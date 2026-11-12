Claudia Sheinbaum envía a Roberto Velasco a Japón para impulsar inversiones, comercio y cooperación científica

Roberto Velasco inició una visita de trabajo en Tokio por instrucciones de Claudia Sheinbaum. (Foto: @r_velascoa)

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, inició una visita de trabajo en Tokio, Japón, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer el diálogo político, los vínculos económicos y la cooperación entre ambos países.

A través de sus redes sociales, el canciller informó que su viaje se realiza en reciprocidad a la visita que el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, efectuó a México en agosto de 2026.

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Velasco explicó que durante su estancia sostendrá reuniones con Motegi y otros funcionarios del gobierno japonés, además de encuentros con representantes del sector empresarial y de la comunidad científica mexicana que reside en ese país.

La agenda también contempla la instalación de la Cámara de Comercio de México en Japón, una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre empresas de ambas naciones.

Roberto Velasco se reunirá con autoridades y empresarios japoneses

Entre las actividades previstas por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encuentran reuniones con directivos de compañías japonesas que mantienen inversiones en México.

El canciller se reunirá con el ministro japonés Toshimitsu Motegi.

Estos encuentros buscan mantener el acercamiento con empresas que tienen presencia en territorio mexicano y forman parte de la relación económica entre los dos países.

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Asimismo, el funcionario tendrá contacto con integrantes de la comunidad científica mexicana en Japón, como parte de las actividades de cooperación e intercambio que contempla su visita.

Al anunciar su salida rumbo a Tokio, Velasco señaló que el acercamiento diplomático ocurre en un momento favorable para la relación bilateral y destacó la comunicación que mantienen los gobiernos de México y Japón.

El canciller sostuvo que ambos países continuarán trabajando para profundizar sus vínculos en beneficio de sus respectivas poblaciones.

México y Japón mantienen una relación comercial y diplomática de larga duración

La relación entre México y Japón tiene antecedentes históricos que se remontan a varios siglos. Sin embargo, el establecimiento formal de relaciones diplomáticas ocurrió en 1888, cuando ambos países firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.

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México y Japón establecieron relaciones diplomáticas formales en 1888.

En materia económica, uno de los principales instrumentos de cooperación es el Acuerdo de Asociación Económica, vigente desde 2004, que permitió ampliar los intercambios comerciales e industriales.

Japón también figura entre los principales países inversionistas en México, con presencia de compañías en sectores como el automotriz, electrónico y manufacturero.

Entre los temas de cooperación reciente se encuentra el fortalecimiento de las cadenas de suministro, así como el aprovechamiento de acuerdos comerciales internacionales, incluido el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

En este contexto, la visita de Roberto Velasco contempla actividades relacionadas con distintos sectores de la relación bilateral:

Reuniones con el ministro japonés Toshimitsu Motegi .

Encuentros con autoridades del gobierno de Japón.

Acercamiento con directivos de empresas japonesas que invierten en México.

Reuniones con integrantes de la comunidad científica mexicana.

Instalación de la Cámara de Comercio de México en Japón.

Sheinbaum viajará a China con Roberto Velasco para participar en la APEC 2026

La visita del canciller a Japón ocurre días antes de otro compromiso diplomático de la presidenta Claudia Sheinbaum en Asia.

Roberto Velasco acompañará a la presidenta durante su visita al país asiático. | Presidencia

Para el 18 y 19 de noviembre de 2026, la mandataria tiene previsto participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en China.

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Sheinbaum informó que estará acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard, titular de Economía; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Durante su estancia en territorio chino, la presidenta también tiene contemplada una reunión bilateral con el mandatario de ese país, Xi Jinping, además de otros encuentros con autoridades del gobierno chino.

México busca fortalecer sus vínculos económicos y científicos con Asia

La participación mexicana en la APEC 2026 también tiene relevancia por la próxima organización del encuentro en territorio nacional, ya que México será sede de la cumbre en 2028.

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En este escenario, los viajes y reuniones diplomáticas forman parte de los acercamientos del gobierno mexicano con países asiáticos, particularmente en materia comercial, científica y de cooperación política.