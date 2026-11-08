Proponen cambios a tres leyes de CDMX para fortalecer el Sistema de Cuidados

El paquete de reformas propone modificaciones a los marcos jurídicos de bienestar social, igualdad de género y derechos de las personas mayores. (Infobae/IA)

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El diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres González presentó ante el Congreso de la CDMX tres iniciativas para armonizar leyes locales con la Ley del Sistema de Cuidados, con el propósito de reconocer el cuidado como un derecho de todas las personas y una responsabilidad compartida entre gobierno, comunidades y sectores social y privado.

Dichas propuestas, dadas a conocer este 5 de noviembre por la Mesa Directiva, buscan modificar las leyes del Derecho al Bienestar e Igualdad Social; de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención, de acuerdo con un comunicado del Congreso de la CDMX.

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La primera y la tercera iniciativas fueron enviadas a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, que recibirá la opinión de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso.

Por su parte, la segunda quedó en manos de la Comisión de Igualdad de Género, con opinión de la comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y dictaminación.

Las reformas buscan hacer operativo el derecho al cuidado

La falta de armonización legislativa compromete la viabilidad operativa y presupuestal del Sistema de Cuidados capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Torres González sostuvo que las leyes vigentes deben actualizarse para trabajar de manera conjunta y reconocer el derecho de las personas a recibir cuidados, cuidar y cuidarse a sí mismas.

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El legislador advirtió que la falta de concordancia entre las normas genera incertidumbre e inoperancia técnica. También compromete la viabilidad institucional, operativa y presupuestal del Sistema de Cuidados de la CDMX.

La propuesta parte de que las labores de cuidado no deben recaer únicamente en las familias ni en las mujeres. El planteamiento establece una distribución de responsabilidades entre autoridades, comunidades, organizaciones sociales y el sector privado.

Además, la reforma a la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social plantea incorporar expresamente el derecho al cuidado, reconocer a las personas cuidadoras y promover que estas tareas se distribuyan entre los distintos participantes.

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También propone acciones para reducir la falta de tiempo de quienes realizan estas labores, en especial las mujeres. El proyecto plantea utilizar el Mapa de Cuidados de la Ciudad de México para mejorar políticas públicas, programas sociales y la orientación de servicios.

Iniciativa incluye servicios gratuitos y atención para personas mayores

La iniciativa de atención a personas mayores contempla la creación de casas de día, albergues temporales y esquemas de certificación para cuidadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda modificación contempla cambios, derogaciones y adiciones a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. Su objetivo es reconocer el cuidado como trabajo, medir el tiempo dedicado a esas tareas y desarrollar campañas para repartirlas de manera más equitativa.

El proyecto también plantea procurar servicios de cuidado gratuitos y universales, como parte de las acciones para reducir la desigualdad en la distribución de estas labores.

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La tercera iniciativa propone modificar la ley dirigida a garantizar los derechos de las personas mayores y su atención integral. La reforma busca crear una red de servicios públicos con casas de día, albergues temporales para personas en abandono, apoyos de salud y acompañamiento en el hogar.

El documento prevé programas de formación y certificación para quienes cuidan. Estas medidas se plantean bajo un enfoque de vejez digna que respete las decisiones, independencia y dignidad de las personas mayores.

México mantiene una cobertura limitada de licencias y servicios de cuidado para la primera infancia

El informe de la CEPAL y la OIT identificó brechas que afectan a familias y a quienes realizan estas labores, especialmente a trabajadoras por cuenta propia sin acceso efectivo a estancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país mantiene una cobertura limitada de licencias y cuidados para la primera infancia, pese a reconocer derechos vinculados con la maternidad, la paternidad y el cuidado. Las brechas excluyen a personas que requieren estos servicios y a quienes los proporcionan, en particular a trabajadoras independientes y familias sin acceso efectivo a estancias.

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En el informe Economía del cuidado y trabajo decente: escenarios y recomendaciones para América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo, calcula que una política regional de cuidados hacia 2035 requeriría una inversión bruta anual adicional promedio de 4.7% del Producto Interno Bruto regional.

La simulación para 23 países de América Latina y el Caribe, incluido México, estima que las licencias y los servicios universales de cuidado infantil y de larga duración podrían crear 31.3 millones de empleos. Del total, 88% se desarrollaría en condiciones de formalidad.

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El cálculo considera licencias, pausas para lactancia, atención y educación de la primera infancia, además de cuidados de larga duración. No constituye una proyección exclusiva para México, aunque el país forma parte de las estimaciones.

México integra el grupo de 18 países de América Latina y el Caribe cuya licencia de maternidad dura menos de las 14 semanas mínimas fijadas por el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000, número 183, de la Organización Internacional del Trabajo.

El país tampoco cuenta con una cobertura obligatoria de licencia de maternidad para trabajadoras independientes. Esta modalidad concentraba a 29% de las mujeres ocupadas en 2023, de acuerdo con el informe.

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