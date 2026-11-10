Morena mantiene confrontación con INE: señala a exfuncionarios electorales ligados a SOMOS y los llama ‘la nueva mafia’

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, espera ya poner fin a todas las inconformidades desatadas por las coordinaciones estatales. Crédito: X / @sdpnoticias

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Ariadna Montiel, identificada como presidenta nacional de Morena, sostuvo que antiguos funcionarios electorales vinculados con SOMOS integran una estructura que, según afirmó, busca preservar privilegios y redes de corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, la dirigente partidista ubicó sus críticas en la discusión sobre la actuación del INE, la conformación de SOMOS y las reformas electorales impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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También cuestionó que exintegrantes del instituto ocupen cargos dentro de esa fuerza política o la representen ante órganos electorales.

Morena cuestiona la marea rosa y el origen de SOMOS

Montiel afirmó que SOMOS surgió de la marea rosa, movimiento que describió como una convocatoria ciudadana detrás de la cual, según su postura, estaban el PRIAN y sectores de la llamada burocracia dorada del INE.

Señaló que esa movilización se presentó como una defensa del instituto frente a las reformas electorales.

La presidenta nacional de Morena señaló que, durante ese proceso, se plantearon cambios para reducir el costo de las elecciones, disminuir los recursos públicos que reciben los partidos y centrar la democracia en la participación y concientización ciudadana.

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A su juicio, la oposición a esas modificaciones respondió a una defensa del status quo dentro del organismo electoral.

“Hubo una férrea defensa para no cambiar el status quo que tenía el INE”, expresó al referirse a quienes rechazaron las propuestas conocidas como Plan C.

Montiel sostuvo que la marea rosa defendió un modelo institucional distinto al que propone Morena.

“Esta marea rosa tuvo que ver justo con defender esta idea de parte de ellos frente a la idea de democratizar, de tener instituciones austeras que le sirvan al pueblo”, dijo.

Ariadna Montiel acusa pérdida de neutralidad en el INE

La dirigente de Morena planteó que el árbitro electoral dejó de actuar con neutralidad y se incorporó a la confrontación política. Según dijo, esa situación obliga a identificar los vínculos entre quienes antes ocuparon cargos en el INE y quienes ahora participan en SOMOS.

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“Es muy grave que el árbitro electoral, de ser un actor neutral y regulador de los procesos de los partidos políticos, pasó de árbitro a jugador en la cancha”, afirmó Montiel durante la exposición de los perfiles ligados a SOMOS.

Montiel consideró que esos movimientos entre el servicio electoral y un partido político afectan la imparcialidad que debe tener la institución. También sostuvo que debe conocerse “quién está en dónde” y cuáles eran los intereses que defendían los exfuncionarios señalados.

La dirigente calificó a ese grupo como parte de una “burocracia de la mafia electoral”. Afirmó que esa clase política debe quedar expuesta por sus antecedentes dentro de la autoridad electoral y por sus posiciones actuales en SOMOS.

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Morena vincula al INE con contratos millonarios

Montiel afirmó que dentro del INE se formó, durante más de 27 años, una presunta red de corrupción relacionada con contratos millonarios para la compra de materiales. La dirigente atribuyó esas operaciones a una burocracia que, según dijo, se consolidó mientras Morena luchaba por reformas democráticas.

“Mientras los partidos políticos, especialmente nuestro movimiento, luchábamos por la democracia, dentro del INE se gestaba una burocracia dorada corrupta”, sostuvo al referirse a las contrataciones señaladas durante la conferencia.

La presidenta de Morena afirmó que las presuntas irregularidades se realizaron con el amparo de servidores públicos que hoy forman parte de SOMOS.

Bajo esa premisa, cuestionó que el partido se presente como una expresión ciudadana independiente de los grupos que antes dirigieron áreas estratégicas del organismo electoral.

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Montiel también retomó la consigna de defensa del INE utilizada en movilizaciones de la marea rosa.

“Cuando encontramos redes de corrupción, pues nosotros decimos: se tiene que tocar todo lo que signifique el daño para el pueblo y todo lo que signifique corrupción”, declaró.

Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y Marco Antonio Baños en SOMOS

Montiel identificó a Lorenzo Córdova como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de SOMOS.

Recordó que fue consejero del entonces Instituto Federal Electoral y después presidente del INE, además de participar como orador único en uno de los actos convocados en el Zócalo por la marea rosa.

La dirigente cuestionó que Córdova haya encabezado un acto en el que se defendió la frase “el INE no se toca”.

