Caso Milton Morales: cronología del asesinato del jefe policiaco hasta el abatimiento de “El General” del Cártel Nuevo Imperio

Un tablero cronológico presenta cuatro etapas de una investigación criminal vinculada con Milton Morales Figueroa: vigilancia, allanamientos, seguimiento de inteligencia y cerco federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 5 de noviembre de 2026, fuerzas federales abatieron en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio. Con su muerte, las autoridades agregan un capítulo más a una de las historias que han marcado a la administración actual en materia de seguridad: el asesinato del jefe policiaco Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.

Morales Figueroa encabezaba la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y era uno de los mandos más cercanos a Omar García Harfuch.

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Lo mataron un domingo, fuera de servicio, sin escoltas, mientras hacía fila en una pollería del barrio. Desde ese día, once personas han sido detenidas y dos siguen prófugas. El señalado como el hombre que ordenó el crimen murió sin enfrentar un juicio.

Lo que sigue es la reconstrucción completa del caso: desde el primer arresto que, según las investigaciones, sembró la semilla de la venganza, hasta el operativo que acabó con la vida del presunto autor intelectual más de dos años después.

Septiembre de 2023: Morales detiene a los hombres que lo mandarían matar

Trece meses antes de su asesinato, Milton Morales Figueroa y su equipo detuvieron a Raúl “N”, alias “Racafa”, y a José Manuel “N”, alias “El Manu” o “El 16”, dos operadores del Cártel Nuevo Imperio.

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Ambos fueron procesados por delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Quedaron en libertad en circunstancias que las autoridades nunca explicaron públicamente.

21 de julio de 2024: así fue el asesinato

Milton Morales Figueroa fue asesinado el pasado 21 de julio. (X/@siete_letras y @a_legorreta)

Morales estaba hacia el final de un periodo vacacional. Ese domingo, visitaba a su familia en Coacalco de Berriozábal sin escolta y sin armamento. No había amenazas identificadas en su contra, según declaró días después el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

Desde la madrugada, el grupo de sicarios había afinado los detalles en una bodega en Tizayuca, Estado de México, donde Édgar Adrián “N”, alias “El Manco”, y Rafael “N”, alias “El Bombón”, concentraron las armas y dieron las instrucciones finales.

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Por la mañana, el grupo se trasladó a un taller mecánico en Tezoyuca, Estado de México. Ahí se reunieron el ejecutor Jorge Leonel “N”, alias “El Leo”; el chofer Jesús Octavio “N”, alias “El Pinto”; y Juan Carlos “N”. Mientras tanto, “El Manco” y “El Bombón” ya estaban apostados frente al domicilio de Morales en Coacalco Centro, vigilando.

Alrededor de las 10:52 horas, los vehículos del grupo comenzaron a seguir a Morales por la calle José María Morelos, continuando por la avenida López Portillo hasta la calle Sánchez Colín, de acuerdo con los registros del sistema C5. Morales no se percató de la persecución.

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En la imagen se ve el vehículo de la víctima de color rojo. (X/@siete_letras)

“El Leo” y Juan Carlos abordaron un Chevrolet Aveo blanco conducido por “El Pinto” y siguieron el Volkswagen Virtus en el que viajaban Morales y su esposa. Cuando el comisario se estacionó frente a la pollería, “El Pinto” señaló al objetivo y le entregó una pistola calibre 9 milímetros a “El Leo”: “Mira, es ese que va cruzando”, le dijo, según la reconstrucción de la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“El Leo” bajó del vehículo con el arma oculta entre la ropa. El lugar estaba concurrido. Se acercó por detrás de Morales, que esperaba su turno en la fila, y le disparó seis veces por la espalda. El comisario cayó al suelo de inmediato. Resultaron heridos un cuñado de Morales que lo acompañaba y Eliovaldo “N”, un hombre que estaba en el lugar por coincidencia.

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“El Leo” corrió de regreso al Aveo. El convoy se dirigió hacia el Circuito Exterior Mexiquense y desapareció. El grupo regresó al taller de Tezoyuca, cambió de vehículos y dejó a “El Leo” en un punto de la autopista México-Pachuca. Desde ahí, se refugió en Hidalgo.

Los vehículos Aveo fueron llevados a la bodega de Armando “N” (padre), donde fueron desmantelados para eliminar evidencia.

28 de julio de 2024: las primeras detenciones, días después del crimen

La detención de Armando "N" fue calificado como legal (Foto: FGJEM)

Siete días después del asesinato, la FGJEM detuvo a Erick Gerardo “N” y Lorena Janeth “N”, una pareja de treintañeros señalados por haber rastreado la rutina de Morales durante varios días previos al crimen y por haber tramitado las placas de los vehículos Aveo utilizados en el ataque.

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Poco después cayó Armando “N” (padre), dueño del taller mecánico donde se planeó el operativo y se desmantelaron los autos. Las autoridades señalaron ese sitio como el lugar donde los implicados se reunieron, coordinaron y borraron rastros.

