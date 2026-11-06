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Abogado de denunciante de Vadhir Derbez afirma que existen elementos para investigar la denuncia

Adrián Regino, representante jurídico de una mujer que acusa al actor, señala que el expediente ya recibe atención de autoridades federales

Vadhir Derbez (Foto: Instagram/@vadhird)
Vadhir Derbez (Foto: Instagram/@vadhird)
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El abogado Adrián Regino, integrante del despacho Vega Mac Gregor Arellano, afirma que la denuncia presentada por una mujer contra Vadhir Derbez debe ser investigada por autoridades especializadas y que su representación busca el esclarecimiento de los hechos.

El litigante explica en Ventaneando que la Fiscalía General de la República contactó al equipo jurídico y dio seguimiento a la carpeta tras la difusión de una convocatoria a medios.

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Un hombre con gorra de color beige y barba corta habla de frente a la cámara en un plano cerrado
El actor Vadhir Derbez habla frente a la cámara tras obtener un amparo judicial en el proceso legal que enfrenta. (Instagram: Vadhir Derbez)

Regino evita dar detalles sobre cuándo y dónde habrían ocurrido los hechos que se denuncian, así como sobre las pruebas que integran el expediente. El abogado sostiene que esa información debe permanecer dentro de la carpeta de investigación para proteger a la presunta víctima y no comprometer las indagatorias.

El representante de la denunciante señala que la existencia de una denuncia no implica una conclusión anticipada sobre el caso.

Existe esto y esto se tiene que investigar”, declara al programa de TV Azteca.

Adrián Regino dice que la Fiscalía contactó a la representación legal

El abogado explica que la convocatoria a medios tenía el propósito de pedir atención de las autoridades para la denuncia presentada contra el actor por el presunto delito de violación.

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“Como cualquier otro asunto que tenga que ver con un tema de este tipo de delito, se le dé una difusión y se le dé una atención y un seguimiento por parte de la autoridad, federal o local”, dijo Regino en entrevista con Ventaneando.

Primer plano de Vadhir Derbez con gafas de sol sobre la cabeza mientras habla frente a varios micrófonos
El actor mexicano Vadhir Derbez atiende a varios medios de comunicación durante una rueda de prensa. (YouTube: Roger MX)

El litigante niega que la intención de la conferencia fuera ejercer presión indebida o construir un caso en medios. Sostiene que la exposición pública se relaciona con la notoriedad de la persona señalada y con la necesidad de que las autoridades atiendan las denuncias de víctimas.

No con una idea de extorsión”, afirmó el integrante de Vega Mac Gregor Arellano. “No con una idea de darle un tema que lamentablemente por el personaje se hace mucho más viral”.

Regino sostiene que el tratamiento del caso debe respetar los canales legales. Según su explicación, peritos y ministerios públicos especializados deben recabar los elementos necesarios para determinar qué ocurrió y, en su caso, establecer responsabilidades.

El abogado afirma que la Fiscalía tuvo comunicación con el despacho de manera pronta luego de la cobertura de los medios. “La Fiscalía tuvo a bien, de manera muy pronta y de manera muy responsable, llamar y darle el seguimiento puntual para esta carpeta de investigación”, declaró.

La conferencia ante la FGR se cancela tras el contacto de autoridades

La entrevista ocurre luego de que el despacho canceló la conferencia de prensa que tenía prevista este 5 de noviembre en instalaciones de la FGR en Ciudad de México.

La firma jurídica había anunciado que solicitaría una cita con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para pedir seguimiento a la denuncia. En su comunicado, difundido el 5 de noviembre, informó que la Fiscalía respondió con “prontitud y sensibilidad” y consideró que la investigación institucional era la vía adecuada.

La convocatoria original contemplaba una conferencia a las 10:00 horas en la sede de la Fiscalía ubicada en la calle Doctor Velasco, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Regino señala que el contacto de la Fiscalía modificó los planes del despacho. “Como no queremos que lamentablemente, aunque parezca un doble discurso, politizar o mediatizar este asunto, decidimos ya no continuar con esta vía”, expuso.

El abogado añade que la autoridad expresó al equipo jurídico que existe el compromiso de investigar este tipo de casos. No detalló qué fiscalía o unidad dará seguimiento a la carpeta, ni confirmó si ya fue formalizada una reunión con Godoy.

Vadhir Derbez poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Vadhir Derbez poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

El abogado evita precisar hechos, fechas y pruebas de la denuncia

Durante la entrevista, conductores de Ventaneando pidieron a Regino información sobre los presuntos hechos, la fecha en que habrían ocurrido y el lugar. El representante legal respondió que no podía dar esos datos.

El litigante argumenta que la defensa busca proteger a la mujer que presentó la denuncia y que la información debe ser investigada primero por las autoridades. “La búsqueda de generar una línea de dónde viene, de qué fue lo que sucedió, eso necesariamente tiene que ser dentro del expediente”, señaló.

También fue cuestionado sobre la relación entre este caso y una denuncia presentada en abril, que fue difundida públicamente y que involucraba a una modelo que participó en un videoclip del cantante.

Regino no confirmó si ambas denuncias corresponden a la misma persona o si se trata de expedientes distintos. Dijo que se trataba de información ajena a su representación y remitió cualquier aclaración a las líneas de investigación.

“Es una víctima que ha presentado una denuncia y que como denuncia tiene que seguir las secuelas procesales”, respondió. El abogado insistió en que no podía proporcionar datos adicionales “por respeto a la víctima y por respeto a lo que se está investigando”.

La defensa señala que hay elementos, pero pide respetar la presunción de inocencia

Regino declara que el despacho considera que existen elementos para sustentar la denuncia. Aun así, subraya que corresponde a la autoridad realizar las diligencias y definir si existen responsabilidades.

“Todas las víctimas, lo que digan, se les presume que así sucedió. Se tiene que investigar con esta circunstancia y nuestra tarea como sus representantes es entregar toda la información”, explica el abogado sobre el principio de buena fe que, según dijo, debe aplicarse a las víctimas.

Primer plano de Vadhir Derbez, un hombre con tez morena, barba incipiente y gorra oscura, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ve una cadena plateada
El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

Durante la conversación, una conductora le recordó que Vadhir Derbez también tiene derecho a la presunción de inocencia. Regino coincidió y afirmó que la investigación debe llegar a un resultado sin que se presenten como hechos consumados los señalamientos.

Buscamos un esclarecimiento de los hechos”, sostuvo. “Esto estamos hablando de una línea de investigación presunta que tiene que caer en un resultado”.

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