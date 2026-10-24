‘Las Leyendas’ vuelven con el Charro Negro y una mirada más oscura del folclore mexicano

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David Álvarez

Ciudad de México, 24 oct (EFE).- La saga mexicana de ‘Las Leyendas’, del estudio Ánima, regresa con una nueva entrega, ‘La venganza del Charro Negro’, una cinta en la que el folclore mexicano y la animación se juntan en una de las producciones animadas más reconocidas de toda la región latinoamericana.

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Desde que comenzara en 2007 con ‘La leyenda de la Nahuala’, la franquicia ha crecido hasta llegar a su octava entrega, generando un público cada vez más adulto y encontrando un tono más oscuro con el que poder adentrarse en muchas de las vicisitudes y contradicciones mexicanas.

“Es para toda la familia, tanto adultos como niños, pero no se cuenta como una historia de niños para niños. Creo que encuentra el balance perfecto entre la luz y la oscuridad, que es algo muy mexicano y de nuestra cultura”, explica en una entrevista con EFE Emilio Treviño, actor de doblaje mexicano reconocido por ser la voz de Peter Parker en las cintas de Spider-Man.

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En ‘La venganza del Charro Negro’, esta criatura volverá para atormentar al protagonista, Leo San Juan (Benny Emmanuel), que verá cómo su hermano Nando (Emilio Treviño) es tentado y consumido por las promesas de poder de una de las leyendas más temidas del universo.

El origen de la leyenda del Charro Negro proviene de la historia de un hombre humilde atrapado por la avaricia y la soberbia que, antes de convertirse en el espectro del folclore mexicano, era un joven de familia pobre que odiaba su clase social.

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Para Emmanuel, el éxito de la franquicia, que acumula más de 11 millones de espectadores en México tras 11 años de entregas, radica en cómo “realza la cultura” de una forma “divertida” y señala “lo positivo de ser mexicano”.

“Normalmente, en ningún proyecto entras pensando en si le va a gustar al público, porque no sabes qué va a ocurrir. Pero desde la primera oportunidad que tuve con esta saga, pensé: ‘¡Qué chido! ¿Cómo va a recibir la gente esta nueva entrega?’. Sabes que la esperan”, revela el protagonista, de 29 años.

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Cuando en 2007 Ricardo Arnaiz estrenó la primera entrega de ‘Las Leyendas’, el director y animador reconoce que no sabía muy bien que aquello se convertiría en una de las sagas de animación más reconocidas de su país, y menos aún que competiría en taquilla con cintas hechas en Hollywood con presupuestos mucho más grandes.

“Todo empezó en lápiz y papel y un dibujito muy sencillo, sin ninguna experiencia, sin ninguna expectativa, y se ha convertido en algo muy grande que ha influenciado a generaciones enteras de niños”, expresa emocionado Arnaiz.

Sin embargo, el éxito de la saga también ha servido para demostrar el potencial de la animación mexicana y reivindicar el talento nacional, como han hecho otros grandes cineastas del país, entre ellos Guillermo del Toro y, más recientemente, los hermanos Ambriz con ‘Soy Frankelda’ (2025).

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“Había quienes tenían miedo de hacer realidad sus sueños, no creían en México o no estaban tan contentos con su país de origen y aspiraban a irse a Estados Unidos, España, Europa o incluso Japón. Sin embargo, ‘Las Leyendas’ trata de decirles a estos niños, jóvenes creativos y familias que los mexicanos tenemos mucho potencial”, desarrolla.

‘La venganza del Charro Negro’ se ha estrenado esta semana y ha logrado romper un récord histórico en su estreno en México, posicionándose como la película mexicana con la mayor apertura en taquilla de la presente década, con una recaudación de 14,6 millones de pesos (aproximadamente 784.000 dólares). EFE

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(foto)