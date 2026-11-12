México

¡No es tu internet! Se cae Outlook en México y deja sin correo a miles en pleno horario laboral: qué pasó con Microsoft

Múltiples errores afectaron los servicios de esta plataforma y frenaron las actividades de miles de mexicanos

Silueta de una persona frente a un monitor curvo con los logotipos de Microsoft y Outlook y un signo de exclamación rojo.
Microsoft confirma fallas en Outlook y Exchange Online que complican el acceso al correo empresarial en México y América este 12 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Microsoft confirmó este jueves 12 de noviembre una interrupción que dificultó el acceso a Outlook para usuarios de México y otros países de América. La falla alcanzó buzones de Exchange Online, el servicio que sostiene parte del correo empresarial de Microsoft 365, durante horas de actividad laboral.

La plataforma Downdetector registró un pico de 4,858 reportes relacionados con Outlook en México. Los avisos se concentraron en problemas dentro de la aplicación, errores al abrir el sitio web y obstáculos para iniciar sesión, de acuerdo con el monitoreo publicado por Expansión.

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En Microsoft 365, el mismo registro contabilizó hasta 1,430 reportes. Los problemas descritos por usuarios incluyeron bloqueos para cargar herramientas, mensajes de error al ingresar a perfiles y dificultades para acceder a servicios que concentran correo, documentos, reuniones y funciones de productividad.

Microsoft abrió la incidencia EX1550543 para Exchange Online

Downdetector registra 4,858 notificaciones por fallas en el servicio con concentraciones en Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Downdetector registra 4,858 notificaciones por fallas en el servicio con concentraciones en Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La compañía identificó el incidente bajo el código EX1550543 dentro del centro de administración de Microsoft 365. Ese identificador fue utilizado para informar a organizaciones y administradores sobre las dificultades de conexión con buzones de Exchange Online en distintas zonas del continente americano.

A través de la cuenta Microsoft 365 Status, la empresa comunicó: “Estamos investigando reportes de usuarios que tienen problemas para acceder a buzones de Exchange Online mediante múltiples métodos de conexión en América”. La publicación dirigió a los administradores al panel interno donde figura la incidencia.

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Exchange Online es el servicio de correo alojado en la nube que Microsoft ofrece a empresas, instituciones y otros clientes mediante planes Microsoft 365. Su funcionamiento permite consultar mensajes desde el navegador, aplicaciones de escritorio, teléfonos móviles y programas configurados con cuentas corporativas.

Microsoft indicó que la incidencia podía afectar la conectividad de Microsoft 365 en cualquier región. La advertencia amplió el alcance inicial de los reportes recibidos desde América y dejó abierta la posibilidad de que usuarios de otras zonas encontraran fallas durante el avance del día.

La empresa reportó que detectó errores de conectividad en una parte de su infraestructura. Después de localizar esa anomalía, los equipos técnicos comenzaron a revisar registros de red para establecer qué componente estaba impidiendo el acceso regular a los buzones asociados con Exchange Online.

Hasta las actualizaciones disponibles durante la tarde, Microsoft no había difundido una hora estimada para la normalización completa. La compañía señaló que continuaba investigando los reportes y que ofrecería información adicional mediante sus canales de seguimiento para administradores de sus servicios empresariales.

Los reportes crecieron en Ciudad de México y otras ciudades

Captura de pantalla
La interrupción en los servicios de Microsoft 365 se extiende a herramientas como Teams, Copilot y Microsoft Store. (X)

Los registros de Downdetector mostraron mayor concentración de avisos en zonas del centro del país. Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara aparecieron entre los puntos con reportes de personas que no podían consultar mensajes, abrir la aplicación o completar el proceso de autenticación.

El mapa de notificaciones no implica que todos los usuarios de Outlook estuvieran desconectados. La plataforma reúne avisos enviados por usuarios y los compara con su actividad habitual, por lo que sus picos permiten identificar una posible interrupción, pero no sustituyen el diagnóstico técnico del proveedor.

La caída no quedó limitada al correo. Usuarios también comunicaron incidencias en Teams, Copilot, Microsoft Store y otros componentes de Microsoft. Los reportes sobre varias plataformas crecieron casi al mismo tiempo, según las gráficas consultadas por Milenio durante el desarrollo de la interrupción.

Microsoft 365 integra aplicaciones utilizadas para editar archivos, almacenar documentos, participar en reuniones y gestionar calendarios. Por esa arquitectura, una falla de acceso vinculada con la autenticación o con servicios de red puede impedir acciones distintas aunque la persona intente abrir herramientas separadas.

En los reportes sobre Outlook, el uso desde aplicaciones móviles concentró 33% de las quejas detectadas por Downdetector. El acceso por sitio web representó 27%, mientras que los inconvenientes de inicio de sesión reunieron 24% de las notificaciones recopiladas en México.

Los porcentajes describieron los canales desde los que las personas encontraron problemas, no una cifra de cuentas afectadas. Tampoco precisaron si cada aviso procedía de un usuario individual, una empresa o una cuenta que utilizara varios dispositivos para ingresar al mismo buzón de correo.

La falla afectó correo, reuniones y herramientas de trabajo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La empresa mantiene sin hora estimada el restablecimiento del servicio y canaliza las actualizaciones a los administradores de sistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la interrupción, los usuarios señalaron errores de conexión, tiempos de carga prolongados y restricciones para utilizar funciones de las aplicaciones. El incidente ocurrió en un día hábil y alcanzó servicios empleados por organizaciones para enviar correos, compartir archivos y coordinar reuniones virtuales.

Outlook puede conectarse con Exchange Online mediante distintos métodos, incluidos el navegador, programas de correo instalados y aplicaciones móviles. La referencia de Microsoft a “múltiples métodos de conexión” indicó que el problema no estaba limitado a una sola versión de la plataforma.

La cuenta de soporte también publicó un mensaje sobre inconvenientes para acceder o utilizar funcionalidades de Microsoft Teams en Norteamérica. Ese reporte fue registrado con otro código, TM1550488, dentro del centro de administración de Microsoft 365, según información reproducida por NTN24.

Microsoft no estableció públicamente que ambas incidencias compartieran una misma causa. Los avisos sobre Outlook, Exchange Online y Teams se difundieron en el mismo día, mientras la empresa mantenía investigaciones separadas para los problemas de acceso reportados en sus herramientas corporativas.

La compañía recomendó a los administradores consultar el centro de administración de Microsoft 365 para conocer actualizaciones. Ese panel es el canal que Microsoft emplea para detallar incidentes de servicio a clientes empresariales, informar medidas técnicas y publicar cambios en el estado de cada caso.

En México, los usuarios que pudieron ingresar a sus cuentas no necesariamente experimentaron la misma falla. Los avisos describieron desde imposibilidad total para abrir el buzón hasta demoras en sincronizar mensajes, errores en aplicaciones y obstáculos para validar las credenciales de acceso.

El código EX1550543 permanecía como la referencia oficial para la investigación de problemas de conexión con buzones Exchange Online en América. Microsoft informó que sus equipos revisaban los registros de red para identificar el origen de los errores detectados en su infraestructura.

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