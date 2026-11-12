México

De TikTok a La Mansión VIP 2: quién es La Cukis, habitante sorpresa del reality de HotSpanish

La creadora sonorense de 18 años sacudió las redes tras una accidentada entrada y el respaldo público de Kenia Os en La Mansión VIP 2

La sonorense se convierte en una de las habitantes más comentadas de La Mansión VIP 2 tras su ingreso al cuarto Ruletix y las controversias generadas en los primeros días.
La sonorense se convierte en una de las habitantes más comentadas de La Mansión VIP 2 tras su ingreso al cuarto Ruletix y las controversias generadas en los primeros días del encierro. (IG: la.cukissss)
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La creadora digital La Cukis ingresó como habitante sorpresa a la segunda temporada de La Mansión VIP el domingo 8 de noviembre, mientras enfrenta cuestionamientos sobre su identidad tras volverse tendencia nacional.

La sonorense de 18 años acumula más de 4.8 millones de seguidores en TikTok, plataforma donde construyó su comunidad digital antes de dar el salto al formato de HotSpanish transmitido por internet.

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En Instagram suma 650 mil seguidores, estas cifras respaldaron su convocatoria para competir por una bolsa de 2 millones de pesos que ofrece la producción.

De Agua Prieta a La Mansión VIP

La joven nació en Agua Prieta, Sonora, y pasó años de formación entre Hermosillo y la colonia Héroes de Nogales. En esas ciudades comenzó a grabar contenidos cómicos durante su adolescencia, basados en transmisiones en vivo y anécdotas personales.

La creadora mantuvo su nombre real y su fecha exacta de nacimiento bajo estricta reserva. Esta decisión formó parte de una postura personal frente a la exposición pública que sostuvo desde sus primeros videos en redes sociales.

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El despegue de su visibilidad ocurrió a finales de 2025 al integrarse a La Pijamada Viral, emisión conducida por Aldo de Nigris. En aquel espacio protagonizó dinámicas que llamaron la atención del público juvenil y multiplicaron sus interacciones en plataformas de video.

A partir de esa experiencia, intensificó sus transmisiones en directo. En sus grabaciones acostumbró responder preguntas directas de la audiencia y compartir vivencias con un estilo caracterizado por la ironía y el uso de modismos norteños.

La creadora digital acumula más de 4,800,000 seguidores en redes sociales.
La creadora digital acumula más de 4,800,000 seguidores en plataformas digitales. (IG: la.cukissss)

Un tropiezo en la gala inaugural que multiplicó su alcance

La llegada de La Cukis a La Mansión VIP 2 ocurrió la noche del 8 de noviembre como la octava habitante confirmada del programa. Su aparición causó sorpresa entre los seguidores del reality show al revelarse como una de las seis participantes no anunciadas previamente.

Durante la pasarela de presentación, la sonorense desfiló con un par de alas de utilería en la espalda. Al avanzar hacia el área principal del inmueble perdió el equilibrio y cayó sobre el piso frente a las cámaras de La Mansión VIP.

La habitante se levantó de inmediato y pronunció una frase asociada a la cantante Jenni Rivera: “Si por pendej* me caigo, por chingon* me levanto”. La expresión se multiplicó en miles de publicaciones en redes sociales.

El extracto de la caída circuló en redes sociales durante las horas posteriores a la transmisión. La reacción de los usuarios transformó el percance en un respaldo que la posicionó entre las figuras más apoyadas de la emisión.

La producción asignó a la creadora a la habitación Ruletix. En ese dormitorio convive con Bellakath, Tony Aguirre, Cintia Cossio, Itatí López, Jorjais, Jlexis y João Ferreira, equipo que compite directamente contra los integrantes del cuarto Barullo.

El tropiezo durante el estreno detonó miles de reacciones en redes sociales y consolidó a la sonorense como una de las figuras más seguidas del reality show.
El tropiezo durante el estreno detonó miles de reacciones en redes sociales y consolidó a la sonorense como una de las figuras más seguidas del reality show de HotSpanish. (Captura de pantalla )

La discusión sobre su identidad y la respuesta en redes sociales

La convivencia dentro del inmueble detonó comentarios sobre la apariencia y el tono de voz de la sonorense. Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría y madre de Poncho de Nigris, afirmó dentro de las instalaciones que la joven era una mujer trans.

La Cukis aclaró en espacios anteriores y dentro del mismo programa que nació mujer. La creadora explicó que las modificaciones en su cuerpo derivan de dos intervenciones quirúrgicas: una rinoplastia y una remodelación costal, procedimientos a los que se sometió recientemente.

Para frenar los rumores, la sonorense mostró fotografías de su infancia en transmisiones pasadas. En diversas apariciones públicas utilizó el humor para responder a los señalamientos al señalar que los arreglos estéticos solo la hicieron más mujer.

Las afirmaciones emitidas en el programa provocaron inconformidad en redes sociales. La creadora digital Neo Gastelum publicó un video donde reprobó que las identidades de género se utilicen como motivo de burla dentro de contenidos de entretenimiento.

Una creadora de contenido analiza un fragmento audiovisual en el que se indaga sobre el nombre previo de una mujer trans.

Gastelum exhibió sus documentos de identidad para explicar los procesos legales que respaldan a las personas trans en México. En su mensaje subrayó que la discriminación por motivos de identidad vulnera derechos reconocidos por las leyes del país.

La cantante pop Kenia Os compartió y respaldó el posicionamiento de Gastelum en su cuenta de Instagram. La intervención de la intérprete amplificó el reclamo y colocó la conversación sobre el respeto a la identidad en los primeros lugares de búsqueda.

La Cukis continúa en competencia en La Mansión VIP 2 durante las emisiones en vivo que duran 30 días, mientras el público emite votos diarios en el portal del programa para definir la permanencia de cada habitante en la residencia.

Kenia Os sale en contra de los actos transfobicos que famosos de La Mansión VIP le estarían haciendo a La Cukis (RS)
Kenia Os sale en contra de los actos transfobicos que famosos de La Mansión VIP le estarían haciendo a La Cukis (RS)

Dieciséis habitantes disputan dos millones de pesos en La Mansión VIP

El proyecto coordinado por Roberto González reúne a 16 personalidades de internet y la música durante un periodo de 30 días de aislamiento. La convivencia se difunde de manera ininterrumpida a través de transmisiones en vivo por plataformas digitales.

El elenco quedó distribuido en dos cuartos denominados Ruletix y Barullo. La competencia incluye figuras de alto impacto en redes sociales como Karely Ruiz, Paola Suárez, Rod Contreras y Dani Flow, quien abandonó el programa a los pocos días del arranque y fue sustituido por Jorge Durán.

Las votaciones web activas cierran este sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, mientras que las galas de expulsión se realizan los domingos.
La Mansión VIP 2 reúne a 16 personalidades de internet en un formato de aislamiento de 30 días, con transmisiones continuas y un premio final de 2 millones de pesos. (YT: hotspanishvlogs)

La permanencia de los habitantes depende de la interacción directa del público. La producción habilitó votos sin costo en su sitio oficial y un sistema de aportaciones económicas a través de mensajes en el Super Chat de YouTube para definir las eliminaciones semanales de la competencia.

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