19 de septiembre de 2024: cae “El Leo”, el hombre que jaló el gatillo

(Fiscalía General de Justicia del Estado de México|X/@PabloVazC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con las fiscalías de Hidalgo y el Estado de México, detuvo a Jorge Leonel Lara, alias “El Leo”, en Atotonilco de Tula, Hidalgo, durante un cateo. Lo encontraron junto con una mujer.

Las investigaciones establecieron que “El Leo” aceptó el encargo de asesinar a Morales para saldar deudas económicas, según informó la FGJEM. Tenía antecedentes penales en la Ciudad de México por robo, había estado preso en el Reclusorio Sur y tras su liberación se había vinculado al robo de vehículos y delitos contra la salud.

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20 de septiembre de 2024: reaprehensión de Racafa y El 16

Un día después de la captura de “El Leo”, las autoridades reaprehendieron en dos operativos distintos a Raúl “N” (“Racafa”) y a José Manuel “N” (“El Manu”/“El 16″), los mismos que Morales había detenido en septiembre de 2023 y que quedaron libres. Ambos fueron vinculados a proceso, aunque en ese momento solo por robo con violencia, no por el homicidio.

26 de septiembre de 2024: “El Leo” vinculado a proceso, pero no por el homicidio

“El Leo” fue vinculado formalmente a proceso, aunque la imputación inicial fue por posesión de arma y drogas. La orden de aprehensión en el Estado de México por el homicidio de Morales Figueroa seguía pendiente de cumplimentarse.

30 de septiembre de 2024: nueve detenidos y dos prófugos confirmados

Jorge Leonel privó de la vida a Milton Morales para saldar una deuda económica (Foto: SSC CDMX)

La FGJEM anunció seis nuevas detenciones que se sumaron a las tres de julio y agosto. El secretario de Seguridad capitalina Pablo Vázquez Camacho confirmó que en total eran nueve detenidos presuntamente vinculados al ataque.

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Las autoridades identificaron también a dos personas que permanecían prófugas: Armando “N”, alias “El Gordo”, hijo del dueño del taller mecánico, y Édgar Adrián “N”, alias “El Manco”, quien junto con “El Bombón” habría liderado el operativo desde las sombras. Ambos siguen sin ser capturados.

Vázquez Camacho descartó en conferencia de prensa una filtración interna relevante en el crimen. “Los indicios recabados por ahora llevan a que no hay un elemento de filtración o de comunicación con autoridades que sea relevante a la operación o a los elementos centrales de la operación”, declaró.

2 de agosto de 2025: el caso conecta con otro líder del Cártel Nuevo Imperio

Detenidos del Cártel Nuevo Imperio (SSCCDMX)

Con la captura de Gustavo Aldair Arzate Vázquez, alias “El Malportado” o “El 19”, líder de la célula “Los Malportados”, detenido en un club de playa de Acapulco, Guerrero, el jefe de la Policía capitalina Pablo Vázquez Camacho volvió a referirse al caso. “En el homicidio de nuestro compañero, hace poco más de un año, participó gente vinculada a esta organización, como participaron también personas vinculadas a otros grupos delictivos”, declaró en conferencia de prensa.

La frase confirmó lo que las investigaciones apuntaban desde 2024: el crimen de Morales no fue obra de un solo grupo ni de un solo mando.

19 de noviembre de 2025: EEUU sanciona al hombre que ordenó el crimen

Omar García Harfuch confirmó el abatimiento de "El General". Crédito: OFAC

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a Edgar Aarón Vázquez Alvarado en su lista de Nacionales Especialmente Designados. La sanción lo señalaba por brindar protección en México al narcotraficante canadiense Ryan Wedding y por utilizar contactos dentro de corporaciones policiales para localizar objetivos de esa organización criminal.

La designación se realizó bajo la Orden Ejecutiva 14059 y bloqueó además tres empresas de su propiedad: VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V., todas constituidas en México entre junio y julio de 2019, según el expediente de la OFAC.

En ese momento, “El General” seguía libre.

5 de noviembre de 2026: el abatimiento en Lomas Verdes

El General, fundador del Cártel Nuevo Imperio y ligado al caso de Milton Morales Figueroa, fue abatido en Lomas Verdes. (@siete_letras)

Elementos de la SSPC, la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia realizaban trabajos de campo en la zona de Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez, para cumplimentar órdenes de cateo en inmuebles vinculados al Cártel Nuevo Imperio.

Los tripulantes de un vehículo identificaron a los agentes federales y abrieron fuego. Los elementos repelieron la agresión. Como resultado, dos personas perdieron la vida: Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, y una segunda persona identificada por fuentes periodísticas como Edwin Antonio González Córdoba, alias “El Ronco”, señalado como excomandante de investigación del Estado de México que habría desertado para incorporarse al cártel.

El secretario Omar García Harfuch confirmó el operativo en su cuenta de X y señaló a Vázquez Alvarado como el autor intelectual del homicidio de Morales Figueroa. “Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual del homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024. No olvidamos a Milton”, escribió.

García Harfuch precisó que las investigaciones continuarán para identificar y detener a los demás integrantes del Cártel Nuevo Imperio. “El Gordo” y “El Manco” permanecen prófugos.