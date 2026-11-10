Guadalupe Taddei entrega sus oficinas al Órgano Interno de Control del INE

Guadalupe Taddei entrega al Órgano Interno de Control sus oficinas del INE, aún falta concluir el trámite. | INE

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Durante una conferencia de prensa este 10 de noviembre de 2026, la consejera presidenta, Blanca Cruz, dio a conocer que su antecesora, Guadalupe Taddei Zavala, envió el escrito correspondiente para la entrega de sus oficinas al Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras semanas al centro de la polémica, misma que ha llevado al desconocimiento público sobre el paradero de la expresidenta del INE, el trámite para la entrega de sus oficinas lo realizó a través de terceras personas y por escrito, luego del emplazamiento del OIC.

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Entrega de oficinas no concluye con los documentos entregados

Blanca Cruz, quien sustituyó a Taddei por el escándalo de corrupción durante su gestión, comentó ante medios de comunicación que éste es apenas el inicio del trámite, por lo que aún falta terminar el procedimiento.

“Ya finalizó el plazo y ya se hizo la entrega por escrito, y estamos en el trámite de recepción”, detalló la presidenta interina del Consejo General. La entrega se define por dos momentos clave:

Primero, la entrega de documentación que presenta la funcionaria que deja el cargo público;

Después, la recepción formal de los asuntos y elementos institucionales pendientes, entregados a la nueva administración.

Blanca Cruz descartó ocupar la oficina de Taddei. (Fotos: EFE/RS)

Tras la salida oficial de Taddei y la culminación de los trámites administrativos correspondientes, Blanca Cruz descartó ocupar la oficina de la anterior presidenta, ya que aguardará a que la Cámara de Diputados nombre a la nueva persona titular del órgano electoral.

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La consejera presidenta interina recalcó que en este momento, el caso ya está en manos del OIC, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes procederán conforme a su competencia y en caso de “solicitar información o realizar una revisión, se atenderá con puntualidad”.

Reducción del presupuesto podría afectar a los trabajadores del INE

Ante la reducción de 6 mil millones de pesos que fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, las consejerías del INE coincidieron en que esperaran a ser notificados para “conocer los impactos” y “definir prioridades” con lo asignado.

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Blanca Cruz detalló que las afectaciones por recorte de presupuesto podrían verse reflejadas en “proyectos que no tengan relación prioritaria con la elección”, ya que existe un acuerdo colegiado para garantizar la realización del proceso electoral.

Respecto al aumento salarial exigido en días recientes por el personal de los módulos electorales, la presidenta explicó que una reducción a los sueldos de las consejería representaría un mínimo aumento al ajuste salarial, por lo que no es una alternativa viable.

La consejera Carla Humphrey comentó que ante la discusión maratónica del PPEF 2027 en San Lázaro, se presentaron reservas que buscan regresarle al INE los 6 mil millones de presupuesto, precisando que “la prioridad son las y los trabajadores del Instituto y la organización del proceso electoral”.

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Trabajadores del INE buscan mejoras a sus condiciones laborales. Crédito: X/ @AhoraTabasco

Confirmaron que la propuesta de aumento salarial fue del seis por ciento, ante la reducción, las consejerías admitieron que no podrían comprometerse a una ampliación del 8 o el 12 por ciento, lo que llevará a que en su momento se solicite una partida adicional.

PAN propone quitar 5 mil mdp al INE

Los recortes al INE se siguen sumando, tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición. Durante la discusión en lo particular del Proyecto de Presupuesto 2027, el panista Miguel Ángel Salim presentó dos reservas que repercuten enn el presupuesto del organismo electoral.

“No es una reserva que toque el dinero del Presupuesto de la Federación y mucho menos que afecte las propuestas de los Grupos Parlamentarios, de Morena, de PT o del Verde, es una reserva que toca el dinero de Taddei, del INE de Taddei, para que en lugar de que se lo repartan ellos, lo asignemos a dos rubros”, comentó el legislador.

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Planteó destinar 3 mil millones de pesos para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y un incremento de 2 mil millones de pesos para la Secretaría de Economía para crear el Programa Nacional de Capital Semilla para Primer Negocio, recurso que se le restaría al INE.