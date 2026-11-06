Feria Internacional de la Piñata Acolman 2026: fechas, cartel y actividades

La feria se celebrará del 3 al 6 de diciembre en el Estado de México, donde 120 talleres artesanales producen entre 45 mil y 50 mil piñatas por temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria Internacional de la Piñata de Acolman llegará a su edición número 41 del 3 al 6 de diciembre de 2026, según adelantó el evento a través de su perfil de Facebook. El municipio del Estado de México, reconocido como la cuna de la piñata tradicional, prepara la celebración sin que exista aún un programa oficial completo confirmado por las autoridades.

El único dato de cartelera disponible hasta ahora corresponde al primer día del evento: el 3 de diciembre se presentarían Los Estrambóticos y Los Caligaris. El resto de la programación musical, horarios y actividades complementarias permanece pendiente de confirmación por parte de los organizadores.

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La Feria Internacional de la Piñata se celebró por primera vez en 1985, cuando el entonces presidente municipal impulsó el evento para que los artesanos del municipio tuvieran un lugar donde exhibir y vender su producción. En ese momento se trataba de una feria de alcance reducido.

A partir de 2019, el gobierno municipal asumió un compromiso con los artesanos para dar un nuevo realce a la celebración. Desde entonces, la feria adquirió rango internacional, con un componente cultural ampliado y la incorporación de elencos artísticos que atraen un mayor número de visitantes.

El municipio mexiquense prepara su edición 41 del 3 al 6 de diciembre, con Los Estrambóticos y Los Caligaris confirmados para el primer día y el resto de la cartelera aún sin anunciar. (Facebook Feria Internacional de la Piñata)

La edición 40, realizada en diciembre de 2025, se extendió por tres días de ese mes y reunió a más de 200 maestras y maestros artesanos, tanto locales como de municipios invitados. Durante cuatro días, el municipio albergó un pabellón artesanal y gastronómico, además del tradicional concurso de piñatas.

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Acolman: la cuna de las posadas y la piñata tradicional

La vinculación entre Acolman y la piñata se remonta al siglo XVI, cuando los frailes agustinos se asentaron en la región y erigieron el Ex Convento de San Agustín. En 1587, el prior fray Diego de Soria obtuvo del papa Sixto V la autorización para celebrar misas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre.

Esas misas derivaron con el tiempo en las posadas, celebraciones que incorporaron villancicos, procesiones y piñatas como elementos centrales. La pieza original tomaba la forma de una olla de barro recubierta con papel y siete picos, que representaban los siete pecados capitales: avaricia, lujuria, gula, ira, envidia, pereza y soberbia.

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia documenta que la festividad incorporó además elementos de la celebración prehispánica del Panquetzaliztli, dedicada al dios Huitzilopochtli durante el solsticio de invierno. La figura de siete picos se mantiene como la más representativa de la tradición hasta la actualidad.

Según el padrón del gobierno municipal más actual, Acolman registra 120 artesanos que elaboran piñatas con la misma técnica empleada desde hace siglos, sin el uso de maquinaria industrial. La mayoría de quienes se dedican a este oficio son mujeres, muchas organizadas en talleres familiares.

Acolman, reconocido como la cuna de la piñata tradicional de siete picos, reúne cada diciembre a más de 200 artesanos en un pabellón cultural y gastronómico que crece desde 1985. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El municipio obtuvo en 2023 la marca colectiva Piñata Artesanal Acolman Renace, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como parte de los esfuerzos para proteger la producción local. En 2025, autoridades estatales y municipales anunciaron además gestiones para obtener una declaración de indicación geográfica.

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En promedio, los talleres de Acolman producen entre 45 mil y 50 mil piñatas por temporada. Los precios van desde 15 pesos en las piezas más sencillas hasta 280 pesos en las artesanales, mientras que las piñatas monumentales pueden alcanzar un costo de 2.500 pesos.

Las familias dedicadas al oficio, entre ellas los descendientes de Romana Zacarías, conocida como la Reina de las Piñatas, continúan fabricando sus piezas con la técnica tradicional de papel y engrudo. La producción de las piñatas navideñas comienza desde agosto, para aprovechar el calor del verano en el secado de las bases de las figuras.

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La feria de diciembre representa para estas familias la principal ventana de comercialización del año, además de un espacio de visibilidad para una actividad que sostiene económicamente a unas 150 familias productoras del municipio.