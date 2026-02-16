Agencias

X sufre una caída de sus servidores a nivel global

La red social X (antes Twitter) ha experimentado este lunes una nueva caída de su servicio a nivel global, que impide a los usuarios utilizar la plataforma con normalidad, compartir publicaciones o enviar mensajes.

Según el portal especializado Downdetector, la caída se ha producido a partir de las 14:15 horas (España peninsular) de este lunes, cuando se han reportado problemas tanto en la app como en la página web de X.

La caída está afectando a todos los usuarios de la plataforma a nivel global, incluídos los usuarios de España donde se han alcanzado 3.818 reportes, con errores como que no pueden consultar las últimas publicaciones compartidas en la red social, así como enviar y recibir mensajes.

Al momento de acceder a la web aparece el logo de carga de X, y tras una espera mayor a la habitual, se muestra la notificación de error "algo ha salido mal, no es tu culpa".

Este nuevo fallo en su servicio se ha producido justo un mes después de sufrir el mismo incidente en una anterior caída reportada el 16 de enero, en la que los servidores de X no respondían a Cloudflare, apareciendo el mensaje de error 522.

