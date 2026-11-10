México

Frente frío 4 continuará sobre el noreste de México: pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas

Chihuahua y Durango tendrán el ambiente más frío al amanecer, mientras lluvias fuertes afectarán cinco entidades y continuarán las rachas de viento durante este martes

Ilustración del mapa de México cubierto por hielo y viento azul, junto a un termómetro con nivel bajo y un poblado nevado.
Un mapa ilustrado de México representa el avance de una masa de aire polar y bajas temperaturas sobre el norte y centro del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La masa de aire frío que impulsó al frente frío número 4 mantendrá sus efectos sobre el noreste de México durante este martes, donde favorecerá la formación de bancos de niebla y condiciones de visibilidad reducida, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El ambiente más frío se registrará en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius y heladas. En otras seis entidades, los termómetros descenderán hasta los cero grados en regiones montañosas, con posibilidad de congelamiento sobre superficies.

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En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. También habrá chubascos en 13 estados y lluvias aisladas en otras nueve entidades, incluida la Ciudad de México.

Masa de aire frío del Frente 4 mantendrá bancos de niebla

El reporte matutino del SMN precisa que los efectos asociados con el frente frío número 4 serán ocasionados por la masa de aire que impulsó al sistema, la cual mantendrá condiciones para la formación de bancos de niebla en el noreste de la República Mexicana.

La presencia de niebla puede reducir la visibilidad en carreteras, autopistas y zonas montañosas, principalmente durante las primeras horas del día. Los automovilistas deberán disminuir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia suficiente entre vehículos.

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A estas condiciones se sumarán canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica. La interacción de esos sistemas generará lluvias y fuertes rachas de viento.

El informe no identifica algún ciclón tropical activo como responsable de las condiciones meteorológicas previstas para esta jornada. Las precipitaciones estarán relacionadas principalmente con los canales de baja presión y la inestabilidad presente en la atmósfera.

¿En qué estados se esperan temperaturas de hasta -5 grados?

Para el amanecer de este martes se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius, con heladas, en:

  • Sierras de Chihuahua
  • Sierras de Durango

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas, en las zonas montañosas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Oaxaca

Las heladas ocurren cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre plantas, suelo y otras superficies. Estas condiciones pueden afectar cultivos, animales de granja y tuberías expuestas, además de representar un riesgo para quienes transitan por caminos donde exista humedad congelada.

Las autoridades recomiendan utilizar varias capas de ropa, cubrir nariz y boca al salir, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias.

También se debe evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios sin ventilación, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Pronostican lluvias fuertes en cinco estados

El SMN prevé lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, en las siguientes regiones:

  • Norte de San Luis Potosí
  • Norte y sur de Tamaulipas
  • Norte, centro y sur de Veracruz
  • Sur de Chiapas
  • Este de Quintana Roo

Además, habrá intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, en Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, se presentarán en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Las precipitaciones fuertes podrían generar encharcamientos y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. En regiones montañosas también existe la posibilidad de deslaves, especialmente donde el suelo conserve humedad de lluvias anteriores.

La población deberá atender los avisos de Protección Civil y evitar cruzar calles, caminos o cauces cubiertos por agua.

Temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados

A pesar del ambiente frío previsto durante el amanecer, diferentes regiones del país registrarán temperaturas elevadas durante la tarde.

Las temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius se presentarán en:

  • Sur de Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche

También se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius en Baja California Sur, suroeste de Puebla, sur de Morelos, centro y sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

La diferencia entre las temperaturas matutinas y vespertinas será considerable en algunas regiones. Por ello se recomienda utilizar ropa adecuada para los cambios térmicos, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al Sol durante las horas de mayor radiación.

Rachas de viento y oleaje elevado

El pronóstico incluye rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, así como en el istmo y Golfo de Tehuantepec, correspondientes a Oaxaca y Chiapas.

Las rachas serán de 30 a 50 kilómetros por hora en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Los vientos fuertes podrían provocar la caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios. También pueden levantar polvo y reducir momentáneamente la visibilidad en carreteras.

En las costas se pronostica oleaje de dos a tres metros de altura en el litoral occidental de la península de Baja California, así como olas de uno a dos metros en el Golfo de Tehuantepec.

Pescadores, tripulaciones de embarcaciones menores y prestadores de servicios turísticos deberán atender las indicaciones de las capitanías de puerto y evitar actividades marítimas cuando las condiciones representen un riesgo.

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