Para Morena, esa postura contrastaría con las investigaciones y acusaciones sobre presuntas redes de corrupción en la institución.

Sobre Leonardo Valdés Zurita, Montiel señaló que hoy es titular del Centro de Estudios Democráticos de SOMOS.

Añadió que fue director ejecutivo de Organización Electoral y consejero presidente del entonces IFE.

También mencionó a Marco Antonio Baños Martínez, a quien presentó como representante suplente de SOMOS ante el Consejo General del INE.

Según su exposición, Baños ocupó previamente la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y permaneció dentro de la autoridad electoral tras la reforma que convirtió al IFE en INE.

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Edmundo Jacobo y los cargos administrativos señalados por Morena

Montiel señaló a Edmundo Jacobo Molina, actual titular del Centro de Formación y Profesionalización Política de SOMOS, por haber ocupado la Secretaría Ejecutiva tanto en el IFE como en el INE durante 15 años.

La dirigente describió esa oficina como el área de la que depende la operación administrativa del instituto.

Por ese motivo, vinculó la permanencia de Jacobo con el periodo en el que, según afirmó, se formaron las redes relacionadas con las compras de materiales electorales.

“Cuando vemos el tiempo en que se gestaron estas redes de corrupción de la compra de materiales, pues él está ligado por el tiempo que participó como secretario ejecutivo a esta red de corrupción”, sostuvo Montiel, sin presentar durante su intervención una resolución judicial sobre ese señalamiento.

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La presidenta de Morena también habló de Ana Laura Martínez, a quien ubicó como secretaria de Administración y Finanzas de SOMOS.

Dijo que antes fue directora de Personal del INE y, posteriormente, directora ejecutiva de Administración del organismo electoral.

Roberto Trejo y la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral

Durante su presentación, Montiel incluyó a Roberto Trejo Cardiel Soto, secretario de Operación Electoral y Alianzas de SOMOS y representante suplente ante el Consejo General del INE, de acuerdo con la relación expuesta por Morena.

La dirigente señaló que Trejo tuvo responsabilidades en organismos y áreas electorales. Lo mencionó como consejero presidente del Organismo Público Local Electoral en Coahuila y como director ejecutivo de Capacitación Electoral y Cívica en Oaxaca.

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Montiel también afirmó que Trejo ocupó de manera temporal la Secretaría Ejecutiva después de la salida de Edmundo Jacobo.

La exposición lo ubicó como parte de la trayectoria de funcionarios electorales que, posteriormente, asumieron tareas dentro de SOMOS.

René Miranda y el padrón electoral en el centro de la crítica

Uno de los cuestionamientos centrales de Montiel se dirigió a René Miranda Jaime, a quien presentó como representante de SOMOS ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

La dirigente explicó que todos los partidos cuentan con representación en el espacio que coordina la información del padrón y la lista nominal.

Bajo ese argumento, cuestionó que Miranda haya sido director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE antes de representar al partido.

“Él era el director ejecutivo del Registro Nacional de Electores del INE. Tiene toda la información de todo el registro de las credenciales de elector y hoy representa al partido en la función”, afirmó Montiel.

La presidenta de Morena también mencionó a César Ledesma Ugalde, a quien ubicó como representante suplente de SOMOS ante esa comisión. Según la exposición, antes fue secretario técnico de la dirección relacionada con el Registro Federal de Electores.

Carlos Ferrer y Rodrigo Morales completan la lista de Morena

Montiel incluyó a Carlos Alberto Ferrer Silva, director jurídico de SOMOS elegido en el Consejo Nacional. Señaló que previamente fue titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

La dirigente también se refirió a Rodrigo Morales Manzanares, actual coordinador de la Comisión Electoral Nacional de SOMOS. Dijo que fue consejero electoral del entonces IFE y consejero electoral de la Ciudad de México.

Según Montiel, Morales participó además en labores de distritación, área encargada de definir la forma, tamaño e integración territorial de los distritos electorales y de sus secciones.

SOMOS rechaza los señalamientos y anuncia una demanda

SOMOS anunció el 6 de noviembre una demanda por daño moral y difamación contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, tras los señalamientos del Gobierno federal sobre presuntas irregularidades vinculadas con contratos de materiales electorales en el INE.

El partido rechazó cualquier relación con las irregularidades expuestas y sostuvo que se pretende responsabilizar a su organización por hechos que atribuyó a un periodo anterior. También señaló que no existe sustento para vincular a SOMOS con las presuntas operaciones investigadas.