer año consecutivo el Palenque de Culiacán debido a la inseguridad en el estado

ENTRETENIMIENTO

Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

Abogados de Vadhir Derbez aclaran por qué no existe orden de aprehensión activa en su contra

Adrián Marcelo da su opinión sobreel doblaje en medio de la controversia por Wildwood

El bazar navideño francés llega a Polanco con postres, artesanías y actividades para toda la familia

Christian Nodal borra todas sus publicaciones de Instagram y reaparece con video de su infancia

Francis Ford Coppola llega a México para hablar de IA, su fracaso comercial Megalópolis y el negocio del cine

DEPORTES

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

Quién es Yuberjen Martínez, el colombiano que será acompañado por Nacho Beristáin en la pelea por el título de la OMB

Pepe Segarra es inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

Julio César Chávez reconoce a Canelo Álvarez dentro de las mayores leyendas del boxeo mexicano en medio de encuentro con Roberto Durán