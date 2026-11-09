México

Descifran el nombre original de Minanbé, el sitio maya descubierto en Campeche en 2026

Inscripciones en la Estela 7 y en un monumento del sitio vecino Ocomtún permitieron identificar a Sakil como el nombre prehispánico del asentamiento, además de revelar el nombre de uno de sus gobernantes y sus enfrentamientos en el Clásico Tardío

Grandes bloques de piedra, uno con tallados en relieve, esparcidos en el suelo rodeados por vegetación y árboles
Varios fragmentos de piedra y monumentos con relieves permanecen en el suelo selvático del sitio prehispánico Sakil, en la Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche. (INAH)
Guardar

Gracias a los avances en la lectura epigráfica e iconográfica de los monumentos hallados en un sitio maya se pudo descifrar el verdadero nombre del lugar ubicado en Campeche.

En mayo de 2026 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontró un asentamiento prehispánico intacto al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul.

PUBLICIDAD

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, destacó la importancia del hallazgo, pues “nos permite pasar de la ubicación de un sitio a conocer parte de su historia: su nombre, uno de sus gobernantes y vínculos con otras ciudades mayas. Así, la investigación arqueológica amplía el conocimiento público sobre la organización política de esa civilización y la profundidad de nuestro pasado”.

El asentamiento fue bautizado por el equipo arqueológico como Minanbé —“no hay camino” en maya— por las dificultades para acceder al lugar. Los estudios epigráficos apuntan a que su nombre original fue Sakil, palabra que en maya denota blancura.

PUBLICIDAD

Vista aérea en escala de grises con relieves del terreno, montículos arqueológicos, una flecha orientada al norte y una escala gráfica
Un modelo digital de elevación muestra la distribución de las estructuras prehispánicas del sitio maya de Sakil, en la Reserva de la Biosfera Calakmul. (INAH)

Los avances fueron presentados por el epigrafista Octavio Esparza Olguín, del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en una conferencia organizada por la Secretaría de Cultura a través del Centro del INAH en Campeche. Esparza Olguín es miembro del proyecto “Ampliando el panorama arqueológico de las Tierras Bajas Mayas Centrales”, liderado por el mayista Ivan Šprajc, del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes.

Sakil aparece en dos monumentos de sitios distintos

La identificación del nombre original se logró al cruzar información de dos fuentes epigráficas:

  • En la Estela 7 de Minanbé, fragmentada en tres piezas por los propios mayas, los cartuchos jeroglíficos del costado izquierdo consignan el nombre del gobernante Suutz’ junto a un título toponímico compuesto por los logogramas sak y ajaw.
  • En el Monumento 1 de Ocomtún —un escalón del Conjunto B6 que originalmente fue dintel de un acceso y fue recolocado como peldaño en una época posterior— aparece la imagen de una montaña animada asociada a un cautivo bocabajo con las muñecas atadas. Un topónimo en la columna del costado izquierdo indica que el cautivo procedía de Sakil.

La estructura del título toponímico en la Estela 7 es similar a la del Monumento 1 de Ocomtún, donde también se menciona a un individuo proveniente de Sakil. Esa coincidencia fue la clave para establecer el vínculo entre ambos registros.

Dibujo en líneas blancas sobre fondo azul de dos relieves mayas con glifos ampliados, flechas indicadoras y transcripciones en letras latinas
Un registro epigráfico del INAH y la UNAM señala las inscripciones jeroglíficas que permitieron identificar el nombre original de la ciudad maya de Sakil, en Campeche. (INAH)

La fotogrametría permitió leer los relieves desgastados

Varios de los elementos epigráficos se recuperaron gracias a modelos fotogramétricos. Esta tecnología permitió:

  • Registrar con precisión los elementos grabados en los relieves, deteriorados tras más de mil años de abandono.
  • Manipular la iluminación mediante programas computacionales para hacer visibles trazos que a simple vista son ilegibles.
  • Generar propuestas de dibujo de línea más precisas a partir de los modelos digitales.

De casi 20 monumentos ubicados en el sitio, al menos cinco conservan restos de textos e imágenes. Gran parte de la información se perdió por las mutilaciones que los propios mayas realizaron sobre los monumentos.

Dos fotografías de bloques de piedra sobre tierra junto a un diagrama lineal con esquemas de sus fragmentos y glifos
Un esquema epigráfico complementa el registro fotográfico de los fragmentos de un monumento prehispánico hallado en el sitio arqueológico de Sakil, en Campeche. (INAH)

Un gobernante y sus vínculos regionales

Además del nombre del sitio, los monumentos revelaron datos sobre su estructura política. El gobernante Suutz’ —murciélago— aparece registrado tanto en la Estela 7 como en el Altar 6. En ese segundo monumento, su nombre va seguido del título kalo’mte’, que en el periodo Clásico era exclusivo de señores con dominio regional, aunque hacia el final de esa época se extendió a sitios de menor escala como Minanbé, un asentamiento de apenas 15 hectáreas.

Los registros también indican que Minanbé mantuvo conflictos bélicos con Ocomtún —nombre prehispánico: Maatz’—, centro mayor localizado 40 kilómetros al noroeste y descubierto por el mismo proyecto en 2023, al menos durante una parte del periodo Clásico Tardío (600-900 d.C.). Esparza Olguín precisó que el sitio debió tener vínculos con otros centros próximos como Chactún, Tamchén y Lagunita.

Temas Relacionados

CampecheMayasArqueologíamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 35 emisiones este lunes 9 de noviembre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 35 emisiones este lunes 9 de noviembre

EN VIVO | Megamarcha del IMSS y manifestaciones hoy 9 de noviembre: choferes de aplicación liberan la carretera México-Toluca a la altura de Santa Fe

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Megamarcha del IMSS y manifestaciones hoy 9 de noviembre: choferes de aplicación liberan la carretera México-Toluca a la altura de Santa Fe

Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos este 9 de noviembre

Estos libros disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos este 9 de noviembre

Choferes de aplicación bloquean la México-Toluca y se pelean con automovilistas en plena manifestación

Los manifestantes rechazan medidas de regulación para motocicletas utilizadas en servicios de entrega por aplicación

Choferes de aplicación bloquean la México-Toluca y se pelean con automovilistas en plena manifestación

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop

Entre musicales, conciertos y encuentros con otras artistas, las cantantes mexicanas han protagonizado escenas que sorprenden al público y generan conversación en redes sociales

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acelera sistemas antidrones y mantiene restricción aérea en toda la frontera con México

EEUU acelera sistemas antidrones y mantiene restricción aérea en toda la frontera con México

Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados por disputa de Los Mayos y Chapitos

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

La Marina intercepta embarcación con una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

ENTRETENIMIENTO

“Ahí está mi ejemplo”: Julio César Chávez Jr. habla sobre su pasado de adicciones a las drogas

“Ahí está mi ejemplo”: Julio César Chávez Jr. habla sobre su pasado de adicciones a las drogas

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop

La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que Oscar Ortiz revive en ‘Break Pa’ Llorar’

EDC México 2027 tendrá a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas: cartelera completa, fechas y precios de los abonos

De chica polémica en MTV a conductora y cantante: Kim Shantal habla de su cambio de carrera e impactante físico

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Chicharito dedica emotivas palabras a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

Pumas vs Tigres: cómo, dónde y cuándo ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Lista de equipos de la Liga Mx que aún no cumplen la regla de menores tras la Jornada 16