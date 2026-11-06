México

México prepara una agenda comercial y de inversión para la APEC en medio de tensiones económicas

El encuentro se llevará a cabo el próximo 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China

Perú reafirma en APEC su apuesta por un comercio abierto e integrado en Asia-Pacífico. (Foto: Gob Perú)
APEC (Foto: Gob Perú)
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México buscará fortalecer sus relaciones comerciales y de inversión, así como contribuir a disminuir las tensiones internacionales durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Para ello, el Gobierno mexicano presentará una agenda enfocada en ampliar la colaboración entre las 21 economías que integran este mecanismo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que estos serán los principales planteamientos del país durante el encuentro, programado para los próximos 18 y 19 de noviembre.

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“Que fortalezcamos la cooperación en materia de comercio y materia de inversión y reduzcamos las tensiones en el mundo, eso es lo que México quisiera, es lo que vamos a poner sobre la mesa”, señaló para el medio EFE durante su visita a Guadalajara, donde recibió un reconocimiento de la industria tequilera.

Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping durante la cumbre de APEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó su participación en la reunión internacional, que congregará a representantes de las 21 economías integrantes de APEC, entre ellas México, Estados Unidos y China.

Como parte de su visita, la mandataria mexicana tiene prevista una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y buscará concretar un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Este viaje representará su primera visita al país asiático desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024.

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Ebrard destacó la importancia de esta edición del foro, pues México tendrá la responsabilidad de organizar la cumbre en 2028. Por ello, consideró que la participación nacional en el encuentro permitirá impulsar los temas de interés económico y fortalecer la cooperación con los países de la región.

Los presidentes de México y China durante la Cumbre del G20 en Brasil, en 2024. Crédito: Presidencia de México
Los presidentes de México y China durante la Cumbre del G20 en Brasil, en 2024. Crédito: Presidencia de México

Viaje de la presidenta de México a China

De acuerdo a la información brindada por la jefa de Estado, el domingo 15 de noviembre partirá hacía China, estimando su llegada para el lunes 16. Su estancia en la APEC será de 4 días, regresando a la Ciudad de México el viernes 20 por la madrugada para estar presente durante las celebraciones por la conmemoración del Día de la Revolución.

“Son dos días de vuelo y además con el cambio de horario estamos ahí lunes, martes, miércoles y el jueves regresamos para estar aquí en la madrugada del 20 de noviembre”, comentó acerca de su viaje.

SE reducirá arancel al tequila para ampliar sus exportaciones a India

Durante su estancia en Guadalajara, el titular de Economía también anunció que México firmará en 2027 un acuerdo comercial con India para disminuir los aranceles aplicados a las exportaciones de tequila. La medida busca facilitar la entrada de la bebida mexicana a uno de los mercados con mayor población del mundo y aumentar su volumen de ventas.

También informó que las negociaciones registraron avances durante los últimos meses y que ambas partes ya cuentan con los términos de referencia para concretar el compromiso.

“Ya tenemos los términos de referencia. Ya se comprometió el ministro de Comercio (de la India) y mi contraparte a reducir ese arancel a niveles inferiores al ‘border’ (límite máximo legal) que le compran a Estados Unidos”, explicó.

Marcelo Ebrard recibió el galardón Ensueño, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera durante la conmemoración del Día del Tequilero, en reconocimiento a su promoción del distintivo Hecho en México y al respaldo brindado a este sector dentro y fuera del país.

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