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Asesinan a tiros a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El aspirante recibió cinco disparos cerca de una cancha deportiva

Asesinan a tiros a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. RRSS
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Eduardo Valdovinos, empresario y aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 11 de noviembre, al terminar un evento público en el municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió luego de que Valdovinos participara en una cabalgata organizada en la tenencia de Buenos Aires. Hombres armados le dispararon y escaparon de inmediato del lugar.

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Los reportes preliminares indican que el aspirante recibió cinco impactos de bala y murió en las inmediaciones de una cancha de fútbol, cerca de una iglesia de la tenencia. El homicidio quedó registrado en video, difundido después del ataque.

La Fiscalía General de Michoacán confirmó el asesinato del empresario, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el móvil del crimen ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

La misma institución de seguridad menciono que “Dentro de las primeras entrevistas se establece la participación de una persona como probable responsable”.

La cabalgata y los momentos previos al ataque

Horas antes del homicidio, Valdovinos había organizado una comida para los participantes de la cabalgata. El encuentro se realizó en las oficinas de su negocio de paquetería, ubicadas a la altura del panteón San Pedro, en Lázaro Cárdenas.

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Asesinan a tiros a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. RRSS
Asesinan a tiros a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. RRSS

Desde ese punto, los asistentes partieron a caballo con rumbo a la tenencia de Buenos Aires, sobre la carretera que conecta La Orilla con La Mira. Fue al finalizar ese recorrido cuando los agresores atacaron al aspirante.

De manera extraoficial, se dio a conocer que el empresario había recibido advertencias previas vinculadas con su actividad política.

Movilización de seguridad y confirmación oficial

Tras el ataque, personal de seguridad pública municipal arribó a la zona del homicidio. El hecho generó la movilización de distintas corporaciones, entre ellas la Policía Municipal, la Guardia Civil y la Guardia Nacional.

Asesinan a tiros a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. RRSS
Asesinan a tiros a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. RRSS

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron la muerte del aspirante en el lugar del ataque. Se informó, además, que los diez escoltas que custodiaban a Valdovinos quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La Fiscalía General de Michoacán confirmó el deceso del empresario, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el móvil del crimen ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

Segundo ataque armado contra un político en Michoacán en un día

El homicidio de Valdovinos no fue el único hecho violento registrado ese miércoles en Michoacán. El presidente municipal de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, de la coalición PT-Morena-PVEM, también fue víctima de un atentado mientras circulaba por la región oriente del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, dos agresores a bordo de una motocicleta dispararon contra su camioneta a la altura de las comunidades de El Cereo y Agua Caliente. El escolta asignado a su protección, adscrito a la Guardia Civil, repelió la agresión y obligó a los atacantes a huir del lugar.

La agresión fue repelida por un escolta del edil. Crédito: Facebook - Eduardo Martínez Guzmán
La agresión fue repelida por un escolta del edil. Crédito: Facebook - Eduardo Martínez Guzmán

El alcalde sobrevivió al ataque y resultó ileso. La camioneta en la que viajaba recibió al menos cinco impactos de bala, con marcas visibles en un costado y en la caja de la batea, según imágenes difundidas en redes sociales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió al sitio para recabar indicios balísticos y documentar los daños en la unidad oficial. La dependencia abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio. No se reportaron personas detenidas ni lesionadas, además del alcalde, tras el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del atentado ni confirmado si el edil contaba con algún tipo de amenaza previa relacionada con su labor al frente del municipio.

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