México

Extorsión, impunidad y carreteras inseguras obligan a empresas en México a gastar 58 mil mdp al año para prevenir delitos

El INEGI indicó que 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito en 2025

robo camionetas
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Las unidades económicas del país realizaron un gasto estimado de 58.9 mil millones de pesos en medidas preventivas durante 2025, como parte de los costos derivados de la inseguridad y la delincuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El costo total de la inseguridad y el delito para las empresas se estimó en 115.1 mil millones de pesos, equivalente a 0.46 % del Producto Interno Bruto, mientras que el costo promedio por unidad económica, considerando gastos de protección y pérdidas, fue de 44 mil 560 pesos.

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En 2025, 1.4 millones de establecimientos, equivalentes a 25.9 % de las unidades económicas del país, fueron víctimas de algún delito. En conjunto, se cometieron 3 millones de delitos contra estos negocios, con un promedio de 2.2 delitos por cada unidad económica afectada.

La extorsión fue el ilícito más frecuente, con una tasa de mil 467 delitos por cada 10 mil unidades económicas, seguida por el robo hormiga, con 954, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 885; estos tres delitos concentraron 59.0 % de los casos registrados.

Las unidades económicas medianas fueron las más afectadas por la delincuencia, pues 51.9 % reportó haber sido víctima de algún delito, por encima de las grandes, con 48.4 %, las pequeñas, con 41.5 %, y las micro, con 25.1 %.

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Por sector, Comercio registró la mayor tasa de victimización, con 30.5 %, seguido por Servicios, con 22.9 %, e Industria, con 18.8 %. Las empresas grandes, por su parte, reportaron una mayor frecuencia de victimización, con 4.3 delitos por cada unidad económica víctima.

La encuesta también identificó una elevada cifra oculta: en 91.8 % de los delitos ocurridos contra unidades económicas, equivalente a 2.8 millones de casos, no hubo denuncia o no se abrió una carpeta de investigación.

Sólo 9.9 % de los delitos fue denunciado y, de ese porcentaje, 82.3 % derivó en una carpeta de investigación ante las fiscalías estatales, lo que representa 8.2 % del total de delitos.

Entre los casos con carpeta de investigación, 75.4 % no registró avances o permanecía en trámite, equivalentes a 185 mil delitos de los 245 mil denunciados con investigación abierta.

Entre las razones para no denunciar, las unidades económicas señalaron principalmente causas atribuibles a la autoridad, que representaron 58.9 % de las respuestas, entre ellas la pérdida de tiempo, mencionada por 35.3 %.

Dentro de otras causas, que concentraron 40.3 %, destacó la consideración de que se trataba de un delito de poca importancia, con 16.2 %. El INEGI precisó que las causas relacionadas con la autoridad también incluyen miedo a ser extorsionado, trámites largos o difíciles, desconfianza y malas experiencias previas.

A nivel nacional, 57.1 % de las unidades económicas, alrededor de 3 millones, consideró que la inseguridad y la delincuencia fueron el problema que más les afectó.

Además, 71.2 % percibió como insegura la entidad federativa donde opera, equivalente a 3.8 millones de unidades económicas. Transportar productos por carreteras o autopistas fue la actividad con mayor percepción de inseguridad, al ser señalada por 54.8 % de las empresas.

Guanajuato, Morelos y Tabasco registraron los porcentajes más altos de unidades económicas que identificaron a la inseguridad y la delincuencia como una de sus principales problemáticas, con 71.3 %, 70.3 % y 69.9 %, respectivamente.

En contraste, Yucatán, Durango y Nayarit presentaron los porcentajes más bajos, con 29.1 %, 37.5 % y 42.2 %.

En materia de prevalencia delictiva, las tasas más altas por cada 10 mil unidades económicas en 2025 se observaron en Baja California, con 3 mil 965; Querétaro, con 3 mil 875; y Chihuahua, con 3 mil 579.

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