La Feria del Libro y Café 2026 llega a Naucalpan con entrada libre, actividades culturales, comida y venta de libros

La oferta del evento reúne novedades editoriales, café, gastronomía y artículos de diseño independiente en un bazar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria del Libro y Café 2026 se realizará en Naucalpan de Juárez con entrada libre durante tres días y reunirá venta de libros, café, gastronomía, bazar y música en vivo. La propuesta está pensada como una salida familiar al aire libre en uno de los principales espacios verdes del municipio.

El encuentro tendrá lugar en la Plaza Central del Parque Naucalli los días 20, 21 y 22 de noviembre. La programación ofrecerá una alternativa para quienes quieran buscar novedades editoriales, comer, tomar café y asistir a presentaciones artísticas sin necesidad de comprar boletos ni registrarse antes.

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La feria reunirá libros, café, comida y propuestas de diseño independiente

La actividad propone un recorrido entre puestos con títulos editoriales, bebidas y opciones gastronómicas. También habrá un bazar y espacios de diseño independiente, de acuerdo con la información disponible sobre el encuentro.

La convocatoria apunta tanto a visitantes que acudan con familiares o amistades como a quienes prefieran recorrer el lugar por su cuenta. La combinación de libros, alimentos y actividades culturales forma parte de la oferta anunciada para las tres jornadas.

La feria prevé recibir a cientos de asistentes en el Parque Naucalli. El evento aprovechará las áreas verdes del recinto para desarrollar una jornada cultural que incluirá presentaciones artísticas desde el mediodía.

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La Plaza Central contará además con música en vivo. La información difundida también contempla la participación de expositores interesados en sumarse a los puestos del encuentro.

La entrada a las instalaciones es gratuita, mientras que los alimentos, bebidas y libros dependen del costo fijado por cada vendedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades serán gratuitas y no requerirán registro previo

El acceso a las distintas áreas de la Feria del Libro y Café 2026 será gratuito. Las personas podrán ingresar sin boleto y sin realizar un registro previo, aunque se recomienda llegar con anticipación para recorrer los puestos con mayor tranquilidad.

La sede abrirá de 9:00 a 18:00 horas durante cada uno de los tres días. Esa franja horaria abarcará la atención de los stands y permitirá a los visitantes organizar una estancia más extensa en el parque.

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La organización sugiere acudir temprano, especialmente para encontrar una mesa disponible en el área de comida y tener tiempo para visitar los pasillos. Las actividades artísticas comenzarán a partir del mediodía.

El acceso libre no implica la gratuidad de los productos ofrecidos por los expositores. La feria será de entrada sin costo, mientras que los libros, alimentos, bebidas y artículos disponibles en los puestos dependerán de cada vendedor.

El Parque Naucalli será la sede de la edición de noviembre

La Plaza Central del Parque Naucalli será el punto de reunión de la feria. El recinto se ubica en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y recibe visitantes procedentes de la Ciudad de México y de localidades cercanas.

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La dirección informada para llegar al parque es Boulevard Manuel Ávila Camacho, Anillo Periférico Norte, sin número, en el fraccionamiento Boulevares. El acceso puede realizarse mediante transporte público o automóvil.

Para quienes opten por conducir, el parque cuenta con estacionamientos en distintos accesos perimetrales. Estos espacios tienen una cuota que varía según el tiempo de estancia.

La recomendación es prever el traslado y llegar con margen de tiempo, ya que la disponibilidad de lugares para estacionarse puede disminuir conforme avance la jornada. El consejo también aplica para quienes busquen aprovechar desde temprano las actividades y las zonas de comida.

La programación puede tener cambios antes de la feria

La información sobre el evento advierte que algunos detalles pueden modificarse antes de las fechas previstas. Por ese motivo, las personas interesadas deberán considerar posibles actualizaciones sobre el horario y las actividades anunciadas.

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La programación contempla tres días dedicados a la circulación de libros y propuestas gastronómicas. El formato también incorporará espacios para bebidas, artículos de bazar y espectáculos musicales.

Las personas que deseen participar como expositoras podrán solicitar informes a través de los números 55 7401 4307 y 55 4844 9316. Esa convocatoria está vinculada a los puestos que integrarán el encuentro.

La edición de noviembre plantea una alternativa cultural de fin de semana para cerrar el mes. Los asistentes podrán recorrer la Plaza Central, consultar la oferta editorial, probar alimentos y bebidas, escuchar música y conocer propuestas de bazar en un mismo lugar.

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