INE abre el registro para supervisores y capacitadores electorales

El INE abre la convocatoria nacional para contratar supervisores y capacitadores del proceso electoral 2026-2027. (Foto: INETV)

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El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la convocatoria para contratar supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, para apoyar la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027. El registro permanece abierto hasta el 7 de diciembre mediante la plataforma electrónica del Instituto.

Las personas contratadas visitarán, capacitarán y asistirán a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla para la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027, de acuerdo con el INE. También apoyarán la preparación de los comicios y las tareas de campo, por lo que deberán tener disponibilidad de tiempo completo, incluidos fines de semana, días festivos y horarios diversos.

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En la convocatoria se establecen como requisitos contar con acta de nacimiento o carta de naturalización, Credencial para Votar vigente, comprobante de domicilio, constancia de estudios, RFC y CURP. La escolaridad mínima es secundaria; además, las personas aspirantes no deben militar en partidos políticos ni haber sido representantes partidistas en elecciones de los últimos tres años.

Las supervisoras y los supervisores electorales serían contratados del 24 de enero al 14 de junio, mientras que las capacitadoras y los capacitadores asistentes electorales prestarían sus servicios del 29 de enero al 14 de junio. La inscripción puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a Internet en la plataforma oficial del INE, disponible las 24 horas, y las personas interesadas pueden acudir a la Junta Distrital Ejecutiva más cercana o a las sedes alternas para recibir orientación.

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Sheinbaum garantiza recursos al INE para organizar las elecciones de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la asignación de 36 mil 274 millones de pesos garantiza la organización de las elecciones de 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles 11 de noviembre que el INE contará con recursos suficientes para organizar las elecciones de 2027, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el PEF con una asignación de 36 mil 274 millones de pesos para el organismo electoral. La mandataria sostuvo que el monto garantiza el proceso “presupuestalmente y también en todos los sentidos”.

El pronunciamiento ocurrió en medio de la crisis del INE, tras escándalos por presunta corrupción en contrataciones de materiales electorales. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum consideró que la cifra es adecuada y comparable, al tomar en cuenta la inflación, con el presupuesto que el instituto tuvo en 2024.

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La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 durante la madrugada del 11 de noviembre, tras una sesión de casi 20 horas. El gasto neto avalado asciende a 10 billones 636 mil 488 millones de pesos y el dictamen recibió 352 votos a favor y 130 en contra en la votación en lo particular.

El INE recibe 6 mil millones menos que su solicitud inicial

El recorte de 6 mil millones de pesos al órgano electoral reasigna recursos a programas educativos y de búsqueda de personas. (INE)

La asignación final para el instituto electoral implica un recorte de 6 mil millones de pesos frente a los 42 mil 274 millones que contemplaba la propuesta inicial. Los recursos reasignados se concentraron en programas de educación, medio ambiente, atención a mujeres, búsqueda de personas y educación inicial.

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Sheinbaum señaló que el principal ajuste legislativo favoreció a La Escuela es Nuestra, programa que recibió 3 mil millones de pesos adicionales. “Hubo un ajuste que hizo el Congreso donde le da más recursos a La Escuela es Nuestra, es el principal ajuste que se hizo”, dijo.

La Semarnat obtuvo una ampliación de 1 mil millones de pesos. La distribución también incluyó 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil y 300 millones para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Durante la discusión de las reservas, el programa de Expansión de Educación Inicial recibió 618 millones de pesos adicionales; Atención Integral a Mujeres obtuvo 361 millones, mientras que la Secretaría de Turismo recibió 20 millones de pesos.

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INE activa una ruta institucional tras el recorte de 6 mil millones para 2027

El Consejo General del INE activa una ruta de ajuste a su gasto con la prioridad de atender las condiciones de su plantilla laboral. (Foto: X/@C_Humphrey_J)

El INE activa una ruta institucional ante el recorte de 6 mil millones de pesos aprobado para su presupuesto de 2027, un año en el que deberá organizar la elección de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales. La consejera electoral Carla Humphrey señaló que la prioridad será garantizar los comicios y atender las condiciones laborales del personal del Instituto.

El organismo había solicitado 47 mil 700 millones de pesos para operar el próximo año, pero la Cámara de Diputados redujo esa cantidad y reasignó los recursos a educación, búsqueda de personas desaparecidas, atención a mujeres, medio ambiente y otros rubros. La propuesta surgió de la alianza de Morena y recibió el respaldo, en lo general, de Movimiento Ciudadano.

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La reducción ocurre mientras el INE enfrenta la demanda de mejores condiciones laborales de quienes trabajan en los módulos de atención ciudadana. También se da después de un escándalo de corrupción que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General.

Humphrey explicó que, tras recibir la notificación de la Cámara de Diputados, el Consejo General comenzará a revisar las opciones disponibles para ajustar el gasto. El objetivo, dijo, es cumplir con las actividades del proceso electoral y asegurar la instalación de casillas el próximo 6 de junio.