Concierto gratis de El Haragán y Out of Control Army en el Monumento a la Revolución: horarios y cartel del Festival Núcleo 01

Diez bandas de rock urbano y ska se presentan este viernes en el Monumento a la Revolución completamente gratis. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

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El Haragán y Cía, Resorte y Out of Control Army encabezan este viernes 6 de noviembre el Festival Núcleo 01, un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, con acceso libre y sin necesidad de boleto o registro previa.

El evento dará inicio a partir de las 14:00 horas en la Plaza de la República y forma parte de la celebración por el 22 aniversario de la estación pública Reactor 105.7 FM, perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio (Imer).

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El cartel reúne a diez agrupaciones de rock urbano y más

Además de los tres encabezados principales, la jornada incluye a Johnny Nasty Boots, Perra Brava, Calaverx, Fakir y Los Psíquicos, Perro Viejo, Dark Hollywood y October Twenty Nine.

Núcleo 01 cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Instituto Mexicano de la Juventud. La estación organizadora describió la convocatoria como una mezcla entre figuras ya establecidas del género y proyectos emergentes. El festival representa el primer paso de Reactor 105.7 FM fuera de sus cabinas, con un evento concebido, curado y producido íntegramente por la emisora.

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El Haragán y Cía, proyecto liderado por Luis Álvarez, nació en 1989 en Tlalnepantla, Estado de México, y debutó en la entonces Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. En 1990 lanzó su primer disco, Valedores juveniles, grabado en tres días, con temas como “Él no lo mató” y “Muñequita sintética” que la banda conserva en su repertorio.

Johnny Nasty Boots, Perra Brava, Calaverx y otras siete agrupaciones comparten escenario este viernes con tres referentes del rock urbano mexicano en un evento sin costo de entrada. (@CulturaCiudadMx)

Resorte se formó en 1995 de la mano de Tavo Limongi, Juan Chávez y Carlos Sánchez, en sincronía con el surgimiento del nu metal de bandas como Deftones y Korn. Ese mismo año lanzó el video independiente de “América”, que llegó a la programación de MTV.

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En junio de 1997 publicó su álbum debut, República de ciegos, en paralelo a la explosión del rock en español en México. Con su segundo disco, XL (1999), alcanzó el Top 10 de MTV y abrió conciertos para Limp Bizkit y Papa Roach.

Out of Control Army, liderada por José Olán, conocido como “Deals”, integra a músicos provenientes de Los de Abajo, Royal Club, Los Victorios y Sr. Bikini. A once años de su fundación, ha tocado en 28 países, incluidos Japón, Australia y Jamaica.

En Jamaica, el grupo grabó parte de su disco más reciente, Jamaica Sound Clash, en Tuff Gong, el estudio fundado por Bob Marley en Kingston. El material, de ocho canciones, se acompañó de un documental sobre el viaje de la banda a la isla caribeña. Out of Control Army ha compartido escenario con integrantes de The Specials, Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes.

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Horarios:

October Twenty Ninth — 14:15

Dark Hollywood — 14:45

Perro Viejo — 15:15

Fakir y Los Psíquicos — 15:50

Calaverx — 16:35

Perra Brava — 17:35

Johnny Nasty Boots — 18:30

Out of Control Army — 19:40

Resorte — 20:55

Haragán y Cía — 22:10

Cómo llegar en transporte público al Monumento a la Revolución

El Haragán y Cía, Resorte y Out of Control Army encabezan el cartel del Festival Núcleo 01, que se extiende de las dos de la tarde a las once y media de la noche frente al Monumento a la Revolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estación Revolución, de la Línea 2 del Metro, se encuentra a una cuadra de la Plaza de la República. Desde el Zócalo, el trayecto en metro toma alrededor de diez minutos con un costo de cinco pesos. Desde Bellas Artes, el recorrido dura cerca de siete minutos por la misma línea. Desde Tasqueña, el viaje por la Línea 2 toma aproximadamente 24 minutos. Quienes lleguen desde el Estado de México pueden tomar el Tren Suburbano hasta la estación Buenavista y caminar cerca de 15 minutos hasta el Monumento a la Revolución, o conectar ahí con el Metrobús o con la Línea 2 del Metro en la estación Hidalgo.

La zona también cuenta con acceso de Metrobús en la estación Tabacalera, además de múltiples rutas de autobús que confluyen en la avenida Puente de Alvarado.

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