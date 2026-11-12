INE refuerza controles de contrataciones y prioriza licitaciones públicas para las elecciones del 2027 después del escándalo

El personal que participe en compras del instituto debe informar posibles conflictos de interés y tratar con imparcialidad a proveedores. (Foto: X/@BlancaYCG)

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El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzará los controles de sus contrataciones y priorizará las licitaciones públicas para garantizar el cierre del ejercicio 2026 y la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, de acuerdo con el organismo.

Las medidas derivan del Acuerdo INE/CG728/2026, aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria del pasado 5 de noviembre. El INE instalará un grupo de trabajo técnico para fortalecer las normas y los controles en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública durante el periodo 2026-2029.

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Cada procedimiento deberá cumplir con criterios de legalidad, integridad, necesidad justificada, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. La licitación pública será la regla, mientras que la adjudicación directa quedará como excepción y tendrá que justificarse plenamente.

El personal que participe en una contratación deberá informar posibles conflictos de interés, rechazar beneficios indebidos, tratar con imparcialidad a los proveedores y sustentar sus decisiones en criterios verificables. El INE también colaborará con las autoridades fiscalizadoras y revisará su normativa de adquisiciones y arrendamientos.

INE mantiene abierto hasta el 7 de diciembre el registro para personal electoral

El registro para contratar supervisores y capacitadores asistentes electorales permanece abierto hasta el 7 de diciembre en el portal del INE. (Foto: INETV)

De acuerdo con el INE, el registro para contratar supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, permanece abierto hasta el 7 de diciembre en la plataforma electrónica del organismo. El personal apoyará la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 y la integración de las Mesas Directivas de Casilla para la jornada del 6 de junio de 2027.

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La convocatoria establece que las supervisoras y los supervisores electorales serán contratados del 24 de enero al 14 de junio, mientras que las capacitadoras y los capacitadores asistentes electorales prestarán sus servicios del 29 de enero al 14 de junio. Las personas seleccionadas deberán tener disponibilidad de tiempo completo, incluidos fines de semana, días festivos y horarios diversos.

Según el INE, quienes ocupen esos cargos visitarán, capacitarán y asistirán a la ciudadanía que integrará las casillas, además de participar en tareas de campo. Entre los requisitos están contar con acta de nacimiento o carta de naturalización, Credencial para Votar vigente, comprobante de domicilio, constancia de estudios, RFC y CURP; la escolaridad mínima es secundaria y las personas aspirantes no deben militar en partidos políticos ni haber sido representantes partidistas durante los últimos tres años.

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INE activa un ajuste tras el recorte de 6 mil millones de pesos para 2027

El ajuste al gasto ocurre tras señalamientos de contratos irregulares con presuntas empresas fantasma que habrían motivado la renuncia de Guadalupe Taddei. (INE)

El INE activa una ruta de ajuste ante el recorte de 6 mil millones de pesos aprobado para su presupuesto de 2027, un año en el que deberá organizar elecciones para renovar 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales. La consejera electoral Carla Humphrey señaló que la prioridad será garantizar los comicios del 6 de junio y atender las condiciones laborales del personal del Instituto.

En un inicio el organismo había solicitado 47 mil 700 millones de pesos para operar el próximo año, pero la Cámara de Diputados redujo esa cifra y redistribuyó los recursos hacia educación, búsqueda de personas desaparecidas, atención a mujeres, medio ambiente, aviación, primera infancia y turismo.

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Humphrey indicó que el Consejo General pondrá en marcha una revisión institucional después de recibir la notificación de la Cámara de Diputados. El objetivo es definir las alternativas que permitan cumplir las actividades del proceso electoral pese a la reducción presupuestal.

El INE prioriza las elecciones de 2027 y a su personal

La consejera Carla Humphrey afirma que el organismo enfocará sus recursos en garantizar las elecciones de 2027 y atender al personal. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La consejera explicó que la planeación tendrá dos ejes: la organización de los comicios de 2027 y las y los trabajadores del Instituto, incluidos quienes laboran en módulos de atención. El recorte ocurre mientras ese personal demanda mejores condiciones laborales.

Humphrey advirtió que se buscará asegurar la instalación de casillas el próximo 6 de junio. “Las y los mexicanos con derecho a voto” deberán poder ejercer ese derecho libremente, expuso al describir la ruta que analizará el Consejo General.

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Esta disminución presupuestal también se presenta después del escándalo de corrupción que habría derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General. El caso involucraría a proveedores que obtuvieron contratos de manera irregular mediante presuntas empresas fantasma, factureras y esquemas de subcontratación.

Los diputados defendieron el ajuste bajo el argumento de que no afectaría la operación del INE. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sostuvo que el nuevo monto permitiría organizar el proceso electoral federal concurrente 2026-2027, mantener las prerrogativas de los partidos y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Exsecretario del INE rechaza que la corrupción del instituto provenga de administraciones previas a Taddei

El exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina rechaza que los casos de corrupción en el INE provengan de administraciones anteriores. (INE)

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, rechazó que la corrupción en el organismo electoral haya comenzado durante las administraciones anteriores a Guadalupe Taddei y pidió a Claudia Sheinbaum y Morena asumir su responsabilidad por las condiciones en que, afirmó, dejan a la institución tras tres años.

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El exfuncionario aseguró que está dispuesto a que revisen su gestión, que abarcó 14 años durante las presidencias de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. Sostuvo que no encontrarán irregularidades ni ilegalidades en ese periodo.

Jacobo Molina respondió a los señalamientos de la presidenta y dirigentes morenistas, quienes han atribuido a administraciones pasadas el origen de la corrupción en el árbitro electoral.

“No me voy a esconder como Guadalupe Taddei. Aquí estoy y aquí voy a seguir. Pero que no quieran ocultar la responsabilidad que tienen de una institución construida durante décadas, que se ganó la credibilidad de la sociedad mexicana, y que en tres años vean en qué condiciones lo dejan”, declaró.

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