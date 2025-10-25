Accidente de microbús en Reforma deja 15 lesionados leves

Un accidente automovilístico se registró la mañana de este miércoles 29 de enero. Foto: Facebook/La Tinta Suelta.

Cerca de 15 personas resultaron lesionadas luego de que un microbús que circulaba en Reforma perdiera el control, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió cuando el vehículo de la ruta hacia Garibaldi - Lagunilla, que se desplazaba a exceso de velocidad y con música a alto volumen, se subió a los volados del Metrobús en el cruce con Bocanegra. Los usuarios del transporte público también señalaron que el conductor iba comiendo al momento e invadía un carril al momento del accidente.

Testigos señalaron que la flota de camiones que presta servicio en ese trayecto incluye unidades con cerca de 50 años de antigüedad, muchas de ellas modelo 1980, cuya suspensión se encuentra considerablemente deteriorada.

Tras el accidente, la mayoría de las personas lesionadas optaron por retirarse por sus propios medios, debido a que el chófer no logró localizar a un representante legal, mientras que algunas fueron trasladadas en patrullas y otras más en ambulancias. El conductor de la unidad no contaba con seguro vigente y no se presentó responsable en el lugar. Numerosos afectados fueron llevados a la unidad territorial Cuauhtémoc 1 para interponer denuncias tanto contra el chofer como contra la ruta operadora de los microbuses.

Debido a que nunca se pudo acreditar la existencia del seguro y por el ambiente tenso que se generó en el lugar, el conductor quedó bajo resguardo de la coordinación territorial Cuauhtémoc 1.

Los lesionados fueron atendidos por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Hasta las 4:30 de la tarde, el microbús seguía varado en la calle, mientras que los lesionados ya habían sido atendidos. Se dio a conocer que el chofer, un joven de 25 años aproximadamente, no tiene seguro.

Algunos pasajeros fueron atendidos por cortaduras, asimismo, cuatro personas se trasladaron a una revisión más detallada para descartar fracturas. En total se registraron 16 personas afectadas, aunque en el microbús ya no hay ningún pasajero, pues decidieron irse y continuar su camino.

Hasta el momento, las unidades del Metrobús deben rodear el microbús, lo cual también genera un riesgo.

Información en desarrollo...