Descifran el nombre original de Minanbé, el sitio maya descubierto en Campeche en 2026

Varios fragmentos de piedra y monumentos con relieves permanecen en el suelo selvático del sitio prehispánico Sakil, en la Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche. (INAH)

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Gracias a los avances en la lectura epigráfica e iconográfica de los monumentos hallados en un sitio maya se pudo descifrar el verdadero nombre del lugar ubicado en Campeche.

En mayo de 2026 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontró un asentamiento prehispánico intacto al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul.

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Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, destacó la importancia del hallazgo, pues “nos permite pasar de la ubicación de un sitio a conocer parte de su historia: su nombre, uno de sus gobernantes y vínculos con otras ciudades mayas. Así, la investigación arqueológica amplía el conocimiento público sobre la organización política de esa civilización y la profundidad de nuestro pasado”.

El asentamiento fue bautizado por el equipo arqueológico como Minanbé —“no hay camino” en maya— por las dificultades para acceder al lugar. Los estudios epigráficos apuntan a que su nombre original fue Sakil, palabra que en maya denota blancura.

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Un modelo digital de elevación muestra la distribución de las estructuras prehispánicas del sitio maya de Sakil, en la Reserva de la Biosfera Calakmul. (INAH)

Los avances fueron presentados por el epigrafista Octavio Esparza Olguín, del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en una conferencia organizada por la Secretaría de Cultura a través del Centro del INAH en Campeche. Esparza Olguín es miembro del proyecto “Ampliando el panorama arqueológico de las Tierras Bajas Mayas Centrales”, liderado por el mayista Ivan Šprajc, del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes.

Sakil aparece en dos monumentos de sitios distintos

La identificación del nombre original se logró al cruzar información de dos fuentes epigráficas:

En la Estela 7 de Minanbé , fragmentada en tres piezas por los propios mayas, los cartuchos jeroglíficos del costado izquierdo consignan el nombre del gobernante Suutz’ junto a un título toponímico compuesto por los logogramas sak y ajaw .

En el Monumento 1 de Ocomtún —un escalón del Conjunto B6 que originalmente fue dintel de un acceso y fue recolocado como peldaño en una época posterior— aparece la imagen de una montaña animada asociada a un cautivo bocabajo con las muñecas atadas. Un topónimo en la columna del costado izquierdo indica que el cautivo procedía de Sakil.

La estructura del título toponímico en la Estela 7 es similar a la del Monumento 1 de Ocomtún, donde también se menciona a un individuo proveniente de Sakil. Esa coincidencia fue la clave para establecer el vínculo entre ambos registros.

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Un registro epigráfico del INAH y la UNAM señala las inscripciones jeroglíficas que permitieron identificar el nombre original de la ciudad maya de Sakil, en Campeche. (INAH)

La fotogrametría permitió leer los relieves desgastados

Varios de los elementos epigráficos se recuperaron gracias a modelos fotogramétricos. Esta tecnología permitió:

Registrar con precisión los elementos grabados en los relieves, deteriorados tras más de mil años de abandono.

Manipular la iluminación mediante programas computacionales para hacer visibles trazos que a simple vista son ilegibles.

Generar propuestas de dibujo de línea más precisas a partir de los modelos digitales.

De casi 20 monumentos ubicados en el sitio, al menos cinco conservan restos de textos e imágenes. Gran parte de la información se perdió por las mutilaciones que los propios mayas realizaron sobre los monumentos.

Un esquema epigráfico complementa el registro fotográfico de los fragmentos de un monumento prehispánico hallado en el sitio arqueológico de Sakil, en Campeche. (INAH)

Un gobernante y sus vínculos regionales

Además del nombre del sitio, los monumentos revelaron datos sobre su estructura política. El gobernante Suutz’ —murciélago— aparece registrado tanto en la Estela 7 como en el Altar 6. En ese segundo monumento, su nombre va seguido del título kalo’mte’, que en el periodo Clásico era exclusivo de señores con dominio regional, aunque hacia el final de esa época se extendió a sitios de menor escala como Minanbé, un asentamiento de apenas 15 hectáreas.

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Los registros también indican que Minanbé mantuvo conflictos bélicos con Ocomtún —nombre prehispánico: Maatz’—, centro mayor localizado 40 kilómetros al noroeste y descubierto por el mismo proyecto en 2023, al menos durante una parte del periodo Clásico Tardío (600-900 d.C.). Esparza Olguín precisó que el sitio debió tener vínculos con otros centros próximos como Chactún, Tamchén y Lagunita.