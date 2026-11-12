Subgobernador del Banco de México descarta que haya más recortes a la tasa de interés: se mantendría en 6.25%

El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía Castelazo, aseguró que no habrá más reducciones a la tasa de interés. Crédito: X/ @Riodoce_mx

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Este miércoles, Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México (Banxico) habló tras el reciente ajuste de la institución, la cual recortó 25 puntos base la tasa de interés, lo que no significa que haya comenzado un nuevo ciclo de reducciones.

Durante su participación en el podcast “Norte Económico”, de Banorte, el economista explicó que la reducción aprobada el pasado 5 de noviembre respondió a una calibración de la postura monetaria, con base en las condiciones actuales de la economía y los avances en el proceso desinflacionario.

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“Preservamos una postura suficientemente restrictiva que contribuye a que la inflación converja a la meta. Es decir, no estamos ante el inicio de una nueva secuencia de reducciones. Lo que hicimos fue calibrar el grado de restricción a las condiciones actuales de la economía, pero sin perder de vista los riesgos que todavía estamos enfrentando”, dijo el funcionario.

Subgobernador del Banco de México descarta que haya más recortes a la tasa de interés

Cabe recordar que la decisión de noviembre llevó la tasa de referencia de 6.50 por ciento a 6.25 por ciento, en un movimiento que, desde la perspectiva de Mejía Castelazo, ya estaba contemplado en la comunicación del Banco Central.

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Ante esta situación, el subgobernador explicó que fue un ajuste puntual, que, en todo momento, reconoció los avances en el proceso desinflacionario, en línea con lo que la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno anticipó en la minuta de septiembre.

“Si recordamos, la minuta de septiembre reflejó que la mayoría de la Junta consideraba que de continuar el avance desinflacionario, podría evaluarse un ajuste”, agregó Mejía Castelazo.

Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero

Fue “prudente” la reducción de la tasa de referencia

Mejía Castelazo también consideró que la prudencia en la política monetaria no necesariamente implica mantener sin cambios la tasa de interés, sino evaluar riesgos de actuar y de no hacerlo.

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Al tiempo que destacó que el movimiento no significa que el Banxico haya dejado atrás una postura restrictiva, ya que mantener la tasa de referencia en su nivel actual busca responder a los riesgos que aún enfrenta el panorama económico.

Tasa de interés se mantendrá en 6.25% por tiempo prolongado

Mejía Castelazo sostuvo que la decisión de noviembre debe leerse junto con la señal de mantener la tasa de referencia en el nivel alcanzado, durante un periodo prolongado.

No asoció esta orientación a un plazo específico. Insistió en que el nivel actual resulta adecuado para las condiciones macroeconómicas que enfrenta el país.

Agregó que mantener el referencial en 6.25 por ciento permite preservar una postura monetaria restrictiva. También posibilita evaluar los efectos acumulados y rezagados de las decisiones anteriores, frente a los riesgos que aún enfrenta la inflación.

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“Después de este ajuste puntual, consideramos apropiado mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado. Dicho de otra manera, no es una secuencia de reducciones”, comentó.

Analistas consideran que la degradación crediticia será un riesgo latente en el 2027. Crédito: Cuartoscuro

Lo que ocurra con la Fed no definirá la política monetaria del Banco de México

Dado que existe un diferencial entre las tasas de interés de México y Estados Unidos, el subgobernador explicó que tal indicador es relevante, pero no es obligatorio utilizarse como una “regla mecánica” para conducir la política monetaria.

También explicó que el diferencia puede incidir en el tiempo de cambio, las expectativas de inflación y las condiciones financieras internas, aunque su evolución también debe analizarse a partir de las diferentes circunstancias económicas que enfrenta cada país.

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Diversos factores inciden en la economía de ambos países

El dinamismo de la inversión en tecnología ha contribuido a la resiliencia de la economía estadounidense. Su transmisión hacia México es parcial y se concentra en determinados sectores.

A ello se suma que el incremento en los precios energéticos tiene un impacto más visible sobre la inflación en Estados Unidos que sobre los precios en México.

Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

“Por eso el hecho de que dos bancos centrales tomen decisiones distintas no implica necesariamente una inconsistencia. Lo que puede reflejar, yo creo, que es una calibración apropiada dadas las condiciones de cada una de las economías”, sostuvo el funcionario.

Por lo anterior, afirmó que la postura de Banxico no está condicionada a una trayectoria particular de la Reserva Federal; aunque tampoco anticipó que la divergencia entre ambos bancos centrales genera presiones sobre la inflación o sus expectativas, en consecuencia, aseguró que “siempre nos mantenemos con la disposición de actuar cuando las condiciones así lo requieran”.

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Luego de la reducción sorpresiva de la tasa de interés hace unos días, el subgobernador del Banco de México aclaró que no habrá más recortes, por lo que ésta se mantendría en 6.25 por ciento.