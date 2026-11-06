Cártel Nuevo Imperio: historia, líderes y actividades de la escisión del Cártel de Sinaloa detrás del crimen de Milton Morales

El Cártel Nuevo Imperio está detrás del asesinato de Milton Morales Figueroa, según las investigaciones. (Anayeli Tapia/Infobae)

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El Cártel Nuevo Imperio surgió como una escisión del Cártel de Sinaloa y en 12 años de historia ha pasado de ser una célula menor en el Valle de México a una organización con presencia en cuatro estados, con vínculos internacionales (como con el narcotraficante canadiense Ryan Wedding) y crímenes de alto nivel como el asesinato del coordinador policial Milton Morales Figueroa en su historial.

El reciente abatimiento de su fundador, Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General”, este jueves 5 de noviembre de 2026 en Naucalpan, Estado de México, pone de nuevo a esta organización en la mira, una que en menos de dos años ha perdido a tres de sus líderes entre capturas y muertes.

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El origen del grupo: una fractura en el Cártel de Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que en el homicidio del "jefe Milton" participaron personas vinculadas con esta organización. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El Cártel Nuevo Imperio tiene su raíz en la ruptura de 2008 entre los hermanos Beltrán Leyva y la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada dentro del Cártel de Sinaloa. Esa fractura empujó a varias células de los Beltrán Leyva a migrar hacia el centro del país cuando los líderes se movieron a Morelos.

De esa reconfiguración surgieron también La Mano con Ojos, la Unión Tepito y operadores de alto perfil como Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”. El Nuevo Imperio fue una de esas astillas que buscó instalarse en el Valle de México, una plaza estratégica para la distribución de drogas.

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El Cártel Nuevo Imperio surgió en el radar de las autoridades en 2014, aunque entonces quedó opacado por las noticias sobre las disputas internas del Cártel de Sinaloa. Las primeras narcomantas del grupo aparecieron en Huixquilucan, una zona residencial del Estado de México, junto a un cadáver con signos de tortura; luego después aparecieron en Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán.

Reportes periodísticos de esa época vincularon el surgimiento operativo del grupo con la detención del “Quinceañero”, un operador de Dámaso López Núñez, alias “El Mini Lic”. La organización se consolidó definitivamente después de 2017, tras la captura de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, a las autoridades, lo que les permitió afianzar presencia en la región.

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Zonas de operación y actividades

Una de las "narcomantas" de Nuevo Imperio

La organización estableció presencia en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Guerrero. En la capital se ha detectado parte de sus operaciones en las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.

En el Estado de México, las autoridades han documentado actividad en Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco, Ecatepec, Atizapán, Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla.

Sus actividades abarcan tráfico de metanfetaminas y cocaína —incluyendo tráfico hacia Estados Unidos y Canadá—, extorsión, secuestro, robo de combustible, piratería, robo a transporte de carga y lavado de dinero.

Las autoridades también han documentado la cooptación de policías municipales para garantizar protección institucional a sus operaciones.

Alianzas con el CJNG y la Unión Tepito

El Cártel Nuevo Imperio construyó alianzas con dos de las organizaciones más activas de la región. Por un lado, con la Unión Tepito, con quien comparte presencia en varias alcaldías de la capital. Por el otro, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La alianza con el CJNG no impidió fricciones: en junio de 2021, sicarios de esa organización anunciaron en Naucalpan su intención de “hacer una limpia” contra miembros del Nuevo Imperio, acusando a policías locales de estar coludidos con Néstor Arturo López Arellano, “El 20”.

Sus rivales declarados incluyen a Los Chapitos, la Fuerza Anti-Unión y La Familia Michoacana.

El crimen de Milton Morales Figueroa

El comisario Milton Morales Figueroa fue asesinado el domingo. (Anayeli Tapia/Infobae)

El 21 de julio de 2024 fue asesinado Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

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Morales se encontraba fuera de servicio y sin escoltas cuando un hombre encapuchado se acercó por la espalda y le disparó en varias ocasiones en una pollería del barrio. En el ataque también resultaron heridos un agente que lo acompañaba y un familiar.

Las autoridades vincularon el crimen con el Cártel Nuevo Imperio desde los primeros días de la investigación. Según las investigaciones, la operación fue planeada en un taller mecánico en Tezoyuca.

Las cámaras de vigilancia captaron a los integrantes del grupo siguiendo el vehículo de Morales desde su domicilio hasta el establecimiento donde fue atacado. Según la reconstrucción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hombres identificados con los apodos “El Manco” y “El Bombón” lo vigilaban desde la mañana.

