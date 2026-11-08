Aguinaldo de 40 días: ¿Qué trabajadores tienen derecho a esta prestación y cuándo son las fechas de pago?

Un calendario del año 2026 junto a un fajo de billetes y una alcancía con gorro navideño ilustran la planificación del ahorro y el aguinaldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de año se acerca y con él la llegada de una de las prestaciones favoritas y más esperadas de todos los trabajadores: el aguinaldo.

Por desgracia no todos los trabajadores reciben la misma cantidad. El mínimo establecido es de 15 días pero existen un sector que puede recibir hasta 40 días, sin duda algo que todos desearíamos recibir.

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Sin embargo, las personas servidoras públicas federales sujetas al régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado son quienes tienen derecho a un aguinaldo de al menos 40 días de salario en 2026, una prestación distinta al mínimo de 15 días previsto para quienes trabajan bajo la Ley Federal del Trabajo.

El beneficio está contemplado en el artículo 42 Bis de esa ley y en el Manual de Percepciones de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal para 2026. El monto final depende del régimen laboral, las condiciones generales de trabajo, los tabuladores y las reglas de cada dependencia.

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Trabajar en una institución pública no garantiza por sí mismo el pago de 40 días. La cantidad corresponde a los trabajadores federales que estén incluidos en las disposiciones que regulan esta prestación.

Una caja de regalo con billetes de pesos mexicanos se encuentra junto a una calculadora y un cuaderno en una mesa decorada para la Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguinaldo federal debe cubrirse en dos exhibiciones

El artículo 42 Bis establece que el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado debe entregarse en dos partes. Para quienes reciben 40 días, cada exhibición equivale a 20 días de salario, de acuerdo con la base de cálculo aplicable.

Las dependencias federales pueden adelantar los depósitos si el Gobierno federal emite disposiciones para ello. En 2025, el Ejecutivo autorizó que el pago comenzara a partir del 10 de noviembre, aunque ese calendario no se considera automáticamente vigente para 2026.

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La prestación se calcula con base en el salario que corresponda y el tiempo trabajado durante el año. Una persona con salario base mensual de 15 mil pesos, equivalente a 500 pesos diarios, recibiría 20 mil pesos por 40 días de aguinaldo antes de las retenciones fiscales que pudieran aplicar.

Quienes no hayan laborado todo el año pueden recibir la parte proporcional de la prestación, conforme a las disposiciones aplicables a su relación de trabajo.

Las personas contratadas bajo la Ley Federal del Trabajo tienen derecho a un aguinaldo mínimo de 15 días de salario, conforme al artículo 87. El empleador debe cubrirlo antes del 20 de diciembre de 2026.

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Con un sueldo de 500 pesos diarios y un año completo de trabajo, el mínimo legal sería de 7,500 pesos. Las empresas pueden otorgar una cantidad mayor si así lo establecen los contratos individuales o colectivos, o sus políticas laborales.

El derecho también alcanza a trabajadores eventuales, de confianza, sindicalizados y contratados por tiempo determinado, siempre que exista una relación laboral. El pago no depende de la voluntad del empleador.

Las personas contratadas por honorarios profesionales no obtienen automáticamente un aguinaldo de 40 días solo por prestar servicios a una dependencia federal. Si existe subordinación, instrucciones directas y condiciones propias de una relación laboral, el nombre del contrato no determina por sí solo la ausencia de derechos laborales.

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Las personas sujetas a la Ley Federal del Trabajo pueden solicitar asesoría gratuita ante la Profedet para reclamar el aguinaldo. Quienes laboran bajo el régimen burocrático federal deben acudir a las instancias laborales competentes conforme a su nombramiento y las disposiciones aplicables.

El estudio muestra que ahorrar será el principal destino del dinero que recibirán quienes accedan a la gratificación o al aguinaldo durante esta campaña. Foto: Yaydoo

Consejos para usar mejor el aguinaldo

Haz un corte de caja antes de gastarlo. Anota cuánto recibirás, cuáles son tus gastos fijos de enero y las deudas pendientes. El aguinaldo no debe confundirse con dinero disponible para compras impulsivas.

Separa primero un fondo para la cuesta de enero. Aparta dinero para renta, servicios, transporte, colegiaturas, seguros y otros pagos que vencen al inicio del año. Idealmente, reserva al menos una parte que cubra tus gastos básicos de las primeras semanas.

Paga deudas caras. Da prioridad a tarjetas de crédito, préstamos con intereses altos y pagos atrasados. Si no puedes liquidar todo, abona al adeudo con mayor tasa de interés o al que esté vencido.

Ahorra una proporción definida. Una meta práctica es guardar al menos 10% del aguinaldo en una cuenta separada o en un instrumento que genere rendimientos, según tu perfil y horizonte de uso.

Fija un tope para regalos y celebraciones. Define un monto total antes de ir de compras. Haz una lista y evita adquirir artículos solo porque están en promoción.

Compara antes de aprovechar el Buen Fin o las ventas decembrinas. Revisa precios en distintos establecimientos y confirma que el descuento sea real. Una oferta no representa ahorro si compra algo que no necesitas.

Usa meses sin intereses con cautela. Resérvalos para bienes duraderos, como una computadora, un refrigerador o muebles. Evita financiar comida, ropa de temporada, salidas o regalos que terminarás de pagar meses después.

No comprometas ingresos futuros. Considera todas las mensualidades que ya tienes antes de aceptar otra compra diferida. Como referencia, Condusef recomienda que las deudas no rebasen 30% de los ingresos netos mensuales.

Revisa tus movimientos bancarios. Si tienes créditos o adeudos, revisa contratos, domiciliaciones y cargos automáticos. Conserva comprobantes de cada pago y compra.

Destina una parte a una meta concreta. Puede ser un curso, una reparación necesaria en casa, un seguro, aportaciones voluntarias a la Afore o un fondo de emergencia. Así el aguinaldo deja un beneficio después de diciembre.

Las dependencias federales pueden adelantar los depósitos de la prestación si el Gobierno federal autoriza las disposiciones correspondientes.

Una fórmula simple es dividirlo, por ejemplo, entre deudas y obligaciones, ahorro o inversión, gastos próximos y disfrute personal. La proporción dependerá de tu situación, pero planificar antes de cobrarlo es la clave para que el aguinaldo no desaparezca en pocos días.