Inés Gómez Mont dio pistas de su separación de Víctor Álvarez Puga antes de su arresto en Miami

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos individuales en Estados Unidos a pesar del expediente conjunto que tienen en México. (Especial)

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La presunta separación de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga habría ocurrido mucho antes de que la exconductora fuera detenida en Miami.

Una versión difundida recientemente apunta a que la pareja se distanció hace más de un año y habría formalizado su divorcio en Estados Unidos. En medio de estas especulaciones, una dedicatoria publicada por Gómez Mont en uno de sus libros llamó la atención por la ausencia de su esposo.

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En las primeras páginas de Ley de Fuego, la exconductora agradeció a sus siete hijos, a sus padres y hermanos, además de dedicar un mensaje a sus seguidoras. Sin embargo, no incluyó a Álvarez Puga, un detalle que no pasó inadvertido para la prensa mexicana y estadounidense.

“A mis hijos, mi razón, mi fuerza y el amor más grande de mi vida. Todo, siempre, es para ustedes”, escribió.

También se refirió a su familia como un espacio seguro: “A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, por enseñarme que siempre existe un camino de regreso a casa y por ser, pase lo que pase, mi lugar seguro”.

La portada de la novela Ley de Fuego, escrita por Inés Gómez Mont Arena, presenta tipografía dorada junto a una balanza y motivos florales.

¿Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga se divorciaron?

De acuerdo con una versión atribuida al periodista Alberto Tavira, la relación habría terminado hace más de un año, cuando ambos todavía se encontraban en Estados Unidos.

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La separación, según lo difundido, habría tenido un componente sentimental y una tercera persona habría influido en la ruptura.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente que la pareja haya firmado el divorcio ni se han dado a conocer documentos que respalden esa versión.

La noticia se suma a una etapa compleja para ambos. Gómez Mont permanece bajo custodia migratoria en Florida, mientras Álvarez Puga enfrenta un proceso judicial en México. La cronología difundida sostiene que el distanciamiento ocurrió antes de la detención de la exconductora, registrada el 30 de octubre.

La faceta de escritora de Inés Gómez Mont y sus mensajes familiares

Además de su carrera en televisión, Gómez Mont ha publicado libros infantiles y familiares. Entre sus títulos se encuentran María, la niña del lazo azul, sobre neurodiversidad e inclusión; Cuando papá se fue, el amor se quedó, centrado en el duelo infantil; Mamá, ¿por qué sigues creyendo?, sobre fe y esperanza, y Soy Cebolla, doy lágrimas de amor, dedicado a la aceptación de las diferencias.

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Al cierre de Ley de Fuego, la exconductora también anticipó una próxima obra de no ficción con el mensaje: “Una historia real. Una investigación. Y una verdad que todavía falta por contar”.

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami. (Red social X)

¿Por qué Inés Gómez Mont no ha podido salir de prisión migratoria?

La exconductora perdió su primer intento para recuperar la libertad. El juez federal Jeffrey Kuntz rechazó el recurso de habeas corpus presentado por su defensa el 31 de octubre, al considerar que no era el mecanismo adecuado para solicitar su liberación.

La resolución dejó en manos de un juez migratorio la posibilidad de que Gómez Mont obtenga una audiencia para solicitar libertad bajo fianza. El magistrado tampoco analizó las condiciones de su detención.

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Según el expediente, la presentadora ingresó a Estados Unidos en julio de 2021 sin pasar por una inspección migratoria y posteriormente fue notificada de un procedimiento que la considera extranjera inadmisible. La decisión no implica una deportación inmediata ni resuelve las investigaciones que enfrenta en México.

En territorio mexicano, Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión relacionadas con presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

Las autoridades también han solicitado su extradición, aunque el procedimiento correspondiente aún no ha comenzado ante la Corte Federal de Miami.