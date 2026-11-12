Por qué nunca debes tirar el aceite de cocina al fregadero

El aceite de cocina usado se adhiere a las paredes de las cañerías y provoca obstrucciones en las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aceite de cocina usado no debe ir al fregadero porque puede provocar obstrucciones en las tuberías y contaminar el agua. La alternativa es sencilla: dejarlo enfriar, guardarlo en un recipiente cerrado y llevarlo a un punto de recogida cuando exista esa posibilidad.

El portal Hogarmanía advierte que el aceite usado es un residuo que requiere una gestión separada. Aunque se trate de una cantidad pequeña, verterlo por el desagüe puede originar problemas que empiezan en la cocina y se extienden a la red de saneamiento.

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Tirar aceite por el fregadero no elimina el residuo. El líquido se desplaza por las tuberías, se enfría y puede adherirse a las paredes interiores, donde se mezcla con otros materiales que circulan por el desagüe.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México también recomienda no desecharlo por el drenaje. El organismo aconseja almacenarlo de forma segura para impedir que llegue al sistema de aguas residuales.

El aceite acumulado puede obstruir las tuberías de una vivienda

El aceite recién usado suele estar caliente y líquido. Esa condición puede crear la impresión de que el agua lo arrastra sin dejar rastros, sobre todo si se abre el grifo después de cocinar.

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Esa percepción cambia cuando el residuo entra en contacto con tramos más fríos de la instalación. El aceite pierde temperatura, se vuelve más espeso y puede quedarse adherido a las paredes de las cañerías.

Con el paso del tiempo, las capas de grasa pueden retener restos de comida y otros residuos. La circulación del agua se vuelve más difícil y el desagüe puede comenzar a funcionar con lentitud.

Hogarmanía señala que tirar aceite usado por el fregadero puede causar atascos. La consecuencia puede ser una avería doméstica, malos olores y la necesidad de reparar o limpiar la instalación.

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Una obstrucción no siempre aparece después de un solo vertido. El problema suele desarrollarse de manera gradual, porque cada nueva descarga añade una parte de grasa a los depósitos que ya se han formado.

El aceite usado debe considerarse un residuo una vez que termina su función en la cocina. Guardarlo en una botella resulta más seguro que confiar en que el agua y el detergente solucionarán el problema.

La presencia de grasas en el drenaje complica el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El drenaje no es un sistema para eliminar grasas de cocina

La recomendación de no tirar aceite por el fregadero no responde solo al cuidado de las tuberías del hogar. El drenaje conecta las viviendas con una red mayor que transporta aguas residuales hacia instalaciones de tratamiento.

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Cuando una grasa entra en ese circuito, puede dificultar el trabajo de los sistemas destinados a depurar el agua. Evitar el vertido desde la cocina reduce la carga de residuos que deben manejar esas infraestructuras.

Profeco aconseja que el aceite se deje enfriar antes de manipularlo. Luego debe colocarse en una botella de plástico con tapa, identificarse y acumularse allí hasta que el recipiente esté lleno.

La medida tiene un doble objetivo. Por un lado, evita que el residuo alcance el drenaje. Por otro, reduce el riesgo de derrames y facilita que el aceite pueda entregarse en un punto de reciclaje si existe uno cerca.

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La institución mexicana recomienda cerrar bien la botella antes de desecharla. Si el lugar cuenta con mecanismos de recuperación, el aceite puede dirigirse a cadenas de aprovechamiento en vez de mezclarse con los residuos líquidos.

El procedimiento doméstico requiere pocos elementos: un recipiente resistente, una tapa que cierre correctamente y un lugar seguro para conservarlo hasta su entrega o disposición final.

Paso a paso para guardar el aceite usado sin riesgos

Dejá enfriar el aceite por completo. No lo manipules apenas termina la cocción: puede provocar quemaduras o dañar el recipiente donde lo vayas a guardar. No uses una botella de plástico mientras el aceite esté caliente. El calor puede deformar el material, causar fugas y provocar derrames sobre superficies resbaladizas. Filtrá el aceite una vez frío. Retirá los restos de comida para mantenerlo más limpio y evitar malos olores durante el almacenamiento. Pasalo a una botella de plástico con tapa. Usá un embudo para trasladarlo desde la sartén o el recipiente de cocción y evitar que se derrame sobre la mesada o el piso. Cerrá bien el envase. Guardalo fuera del alcance de niños, en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor. Llevalo a un punto de recolección. Cuando la botella esté llena, entregala en contenedores específicos o puntos limpios destinados al aceite usado.

La Profeco aconseja dejar enfriar el residuo y conservarlo en botellas de plástico con tapa antes de su descarte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puntos de recogida son la opción preferible para el aceite usado

La mejor salida para este residuo es separarlo y llevarlo a una infraestructura que permita su recuperación. Hogarmanía propone utilizar contenedores específicos o puntos limpios disponibles en ciertas localidades.

La disponibilidad de esos servicios varía según la ciudad. Por eso, el portal recomienda consultar los canales del ayuntamiento o de la administración local para identificar el lugar de entrega más próximo.

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Profeco indica que existen empresas en México dedicadas a recolectar y reciclar aceite de cocina usado. Ese proceso permite transformar el residuo en biodiésel.

El aprovechamiento del aceite demuestra que no se trata de una sustancia sin valor. Una gestión correcta puede evitar su descarga por el drenaje y, a la vez, permitir su incorporación a procesos de reciclaje.

Cuando no haya un punto de recolección accesible, Profeco sugiere cerrar la botella y depositarla en la basura de desechos no reciclables. Aunque esa alternativa no supone reciclaje, impide que el aceite entre a la red de saneamiento.

La prioridad debe ser siempre evitar el fregadero, el inodoro y cualquier desagüe. El aceite no debe mezclarse con agua ni con otros líquidos que compliquen su manejo posterior.

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Paso a paso para almacenar el aceite de cocina usado sin riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite usado tampoco debe reutilizarse de forma indefinida

La gestión responsable del aceite empieza antes de desecharlo. Profeco advierte que el calentamiento excesivo deteriora sus propiedades y puede generar compuestos potencialmente dañinos para la salud.

El organismo mexicano explica que un aceite que alcanza su punto de humo debe desecharse. También recomienda evitar su uso si presenta mal olor, una señal de que pudo oxidarse o ponerse rancio.

Hogarmanía incluye el aceite usado entre los residuos de cocina que deben separarse. Esa clasificación ayuda a entender que, después de varias frituras o de un sobrecalentamiento, ya no debe tratarse como un ingrediente apto para cocinar.

Guardar el aceite degradado para volver a utilizarlo no resuelve el problema. Solo retrasa el momento en que deberá manejarse como residuo.

La solución doméstica consiste en adoptar una rutina: dejar enfriar el aceite, filtrarlo si tiene restos de alimentos, envasarlo y entregarlo en un sistema de recogida cuando sea posible.

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Ese hábito protege la instalación de la vivienda y evita que una grasa de cocina termine en el drenaje. También facilita su reciclaje y reduce los efectos de un gesto cotidiano que, pese a parecer menor, puede generar problemas fuera del hogar.