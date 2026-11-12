Víctor Leonel Juan Martínez fue designado como titular de la Escuela Nacional de Formación Judicial sin concurso abierto. (RS)

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Sin concurso público ni avisos oficiales, este 11 de noviembre de 2026 trascendió la designación de Víctor Leonel Juan Martínez, como nuevo titular de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) por parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

El cargo designado funge como responsable del diseño e implementación de procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización integral, de quienes se desempeñan en el Poder Judicial de la Federación.

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Previo a este nombramiento, Víctor Leonel era director General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde asumió en septiembre de 2025.

OAJ otorga titularidad de la ENFJ a Víctor Leonel

La designación resaltó en una publicación del Frente Nacional de Personas Juzgadoras, donde le desearon éxito en el nuevo encargo:

“Desde el Frente Nacional de Personas Juzgadoras, enviamos un cordial saludo al Dr. Víctor Leonel Juan Martínez en esta nueva etapa al frente de la ENFJ. Que su gestión contribuya a una preparación sólida y cercana a las necesidades de la sociedad y de la justicia”.

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El medio Proceso señaló la cercanía entre el nuevo titular de la ENFJ y el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ya que ambos son originarios de Oaxaca y estudiaron en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Agregó, su coincidencia en la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, cuando Hugo Aguilar era subsecretario de la dependencia.

Víctor Leonel Juan Martínez ha mantenido una cercanía profesional con Hugo Aguilar. (RS)

En los registros públicos de la Escuela de Formación Judicial, el nombre de Víctor Leonel ya aparece como director, además, el pasado martes participó en la Conferencia Magistral “Entre la ley y la costumbre. 50 años de lucha por una justicia pluricultural”.

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Le otorgan la dirección sin mayor experiencia en el Poder Judicial

Antes de ocupar la dirección general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural en la SCJN, Víctor Leonel no contaba con mayor experiencia al interior del Poder Judicial. Su trayectoria se concentra en la academia, el activismo indígena y la función electoral local, su currículum público resalta la consejería en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, donde preside la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Internos.

Su formación combina el doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco con la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; a esto suma diplomados en Análisis Político, Administración Municipal y Administración Pública.

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Víctor Leonel se desempeñó como investigador en el CIESAS y en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, y ejerció el periodismo como fundador de la revista En Marcha y articulista del diario Noticias. Publicó libros y capítulos sobre municipio, derechos indígenas y sistema político, pero ningún cargo previo lo vinculó de forma directa con tribunales, juzgados o la estructura administrativa del Poder Judicial de la Federación.

Entre sus distinciones figura la participación honorífica en el Consejo Técnico para el Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en el Comité Técnico de Expertos para la Reforma Constitucional Indígena de Oaxaca.

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También formó parte de redes académicas como la Latin American Studies Association y realizó estancias en la American University y la Universidad de Sevilla.