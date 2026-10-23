Gobierno presentará plan para contratación “urgente” de personal de salud y compra de equipos e insumos

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 23 de octubre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana se incorporarán nuevo personal de la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante la mañanera del pueblo de este 23 de octubre, la mandataria mexicana señaló que las contrataciones serán para médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y paramédicos. También confirmó la compra de equipos sanitarios y medicamentos, así como el seguimiento de las rutas de la salud, salud casa por casa, farmacias de bienestar y la construcción de consultorios.

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Estas declaraciones se dan en el contexto de la presentación del Consejo Asesor para la Transformación Digital en el Sector Salud, el cual tiene el objetivo de modernizar el sistema de salud y asegurar que los fármacos lleguen a tiempo a los derechohabientes.

Gobierno de Sheinbaum impulsa modernización en el sistema de salud

La jefa de Estado también mencionó que el nuevo proyecto es “muy especial, porque nunca se había hecho: convocar a los científicos y las científicas mexicanas a ayudar a modernizar y a transformar el sistema de salud”.

Explicó que está integrado por trabajadores del sector sanitario, pero también por especialistas en distribución y operación logística con la finalidad de generar sistemas informáticos que permitan dar una trazabilidad a los tratamientos sobre: las rutas de los medicamentos y la comunicación entre el centro de salud y el almacén.

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“Es un ejercicio, pues que además es muy práctico, porque no se trata de construir una teoría, sino de aterrizarlo lo más pronto posible. Entonces, agradecemos mucho a todas y a todos, y muy pronto vamos a estarles informando cómo vamos”, expresó Sheinbaum.