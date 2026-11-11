México

Trolebús Santa Martha - Chalco prevé apertura de todas sus estaciones en diciembre tras concluir obras

Las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico están prácticamente terminadas, en cuestión de semanas las autoridades revelarán la fecha exacta del inicio de su servicio

Trolebús Santa Martha - Chalco prevé apertura de todas sus estaciones en diciembre tras concluir obras (X/ @DanielSibaja_)
Trolebús Santa Martha - Chalco prevé apertura de todas sus estaciones en diciembre tras concluir obras (X/ @DanielSibaja_)
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El Trolebús Santa Martha - Chalco está próximo a poner en marcha todas sus estaciones, a pesar de que la Línea 11 lleva más de un año operando, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) mantenía trabajos en las estaciones pendientes.

Con la conclusión de los trabajos, se espera que las 15 estaciones del recorrido abran al público y se incorpore un servicio completo en el Trolebús elevado de Chalco. De acuerdo con el Secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, la obra civil concluyó y las estaciones están 100% terminadas.

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Por ello, las autoridades mexiquenses en coordinación con el gobierno capitalino buscarán que todas las estaciones de la Línea 11 del Trolebús abran en diciembre, antes de que concluya el año 2026.

¿Cuándo abren todas las estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha?

Vista aérea de una autopista con vehículos, un puente peatonal techado y una estructura de estación con estructura metálica y vidrio
La estación Xico del Trolebús Chalco-Santa Martha conecta con una pasarela peatonal sobre los carriles de una autopista. (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

Una vez concluidos los trabajos de obra civil, el secretario de movilidad mexiquense compartió la fecha en la que prevén que todas las estaciones entren en funciones. Debido a que los trabajos ya son mínimos estimó que en próximas semanas se habiliten las tres estaciones pendientes.

Ya es una cuestión mínima, porque únicamente es darle continuidad a lo que ya se tiene, ya no es tan complicado. Lo importante es que ya la obra ya está totalmente concluida y ya lista para arrancarla”

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Diciembre se perfila para ser el mes en el que el Trolebús Santa Martha - Chalco opere en todas sus estaciones. Según el titular de la Semov Edomex el proyecto está en la parte final y antes de que finalice el 2026 tendrá todas sus estaciones habilitadas.

“Estamos calculando que incluso entrando diciembre podamos ya ponerlas en funcionamiento”, destacó.

¿Qué falta para la apertura de todas las estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha?

Trolebús Chalco-Santa Martha CDMX Edomex Chalco Iztapalapa
La línea inició operaciones parciales el 18 de mayo de 2025 (Daniel Sibaja/FB)

Las tres estaciones pendientes del Trolebús Chalco —Teotongo, La Virgen y Xico— concluyeron su obra civil, pero aún necesitan la instalación de la catenaria y los sistemas de acceso con tarjeta antes de abrir al público, informó el titular de la Semov Edomex.

De la Rosa García precisó que los trabajos faltantes se limitan el sistema de alimentación eléctrica de los trolebuses, así como los mecanismos de ingreso con tarjeta, una vez habilitados los torniquetes de acceso se podrá contemplar la inauguración de todas las estaciones. “La obra está al 100%, está totalmente concluida en las tres estaciones”, afirmó el funcionario en un encuentro con la prensa.

El gobierno mexiquense prevé iniciar esta semana la convocatoria y licitación para contratar a la empresa que realizará esos trabajos. “Ya se está convocando y yo creo que la licitación sale esta misma semana”, indicó el secretario, quien calculó que las estaciones podrían estar en funcionamiento al entrar diciembre.

Una vez concluidos los trabajos, el Gobierno del Estado de México deberá entregar la infraestructura al Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, organismo que opera el servicio. Con la incorporación de las tres estaciones, el corredor funcionará con sus 15 estaciones completas.

Trolebús Chalco-Santa Martha CDMX Edomex Chalco Iztapalapa
Trolebús Chalco-Santa Martha (Gob. Chalco)

Cabe señalar que Juan Hugo de la Rosa se reunió el 10 de noviembre con personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México para acordar las políticas de participación de los concesionarios en la operación de la Línea 11 de Trolebús Chalco-Santa Marta, pues esta ruta conecta la CDMX con el Edomex.

La línea inició operaciones parciales el 18 de mayo de 2025 y conecta Chalco con la terminal Santa Martha a lo largo de 18.5 kilómetros, con tramos elevados sobre la autopista México-Puebla y otros a nivel de piso. La conclusión de los pendientes técnicos dejará lista la infraestructura para que el recorrido opere de forma completa.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) reportó 25 millones de pasajeros desde la inauguración del servicio a la fecha de su primer aniversario en mayo de 2026.

Estas son todas las estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha

  • Santa Martha
  • Teotongo
  • La Virgen
  • Xico
  • Parque de la Mujer
  • Cuauhtémoc
  • Puente Rojo
  • Puente Blanco
  • Parque Tejones
  • Unión de Guadalupe
  • La Covadonga
  • Ejidal
  • José María Martínez
  • Amalinalco
  • Chalco

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