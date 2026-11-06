México

Mónica Castañeda comparte triste mensaje tras la muerte de su hermano Jorge

La conductora de ‘Ventaneando’ se enteró del fallecimiento de su ser querido por una inesperada llamada telefónica

Mónica Castañeda (Foto_ Juan Vicente Manrique / Infobae)
Mónica Castañeda (Foto_ Juan Vicente Manrique / Infobae)
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Mónica Castañeda comparte un triste mensaje por la muerte de su hermano Jorge Castañeda, una pérdida que ocurre cinco meses después del fallecimiento de Norma, otra de sus hermanas.

En una historia de su cuenta de Instagram, la periodista reposteó una imagen en blanco y negro donde se informaba el deceso de Jorge Castañeda. El mensaje expresa condolencias para sus familiares y seres queridos, sin detallar las causas de la muerte.

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La noticia llega en un año marcado por el duelo para la colaboradora de Ventaneando. Norma Castañeda murió el 29 de mayo de 2026, por complicaciones de salud que enfrentaba desde tiempo atrás.

Mónica Castañeda despide a Jorge con un mensaje en Instagram

La publicación de Mónica Castañeda muestra una esquela con el nombre de Jorge Castañeda. El texto señala: “Lamentamos el fallecimiento de Jorge Castañeda. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

Sobre la imagen, la conductora colocó un mensaje breve: “El cariño no termina con la ausencia…”. La historia permanece acompañada por una imagen sobria, con flores blancas y una cinta en tonos grises.

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monica castañeda -México- 6 octubre
(Instagram)

Jorge era uno de los hermanos mayores de la periodista. Mónica ha contado en distintos momentos que mantiene una relación cercana con los integrantes de su familia, incluidos los hijos del primer matrimonio de su padre.

La conductora enfrenta este duelo después de despedir a Norma, quien murió a finales de mayo. Tras aquella pérdida, Mónica regresó a sus actividades frente a las cámaras el 2 de junio y agradeció el apoyo que recibió su familia durante el proceso.

La periodista pidió ayuda para conseguir medicamentos especializados para su hermana antes de su fallecimiento. Norma enfrentaba padecimientos médicos desde tiempo atrás, de acuerdo con la información compartida entonces por sus compañeros de trabajo.

Pedro Sola confirma la muerte del hermano de Mónica en Ventaneando

La muerte de Jorge Castañeda se conoció durante la emisión de Ventaneando. Pedro Sola informó que Mónica recibió una llamada mientras el equipo preparaba contenido para los promocionales de fin de año.

El conductor relató que la producción se preparaba para grabar cuando la periodista fue notificada sobre el fallecimiento de uno de sus hermanos mayores. La llamada interrumpió las actividades del equipo en el foro.

Primer plano de un hombre con lentes y bigote, suéter naranja. Un recuadro muestra a una mujer pelirroja con expresión triste, tocando su rostro
Pedro Sola, Linet Puente, La Choco y otros colaboradores del programa respaldaron a su compañera durante su proceso de duelo. (Ventaneado)

Ayer estábamos en un momento de entrar a grabar unas cosas para unos promos para fin de año, cuando de repente Mónica Castañeda recibe una llamada en donde le informan que uno de sus hermanos mayores falleció”, dice Pedro Sola durante el programa.

El conductor señala que la noticia tomó por sorpresa al elenco y al resto de la producción. También envía condolencias a la comunicadora, a sus familiares y a su padre, Jorge Castañeda.

“Fue para un shock, bueno para ella y para nosotros también, porque todo estaba perfecto y de repente ocurre esto”, expresa Sola ante las cámaras de la emisión de TV Azteca.

Durante el programa, las pantallas del foro proyectan una esquela para despedir a Jorge Castañeda. El gesto se suma a los mensajes de solidaridad que sus compañeros hacen públicos para acompañar a Mónica.

Rosario Murrieta habla de la fortaleza de Mónica Castañeda

Rosario Murrieta también dedicó unas palabras a su compañera. La jefa de información de Ventaneando destacó que Mónica ha continuado con sus compromisos profesionales pese a las pérdidas que enfrenta su familia este 2026.

Mónica Castañeda
(Instagram/@moncastaneda)

Admirando la fortaleza que Mónica siempre tiene de regresar al trabajo y de pararse frente a las cámaras y hacer lo que sabe hacer”, expresa Murrieta en el programa.

La conductora añadió que ha sido un año de pérdidas para la familia Castañeda. Después, envió un abrazo a Mónica y a sus seres queridos en medio del luto por la muerte de Jorge.

La muerte de Norma y Jorge no son los únicos duelos que han marcado la vida de la periodista. Cuando tenía 14 años, Mónica también enfrentó la muerte de su hermana María del Pilar, conocida como Pili.

María del Pilar murió por complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que le provocó daño renal severo. La cercanía entre ambas llevó a Mónica Castañeda a recordar en distintas ocasiones el efecto de aquella pérdida en su vida.

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