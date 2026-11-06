Antonio Carlos Santos expone presunto fraude millonario ligado a pagos de Pemex y llevaría su caso ante Sheinbaum

El exfutbolista brasileño evitó revelar el monto que buscaría cobrar por los trabajos con Petróleos Mexicanos, pues considera que la cifra podría sostener a varias generaciones de su familia. (Composición: Raúl A. González / Infobae México)

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Lejos de las tardes con la camiseta de las Águilas del América, Antonio Carlos Santos asegura que hoy libra una batalla fuera del futbol que podría llevarlo hasta la mañanera presidencial.

El brasileño afirmó que realizó trabajos de seguridad para Petróleos Mexicanos (Pemex), pero que el pago por esos servicios quedó en manos de una empresa intermediaria y no ha sido realizado.

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Antonio Carlos Santos asegura que cuenta con oficios, entregables y una propuesta técnica firmada para acreditar sus labores no reconocidas vinculadas con Pemex. (Facebook/ Antonio Carlos Santos)

El exfutbolista evitó revelar la cifra que reclama por razones de seguridad, aunque la describió como una suma capaz de asegurar el futuro de varias generaciones de su familia.

Según su versión, cuenta con oficios, entregables, documentos corporativos y una propuesta técnica firmada, pero Pemex no reconoce una relación contractual directa con él.

Antonio Carlos Santos llevó sus documentos hasta Atención Ciudadana

Durante el programa El Jefe y El Máster, conducido por los periodistas Alejandro Gómez e Iván Pirrón, el brasileño contó que acudió a Atención Ciudadana con varias carpetas bajo el brazo.

Su objetivo era buscar un espacio en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin buscar responsabilizarla de ningún modo, para presentar el caso y explicar por qué considera que su reclamo no ha avanzado por las vías institucionales.

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Santos dijo que ya había promovido acciones legales y administrativas, pero que no encontró una respuesta que le beneficiara: “Hemos hecho todas las demandas pertinentes, pero tú sabes que la ley ahorita no está siendo favorable”.

El exfutbolista buscaría llevar su reclamo a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum tras acudir a Atención Ciudadana.(Presidencia)

El exmediocampista aseguró que, después de esa visita, fue llamado por diferentes políticos y representantes de Pemex. Según relató, allí mostró los papeles con los que busca acreditar que participó en trabajos normativos vinculados con la seguridad de plataformas petroleras.

Finalmente, optó por no hacer públicos los detalles hasta percibir un mayor avance debido al respeto que tiene hacia ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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La charla sobre negocios petroleros arrancó después de que se mencionara a Giovani dos Santos, quien figura como socio de Procura de México, firma ligada a un contrato de alrededor de 13,7 millones de dólares con Pemex para el suministro de productos químicos.

Ese antecedente abrió la puerta para que Antonio Carlos hablara de su propia experiencia empresarial. Santos planteó que no se trataba de un trabajo menor que no se tradujo en un pago a su nombre, sino de servicios ligados a la operación de instalaciones donde un error puede tener consecuencias graves.

Pemex no reconocería la deuda directa por una supuesta falta de contrato

El punto de quiebre, según Santos, está en la figura bajo la que se habrían contratado los servicios. El brasileño afirmó que Pemex sostiene que no tiene una obligación directa con él porque no existe un contrato firmado de manera personal.

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El exfutbolista insistió en que sí hubo documentos vinculados con sus labores: “Tengo los oficios de Pemex, tengo la propuesta técnica firmada por ellos”, aseguró al referirse a los materiales que entregó y cargó en plataformas oficiales.

A pesar de ello, Antonio Carlos relató que recibió una negativa. La respuesta que atribuyó a la petrolera fue contundente: “Ellos dicen que no me reconocen”.

La faceta como empresario del brasileño surgió ante el cuestionamiento por Giovani dos Santos, quien figura como socio de una firma ligada a un contrato millonario con Pemex. (Especial)

El brasileño identificó a Nexus Drilling como la empresa que habría funcionado como intermediaria. Esa firma recibiría los pagos relacionados con los servicios, aunque él no habría obtenido el dinero correspondiente.

Así, Santos no detalló el número de contrato, los expedientes de las demandas ni las fechas exactas en las que realizó los trabajos, pero resumió su inconformidad en una frase: “Esa empresa cobra mi dinero y no me reconocen”.

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El ídolo americanista asegura que el monto alcanzaría para varias generaciones

Antonio Carlos se negó a revelar el monto que reclama, al argumentar que hacerlo podría comprometer su seguridad. Aun así, dejó claro que considera que no se trata de una diferencia menor ni de un pago aislado.

El brasileño habló de la dimensión familiar del conflicto: “Es demasiado dinero, es dinero para que mis generaciones y las otras puedan vivir tranquilas”.

También cuestionó que quienes no realizaron las tareas recibieran recursos, mientras él continúa sin cobrar: “Yo trabajé y no me pagas, y el otro que no trabajó tiene contrato, sí lo pagaron”.

La figura americanista no reveló el monto que reclama por seguridad, pero asegura que alcanzaría para varias generaciones de su familia. (Foto: Twitter@YoAmoAlAmerica1)

Por ahora, el reclamo de Antonio Carlos Santos permanece en el terreno de sus declaraciones y de los documentos que asegura tener. Al final de su relato, definió lo que, a su juicio, ocurrió con los pagos: “Va a llegar a explotar muy prontamente porque hay un fraude muy grande”.

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Entre las carpetas que llevó a Atención Ciudadana y el dinero que dice no haber recibido, el ídolo azulcrema busca que Pemex y Nexus Drilling expliquen el camino que siguieron los pagos por los trabajos que afirma haber entregado.