Tras aprobación de la Ley de Cuidados en CDMX, Movimiento Ciudadano impulsa tercera iniciativa por cuidados a niños con cáncer. (Foto: Especial)

Guardar

Este 7 de octubre de 2026, se llevó a cabo el conversatorio “Del derecho al cuidado a su implementación. El caso de cáncer infantil”, donde Movimiento Ciudadano (MC) anunció una tercera iniciativa dentro de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México para garantizar la atención de niñas y niños con cáncer.

El encuentro, impulsado por el coordinador de la bancada naranja, Royfid Torres González, reunió a especialistas, pacientes y legisladores meses después de que el Congreso capitalino aprobara por unanimidad la Ley del Sistema de Cuidados, el pasado 26 de mayo.

PUBLICIDAD

El cáncer infantil es la primera causa de muerte entre niños de 5 a 14 años en el país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Esa estadística sostuvo buena parte de la discusión del conversatorio, donde se insistió en que la enfermedad no solo afecta al paciente, sino a todo el entorno familiar que asume la tarea del cuidado.

Especialistas, pacientes y legisladores en el conversatorio sobre cáncer infantil y derecho al cuidado. (Foto: Especial)

Piden incluir a la iniciativa privada en el esquema de cuidados

Torres González planteó que las empresas deben asumir corresponsabilidad frente al cuidado de menores con cáncer, pues la mayoría de los padres y hermanos abandona empleos o estudios para dedicarse a la atención del paciente.

“Si hay algo en lo que hoy podríamos incidir es en demostrar que los patrones sí pueden ser corresponsables de los cuidados de quienes tienen hoy a su cargo y eso creo que sería un cambio importante en el universo de lo que estamos hablando aquí en términos de cuidados”, sostuvo el legislador.

PUBLICIDAD

La bancada de Movimiento Ciudadano ya había presentado dos iniciativas previas enfocadas en la atención oportuna del cáncer infantil. La tercera, dijo Torres González, se incorporará directamente a la Ley del Sistema de Cuidados capitalino para blindar el derecho de este sector dentro del marco ya vigente.

El cuidador es tan importante como el paciente, señala Casa de la Amistad

El ingeniero Leonardo Arana, de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer A.C., expuso que buena parte del tratamiento ocurre en el hogar, no en el hospital, lo que vuelve indispensable el respaldo legal a quienes cuidan.

Royfid Torres González anuncia una tercera iniciativa para el cuidado de niñas y niños con cáncer. (Foto: Especial)

“El cáncer es mucho más complicado que un medicamento, que una atención médica, y requiere de algo que para nosotros se vuelve fundamental, que es toda la parte complementaria... El cuidador es tan importante como el niño o la niña, porque en realidad el cáncer no solamente afecta a ellos, sino a toda su familia”, explicó.

PUBLICIDAD

Al conversatorio asistieron también:

Rosario Sánchez , madre de Emily, niña con cáncer, quien dejó su carrera de contadora para dedicarse al cuidado de su hija.

Fernanda Cruz, quien padeció cáncer infantil y a sus 23 años impulsa una lucha legal por el reconocimiento de derechos al cuidado para pacientes oncológicos.

La Ley del Sistema de Cuidados se aprobó en mayo

La ley que ahora busca ampliar Movimiento Ciudadano fue aprobada por unanimidad, con 64 votos a favor, el 26 de mayo de 2026 en el Congreso de la Ciudad de México. La iniciativa fue suscrita originalmente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y derivó de un proceso de consulta con organizaciones civiles, colectivos feministas y personas cuidadoras.

El diputado Víctor Gabriel Varela López, a nombre de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Igualdad de Género, explicó que el dictamen recogió las propuestas recabadas en audiencias públicas: Hay que reducir el peso del trabajo que ha descansado en las mujeres; hay que redistribuir”.

PUBLICIDAD

La diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que el 30% de la economía de la ciudad la sostienen las personas cuidadoras, y que el 90% de ellas no recibe ningún pago.