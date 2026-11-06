Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 6 de noviembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,88 pesos mexicanos, presentando una disminución del -0,14% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,9 pesos, según informa Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,05%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 0,37%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha registrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una presión en la cotización de la divisa europea. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 16,26%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,58%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.