Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 8 de noviembre del 2026

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Exatlón México vive hoy la onceava eliminación de la temporada 2026, en medio de filtraciones que apuntan a una nueva baja en el equipo azul. Según reportes de diferentes medios especializados en realities, la atleta Paulina Menchaca se perfila como la posible eliminada, aunque otra versión señala a Sofía Arroyo como la que abandonaría la competencia en República Dominicana.

El resultado se define tras la última Supervivencia de la semana, que establece cuál de los dos equipos envía más integrantes al Duelo de Eliminación. Los azules perdieron las primeras tres rondas de la Supervivencia, lo que dejó a Ingrid Treviño, del equipo rojo, ya instalada en la Zona de Peligro desde días anteriores.

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El duelo de eliminación reúne a tres azules y dos rojas

Los spoilers indican que el equipo de David “La Bestia” Juárez terminó por ganar la Supervivencia IV, luego de un arranque adverso. Esa victoria evitó que el equipo azul enviara a la totalidad de sus atletas mujeres al duelo decisivo.

Exatlón México 2026

Con ese resultado, el Duelo de Eliminación quedaría conformado por tres atletas del equipo azul y dos del equipo rojo. Katia Gallegos se salvaría por tener el mayor porcentaje de rendimiento dentro de su escuadra, mientras que Ingrid Treviño y una segunda roja, identificada como Sofía Arroyo o Sofía Reyes según la fuente, completarían el grupo en riesgo.

Lista de eliminados hasta el momento en la temporada 2026

El conteo de bajas en esta edición incluye, por el equipo azul, a Erick Segura, María Salazar, Irving, Natalia, Hugo, Gina y Alejandro. Por el equipo rojo, la lista de eliminados hasta la fecha suma a Zudikey Rodríguez, Anaid Torres y Pablo Franco, de acuerdo con el recuento publicado por As México.

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La eliminación de hoy sería la octava para el bando azul y la cuarta para el bando rojo, en caso de confirmarse que la salida corresponde a una atleta de ese equipo, como anticipan la mayoría de las filtraciones.

Integrantes del equipo rojo celebran un resultado durante las grabaciones del programa televisivo Exatlón México de TV Azteca. (Exatlón México)

Exatlón México 2026: Lista de participantes hasta el momento

El equipo azul mantiene en competencia a David Juárez “La Bestia”, Andrea Medina, Doris del Moral, Alexis Vargas, Adrián Leo, Fernando Vallejo, Katia Gallegos, Natasha Septién y la propia Paulina Menchaca, señalada como posible eliminada.

Del lado rojo permanecen Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Paulette Gallardo, Ella Bucio, Montse Mejía y Jerry Lizárraga, además de Ingrid Treviño, ya confirmada dentro del Duelo de Eliminación.

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Dónde ver Exatlón hoy

La emisión de hoy domingo 8 de noviembre se transmite por Azteca Uno, y la transmisión inicia en punto de las 18:00 horas, centro de México.

Leo grita y gesticula tras una prueba en el circuito de competencias del programa Exatlón México de TV Azteca. (Exatlón México)

El programa también puede seguirse a través de Disney+, plataforma que esta temporada incorporó contenido adicional del reality para sus suscriptores.

Las filtraciones aún no tienen confirmación oficial

Ninguna de las versiones sobre el nombre de la eliminada proviene de una fuente directa de TV Azteca ni de la producción del programa. Los datos circulan a través de cuentas de seguimiento en redes sociales y canales de YouTube especializados en el reality, como Proyecto TV.

La divergencia entre fuentes —que oscilan entre Paulina Menchaca y Sofía Arroyo como posibles eliminadas— solo quedará resuelta con la transmisión completa del episodio de esta noche.

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