México

Familias buscadoras rechazan las condiciones del EZLN y lamentan desaire a encuentro en CDMX: "Antes del abrazo llegó el rechazo"

El colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos señaló falta de sensibilidad y anunció el fin del diálogo con los zapatistas tras rechazar reuniones privadas individualizadas

Dos hombres caminan por una calle. Detrás, un muro cubierto con fotos de personas y el texto "+130,000 DESAPARECIDOS". Uno sostiene una bandera mexicana, el otro un cartel blanco
El colectivo de la Glorieta de las y los Desaparecidos asegura que envió la invitación desde septiembre y una agenda en octubre para una jornada del 6 de diciembre de 2026 en la capital | (Zurisaddai González | Infobae México )
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Familias de personas desaparecidas y colectivos buscadores lamentaron que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazara su invitación para realizar un encuentro público el 6 de diciembre en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México. A través de un comunicado conjunto, respondieron al texto publicado por los zapatistas titulado “A qué vamos. Que sí y qué no”, en donde establecieron que no harían reuniones masivas y los encuentros serán en privado.

“Leímos su insensible comunicado, en el que rechazan nuestras formas de organizarnos y, sobre todo, que no aceptan otras formas que no sean las suyas”, expresaron. Los buscadores aclararon que la jornada prevista para el 6 de diciembre fue una invitación que realizaron desde septiembre; posteriormente, en el mes de octubre, enviaron una propuesta de agenda para el EZLN.

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“Lamentamos que, antes de que llegara el abrazo, llegó el rechazo; este duro golpe hacia las familias que conformamos la Glorieta de las y los Desaparecidos. Su lejanía de nuestros procesos, al parecer, les hizo escuchar voces que le apuestan a la división de las familias”, afirmaron las familias buscadoras.

Esta era la propuesta para reunirse en la avenida de Reforma en CDMX

El colectivo Familias de la Glorieta de las y los Desaparecidos envió una carta al EZLN el 20 de octubre para delinear la agenda de un posible encuentro previsto para el 6 de diciembre de 2026 en la Ciudad de México.

Fachada de la Secretaría de Gobernación; hombres encapuchados con banderas negras del EZLN y mujeres con fotografías de personas desaparecidas.
El EZLN rechaza la invitación de colectivos de búsqueda para realizar un encuentro público en la Glorieta de las y los Desaparecidos de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misiva, los familiares reconocen que las comunidades zapatistas también han sido víctimas de este flagelo y ofrecen su experiencia y esfuerzo para elaborar y colocar fichas de búsqueda de sus ausentes en el memorial ciudadano, planteando este acercamiento como un espacio de formación mutua y articulación de largo aliento frente a la violencia y la impunidad del Estado.

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Además, la jornada pretendía incluir mesas de diálogo sobre la desaparición forzada como herramienta de terror estatal y para compartir conocimientos de ambas luchas.

El EZLN descarta un encuentro masivo y ofrece reuniones privadas con familias buscadoras

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional notificó que no participará en el evento propuesto para el 6 de diciembre en la Glorieta de las y los Desaparecidos; señaló que su delegación sostendrá encuentros privados, colectivo por colectivo y mediante un registro previo, con las familias de personas desaparecidas, así como con buscadoras.

Los zapatistas calificaron dicha convocatoria de “falsa” y señalaron que la invitación recibida refleja “ignorancia, mala fe y grosería”. Además, señalaron que hay diferencias entre algunos colectivos de búsqueda, incluso intentos por impedir que ciertos grupos se reúnan con su delegación.

La organización afirmó que no se involucrará en esas controversias; ante estas diferencias, el EZLN afirmó que no juzgará la legitimidad de los buscadores y que no indicará a las familias cómo actuar ni intervendrá en sus decisiones. Su postura es escuchar a quienes deseen compartir su experiencia y acompañar su búsqueda.

EZLN madres buscadoras Gira por la Vida, capítulo México: Encuentro con madres buscadoras
Las familias de personas desaparecidas califican de insensible la postura del EZLN ante sus métodos de organización. | (Isabel Mateos/FB)

Ante esto, los colectivos señalaron que “les queda claro su rechazo a su invitación, a nuestra voz, a nuestros llamados”; sostuvieron que no van a aceptar condiciones ni que les digan “cómo actuar o sentir”. Acusaron a los zapatistas de no ser claros en su convocatoria: “Hubieran sido claros desde un inicio, que sus abrazos solo serían privados”.

Las familias buscadoras lamentaron la respuesta del EZLN, pues afirmaron que, aunque enfrentan de forma cotidiana la violencia del Estado, no esperaban recibir un trato que calificaron como violento de parte de la organización. Señalaron que enviaron la invitación mediante las mesas de organización zapatistas y comenzaron a preparar su recibimiento de manera transparente, pese al tiempo y esfuerzo que ello implicaba en medio de la búsqueda de sus familiares.

El colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas de la Glorieta de las y los Desaparecidos anunció la ruptura de diálogo con “el capitán”, al considerar que dicho canal resulta perjudicial y desvía tiempo y recursos esenciales para las labores de búsqueda que continuarán realizando de forma autónoma; asimismo, alertaron al interlocutor sobre posibles deslealtades en su círculo directo tras no haber recibido la información prometida (deslindando expresamente a los centros Prodh y Frayba) y remarcaron su independencia frente a agrupaciones políticas como el MPJD o “Somos México”.

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