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El autor material fue Jorge Leonel “N”, alias “El Leo”, quien disparó seis veces contra Morales por la espalda y luego escapó en un vehículo conducido por Jesús Octavio “N”, alias “El Pinto”. Fue detenido en septiembre de 2024 en Hidalgo. “El Leo” habría aceptado el encargo para saldar deudas económicas.

La Fiscalía del Estado de México señaló inicialmente a Raúl “N”, alias “Racafa”, como el autor intelectual que facilitó la renta de inmuebles para las reuniones previas al crimen. Fue reaprehendido en septiembre de 2024 tras haber sido liberado de un proceso anterior.

Dos años después, en noviembre de 2026, las carpetas ministeriales señalan ahora a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, como el mando superior que ordenó el homicidio.

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Las caídas de “El 20” y “El Malportado”

Ficha de recompensa por 'El 20' de la Fiscalía del Edomex. (FGJEM)

Tres días después del asesinato de Morales Figueroa, el 24 de julio de 2024, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJDMX) detuvieron en un restaurante de Polanco al primer líder identificado del Cártel Nuevo Imperio: Néstor Arturo López Arellano, alias “El 20”.

El nombre de López Arellano figuraba como objetivo prioritario desde febrero de 2020, cuando Omar García Harfuch, entonces titular de la SSC capitalina, lo señaló en coordinación con la Fiscalía del Estado de México. En mayo de 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofreció una recompensa de hasta 300 mil pesos por información que condujera a su captura, señalándolo como probable responsable de homicidio.

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Tras la detención de “El 20”, y la captura de otra operadora identificada como Cheyla Ruth, “La Reina del Sur”, la organización se fragmentó en células menores que buscaron mantener el control sobre territorios específicos.

Una de esas células fue la encabezada por Gustavo Aldair Arzate Vázquez, alias “El Malportado” o “El 19”, líder de un grupo denominado “Los Malportados”. Fue detenido el 2 de agosto de 2025 durante la celebración de su cumpleaños en un club de playa en Acapulco, junto con cuatro operadores identificados como “El Tosco”, “Cabezas”, “Frijol” y José Ignacio “N”.

En el operativo se aseguraron tres armas de fuego, 51 cartuchos, cuatro básculas de precisión, 80 dosis y medio kilogramo de una sustancia similar a crystal, 50 gramos de tabletas con características de fentanilo y 165 gramos de marihuana. Las autoridades señalaron a este grupo como responsable de secuestros, homicidios en Iztapalapa y Miguel Hidalgo entre mayo de 2024 y julio de 2025, además de un feminicidio en la zona oriente de la capital.

“El General”: fundador, sancionado por Estados Unidos y abatido

Edwin González, alias "El Ronco" (izquierda), y Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias "El General" (derecha). Crédito: Especial

Edgar Aarón Vázquez Alvarado, nacido el 14 de febrero de 1984 en la Ciudad de México, era identificado por las autoridades como el líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo describió como presunto exagente de seguridad con vínculos con mandos policiales de alto rango.

El 19 de noviembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro lo incluyó en su lista de Nacionales Especialmente Designados por brindar protección en México al narcotraficante canadiense Ryan James Wedding y por utilizar contactos en corporaciones policiales para localizar objetivos de su organización.

La OFAC también bloqueó tres empresas de su propiedad, todas constituidas entre junio y julio de 2019: VRG Energéticos S.A. de C.V. y Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V., dedicadas a la venta de combustibles con sede en Atizapán de Zaragoza, y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V., dedicada a seguridad privada con sede en la Ciudad de México.

Datos de "El Lic" o "El General" compartidos por la EEUU tras su sanción en 2025. Crédito: OFAC

El 5 de noviembre de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abatieron a Vázquez Alvarado en la zona de Lomas Verdes, Naucalpan, luego de que los tripulantes de un vehículo los agredieron a disparos mientras cumplimentaban una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

En el enfrentamiento también murió una segunda persona, identificada por fuentes periodísticas como Edwin Antonio González Córdoba, alias “El Ronco”, presunto exdirector operativo de la Fiscalía del Estado de México.

García Harfuch señaló a Vázquez Alvarado como el autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa e indicó que las investigaciones continuarán para identificar a todos los responsables del crimen y desmantelar las redes del Cártel Nuevo Imperio.