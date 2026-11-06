Difunden primera imagen de Ramón Rojo, líder de Sonido La Changa, y actualizan su estado de salud. (Facebook: Sonido la Changa)

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La salud de Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, sigue generando preocupación entre sus seguidores. En medio de la circulación de imágenes atribuidas al músico, su hija Erika Rojo rompió el silencio para informar que su padre se encuentra estable, aunque atraviesa una situación delicada que requiere atención y cuidados.

La actualización llega después de que la agrupación cancelara varias presentaciones y desmintiera rumores sobre el supuesto fallecimiento de su fundador.

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La familia también denunció publicaciones falsas y solicitudes de dinero realizadas en nombre del sonidero, mientras persisten diferencias entre personas cercanas al artista sobre el manejo de la información relacionada con su salud.

Difunden imagen de Ramón Rojo Villa: ¿qué se sabe sobre su estado de salud?

La preocupación comenzó el 28 de octubre, cuando Sonido La Changa anunció que no participaría en el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026, debido a problemas de salud de Ramón Rojo Villa.

Desde entonces han circulado fotografías y publicaciones relacionadas con el músico. Sin embargo, no ha sido posible confirmar cuándo se tomó la imagen presentada como la primera tras su alejamiento de los escenarios, por lo que tampoco permite establecer su condición médica actual.

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La información más precisa procede de Erika Rojo, quien difundió un comunicado para aclarar cómo se encuentra su padre.

“Ante la situación de salud de mi padre, el señor Ramón Rojo, conocido como dueño de La Changa, quiero informar que actualmente se encuentra estable, pero delicado de salud. Su estado requiere atención, cuidado y, sobre todo, respeto”, expresó.

Hasta ahora, la familia no ha revelado el diagnóstico del músico ni ha precisado cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

Erika Rojo abraza a su padre, líder de Sonido La Changa, mientras él permanece recostado en una cama. (Facebook)

Hija de Ramón Rojo denuncia amenazas y conflictos familiares

Además de informar sobre la condición de su padre, Erika Rojo hizo señalamientos contra integrantes del entorno familiar y laboral del sonidero.

“También considero necesario expresar que he recibido amenazas por parte de integrantes de su familia y de su equipo de trabajo”, denunció.

La hija del artista aseguró que su participación en esta situación responde exclusivamente a la preocupación por su bienestar y rechazó cualquier señalamiento relacionado con posibles intereses económicos.

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“Yo no estoy aquí para lucrar con la imagen de mi padre, ni para obtener ningún beneficio económico o personal de esta situación”, afirmó.

Erika también sostuvo que existen diferencias relacionadas con asuntos económicos, aunque no identificó públicamente a las personas que presuntamente la amenazaron ni presentó detalles sobre alguna denuncia formal.

“Hoy hablo como hija, no como parte de ningún negocio. Porque antes que cualquier interés, está la familia”, concluyó.

La familia de Ramón Rojo Villa pide ignorar publicaciones sobre su salud y afirma que no solicita dinero ni ayuda económica. (Facebook)

Sonido La Changa desmiente muerte de Ramón Rojo y alerta sobre posibles fraudes

Mientras crecía la incertidumbre, el equipo de Sonido La Changa difundió varios comunicados para rechazar las versiones que aseguraban que Ramón Rojo había fallecido.

La agrupación confirmó que permanece en reposo por indicación médica y alertó sobre personas que presuntamente solicitan aportaciones económicas utilizando su nombre.

“NO deposites dinero a ninguna cuenta. NO lleves ayuda a ningún lugar”, advirtió en una publicación.

Asimismo, el equipo adelantó que el propio músico ofrecerá una explicación cuando sus condiciones se lo permitan.

“Muy pronto, con la bendición de Dios, el Sr. Ramón Rojo Villa dará su declaración de viva voz para aclarar lo sucedido y comunicar oficialmente su estado de salud”.

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Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, habla por un micrófono frente a su equipo de sonido durante un evento. (@sonido_la_changa_internacional)

¿Qué enfermedad tiene Ramón Rojo, fundador de Sonido La Changa?

Aunque su estado de salud ha provocado especulaciones, no existe un diagnóstico público que explique las complicaciones recientes del músico de 78 años.

En agosto de 2026 fue sometido a una cirugía que lo obligó a suspender temporalmente sus actividades, incluida una participación organizada por Danza UNAM.

Dos meses después, su condición motivó nuevas cancelaciones, entre ellas una presentación en Ecatepec.

Originario de Tepito, Ramón Rojo fundó Sonido La Changa en 1968. Durante casi seis décadas llevó la música tropical de los bailes populares a escenarios como el Vive Latino y el Primavera Sound.