Jóvenes científicos denuncian falta de recursos y piden apoyo a Sheinbaum: "Queremos trabajar, no solo tomarnos fotos"

Una composición gráfica reúne el saludo de Claudia Sheinbaum a una menor y a un estudiante del CETIS 71 junto a sus galardones académicos. (Presidencia )

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Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que se ha organizado en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo para reconocer el talento de jóvenes científicos, estos exhibieron a la mandataria federal la falta de recursos para impulsar sus proyectos, la falta de equipamiento en las escuelas y otras deficiencias con el objetivo de recibir su apoyo.

Después de la participación de cuatro científicas (Ángela Karime Venegas Hernández, Xóchitl Guadalupe Cruz López, Daira Martínez Mejía y Ángela Olazarán Laureano) y de autoridades educativas. La presidenta abrió un espacio para que los estudiantes la cuestionaran: “Yo los quiero oír a ustedes. A ver qué quieren. Vamos a tomar diez participaciones breves”, dijo Sheinbaum.

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Falta de equipo, apoyo a patentes, entre las “suplicas” de los estudiantes

Jóvenes científicos de distintas partes del país aprovecharon el espacio para plantear sus necesidades. Lily, integrante del equipo Ranger Bots de la Escuela Secundaria General número 5 Guadalupe Victoria, de Durango, pidió apoyo en equipamiento tecnológico para su plantel. Estudiantes de ingeniería biomédica de la Universidad Estatal del Valle de Toluca solicitaron un taller especializado de electrónica para desarrollar prototipos de equipo hospitalario mexicano y reducir el desabasto en el sector salud: “Nosotros le pedimos, suplicamos, porfis, un taller de electrónica; nosotros queremos desarrollar equipo médico”.Una joven del CCH de la UNAM (quien destacó que ella y la presidenta comparten el mismo bachillerato) pidió respaldo para proyectos de ambientalismo e ingeniería automotriz.

Durante un evento oficial del Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, el estudiante Mauro García toma la palabra con un micrófono para dirigirse a las autoridades presentes en el estrado. El acto cuenta con la presencia de funcionarios gubernamentales en el patio del recinto y una intérprete de lengua de señas en pantalla.

Mauro García, estudiante de Reynosa, Tamaulipas, destacó la importancia de trascender la entrega de reconocimientos y las fotografías protocolares para establecer un trabajo colaborativo continuo y genuino entre el gobierno, las organizaciones civiles y los jóvenes:

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“Mi propuesta es, presidenta, ¿por qué no, no solamente reunirnos a darnos un reconocimiento, sino trabajar en todas esas propuestas que cada uno de nosotros tiene? Entonces, presidenta, dispuestos todos nosotros como jóvenes a volver a, a venir a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no nada más a tomar fotos, sino a hacer el trabajo de verdad”, expresó el jóven.

Mario Delgado, titular de la SEP, anunció que la presidenta le solicitó la creación de una iniciativa que respalde activamente su talento y esfuerzo en el extranjero. La medida consiste en una convocatoria permanente para que todas y todos los estudiantes que califiquen a contiendas internacionales cuenten con el acompañamiento y apoyo económico continuo del gobierno. El propósito es facilitar su participación, poner en alto el nombre del país e inspirar a más estudiantes a seguir desarrollando el conocimiento científico.

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