México

Andy López Beltrán reaparece junto a Javier May en Tabasco mientras busca diputación federal para 2027

El hijo del expresidente López Obrador acudió como invitado al segundo informe del gobernador de Tabasco, días después de rechazar señalamientos por presuntos vínculos con Amílcar Olán y el huachicol fiscal

López Beltrán coincidió con gobernadores de Morena durante el segundo informe de Javier May en Villahermosa.
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Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente este domingo durante el Segundo Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco.

Su asistencia al acto se produjo días después de que difundiera un mensaje para rechazar los señalamientos que lo relacionan con presuntos actos de corrupción y el llamado huachicol fiscal.

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El secretario de Organización de Morena acudió como invitado especial al evento realizado en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa, donde acompañó al mandatario estatal durante la presentación de los resultados de su segundo año de administración.

La presencia de López Beltrán llamó la atención entre los asistentes, pues también coincidió con otros integrantes de la política nacional, entre ellos la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Andy López Beltrán acompaña a Javier May en su segundo informe

Durante el encuentro, López Beltrán saludó a asistentes y posó para fotografías con integrantes de Morena y otros invitados que acudieron al informe del gobernador tabasqueño.

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Andy López Beltrán reapareció públicamente en Tabasco durante el segundo informe de Javier May.
Andy López Beltrán reapareció públicamente en Tabasco durante el segundo informe de Javier May.

Su participación ocurrió en un contexto de recientes cuestionamientos públicos sobre su presunta relación con empresarios y personas señaladas por posibles irregularidades en operaciones relacionadas con el sector energético.

El acto reunió a representantes políticos de distintas entidades, particularmente de estados de la región sur-sureste, quienes acompañaron a Javier May en la presentación de las actividades y resultados de su gobierno.

La reaparición pública de López Beltrán se produjo después de que el pasado 3 de noviembre difundiera un video en redes sociales para responder a las acusaciones que han circulado en su contra.

López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán y el huachicol fiscal

En su mensaje, el hijo del expresidente rechazó tener relaciones comerciales o de complicidad con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, cuyo nombre ha aparecido en publicaciones periodísticas relacionadas con presuntos negocios y contratos públicos.

Andrés Manuel López Beltrán negó las acusaciones en su contra sobre huachicol fiscal y sus vínculos con el empresario Amílcar Olán

López Beltrán aseguró que conoció al empresario hace varios años en Villahermosa, cuando este se dedicaba a la comercialización de materiales de construcción, y sostuvo que su acercamiento ocurrió por amistades en común y vínculos personales.

También negó haber recomendado a particulares o intervenido para conseguir contratos y recursos públicos.

Respecto a las acusaciones sobre su supuesta participación en el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, rechazó categóricamente cualquier relación con esas actividades.

Entre los principales puntos de su pronunciamiento destacaron:

  • Negó tener negocios o sociedades con Amílcar Olán Aparicio.
  • Rechazó haber utilizado influencias para beneficiar a empresas mediante contratos gubernamentales.
  • Descartó cualquier participación en operaciones de contrabando de combustible.
  • Aseguró que no ha tenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina sobre esos hechos.
  • Afirmó que las acusaciones buscan afectar su imagen, la de su familia y la de Morena.
Andy López Beltrán rechazó tener vínculos con Amílcar Olán y negó cualquier participación en el llamado huachicol fiscal. (Cuartoscuro/Redes sociales)
Andy López Beltrán rechazó tener vínculos con Amílcar Olán y negó cualquier participación en el llamado huachicol fiscal. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Andy acusa campaña de desprestigio contra su familia y Morena

En el mismo video, López Beltrán señaló al empresario Ricardo Salinas Pliego y a los periodistas Carlos Loret de Mola y Ramón Alberto Garza por presuntamente participar en una campaña de desprestigio en su contra.

De acuerdo con su versión, las publicaciones y acusaciones responderían a intereses de empresarios y grupos económicos que habrían perdido privilegios con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal en 2018.

Asimismo, cuestionó las versiones que lo relacionan con investigaciones sobre el huachicol fiscal y aseguró que se pretende involucrarlo mediante declaraciones de personas vinculadas con esos hechos.

El morenista también mencionó una supuesta intervención de agentes estadounidenses en Argentina para ofrecer protección e inmunidad a una persona detenida a cambio de colaborar en investigaciones contra él, su padre y el gobierno mexicano.

Andy López Beltrán y AMLO. (Foto: Cuartoscuro)
López Beltrán señaló a empresarios y periodistas de impulsar una campaña de calumnias contra él, su padre y Morena. (Foto: Cuartoscuro)

Estas afirmaciones formaron parte de su defensa pública frente a los señalamientos que ha rechazado.

López Beltrán busca una diputación federal por Tabasco en 2027

La reaparición del hijo del expresidente también ocurre mientras avanza su participación en la estructura interna de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

El pasado 1 de octubre, López Beltrán formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Distrital Federal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 de Tabasco.

Como parte de ese proceso, anunció que continuaría con recorridos casa por casa en comunidades de la entidad para mantener contacto con habitantes y difundir los principios del movimiento.

Su inscripción corresponde a una etapa interna de Morena previa a la definición de candidaturas para los próximos comicios federales.

De esta manera, mientras López Beltrán mantiene sus actividades políticas en Tabasco y participa en los encuentros del partido, también enfrenta cuestionamientos públicos sobre presuntos vínculos con empresarios y actividades ilícitas, acusaciones que ha negado en sus recientes declaraciones.f

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