México

Banxico reduce la tasa de interés a 6.25%, el nivel más bajo desde marzo de 2022

Cuatro de los seis integrantes de la Junta Gobierno votaron a favor, mientras que Jonathan Heath y Gilia Borja fueron los disidentes

Pese a la inflación y el diferencial con Estados Unidos, el Banco de México recortó su tasa de interés a 6.25%. Crédito: Victoria Razzo / Bloomberg
Pese a la inflación y el diferencial con Estados Unidos, el Banco de México recortó su tasa de interés a 6.25%. Crédito: Victoria Razzo / Bloomberg
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Este jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por mayoría aplicar un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés objetivo, de modo que se ubicó en 6.25 por ciento con efecto a partir de mañana.

Se trata del nivel más bajo para la tasa de referencia desde mediados de marzo de 2022; además, este recorte al costo del financiamiento en la penúltima decisión de política de Banxico ocurre luego que se mantuviera sin cambios por tres anuncios previos.

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Banxico reduce su tasa de interés a 6.25%

Cabe señalar que los miembros de la Junta de Gobierno que respaldaron la decisión de recortar la tasa fueron:

  • Victoria Rodríguez Ceja
  • Omar Mejía
  • Gabriel Cuadra

Mientras que la votación disidente recayó en:

  • Jonathan Heath
  • Galia Borja

En su nota informativa, Banxico precisó que la Junta estimó que actualmente no se perciben presiones de demanda en la economía y que el grado de restricción monetaria implementado aún sigue operando.

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Decisión del Banco Central sorprende a analistas

Sin embargo, la decisión tomada por la mayoría de los integrantes de la Junta Gobierno, sorprendió al grueso de los analistas, que esperaban que el Banco Central la mantuviera estable.

Además, pone a prueba el diferencial de tipos de interés frente a Estados Unidos, en un contexto de incertidumbre cambiaria y persistencia de algunas presiones para la inflación.

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Reducción desafía el diferencial con Estados Unidos

El recorte deja a los instrumentos financieros mexicanos con menor margen de rendimiento frente a los estadounidenses, sobre todo si la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) mantiene sus tasas de referencia en el rango de 3.75 a 4 por ciento. El diferencial más estrecho resta atractivo relativo a los activos en pesos; mientras el tipo de cambio queda más expuesto a los movimientos de capital.

“La Junta de Gobierno juzgó que el proceso desinflacionario ha continuado. Valoró que ante las condiciones de holgura prevalecientes el traspaso de movimientos cambiarios a los precios sería limitado. Estimó que actualmente no se perciben presiones de demanda en la economía y que el grado de restricción monetaria implementado aún sigue operando.

“Hacia adelante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos. En sus decisiones tomará en cuenta el comportamiento observado y esperado de la inflación y sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura y las expectativas de inflación”, explicó el Banxico en su comunicado de política monetaria.

Billetes de peso mexicano de 50, 100, 200 y 500 pesos junto con varias monedas dispersas sobre una mesa de madera.
Varios billetes del Banco de México de distintas denominaciones y monedas de peso reposan sobre una mesa de madera en un mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decisión de la Junta contrasta con la actualidad de la inflación

Llama la atención que la decisión se produce pese a que la inflación aún enfrenta diversos obstáculos para consolidar su convergencia hacia la meta puntual de 3 por ciento.

La inflación general mostró una desaceleración entre marzo y septiembre, al pasar de 4.59 por ciento a 3.45 por ciento. Sin embargo, repuntó a 3.62 por ciento anual en la primera quincena de octubre. La tasa subyacente, que excluye los productos con precios más volátiles y permite identificar mejor la tendencia de los precios, se ubicó en 3.78 por ciento, impulsada principalmente por el componente de servicios.

Ante estos escenarios, los analistas anticiparon una inflación de 3.83 por ciento al cierre de 2026, por encima del objetivo puntual del Banco Central.

Inflación bajaría al 3% hasta 2027

Asimismo, en su decisión de hoy, el Banco de México elevó su expectativa para la inflación general al cierre de este año a 3.70 por ciento, frente al 3.50 por ciento anterior, y de la subyacente también a 3.70 por ciento, desde 3.60 por ciento.

Además, el Banco Central mantuvo su estimación de que la inflación convergerá a la meta puntual de 3 por ciento hasta el cuarto trimestre del próximo año.

El mayor riesgo está en el mercado cambiario

El mercado cambiario concentra uno de los principales riesgos de la decisión. Con una tasa de interés más baja, el diferencial de rendimiento entre México y Estados Unidos se reduce. El ajuste podría modificar las estrategias de los inversionistas internacionales y disminuir el atractivo de mantener posiciones en activos mexicanos.

Analistas de JPMorgan advirtieron que un recorte de 25 puntos base podría generar una depreciación cercana a 5 por ciento del peso y llevar al dólar a niveles de 19.50 unidades en el mercado internacional.

Mientras que especialistas de Banamex señalaron que Banxico se enfrenta a beneficios marginales si decide recortar la tasa de interés, frente a elevados riesgos de volatilidad y credibilidad.

“El diferencial de tasas con Estados Unidos y la depreciación cambiaria podrían ser los principales frenos a los recortes”, explicaron.

FILE PHOTO: The logo of Mexico's Central Bank (Banco de Mexico) is seen at its building in downtown Mexico City, Mexico, April 26, 2024. REUTERS/Henry Romero/File Photo
FILE PHOTO: The logo of Mexico's Central Bank (Banco de Mexico) is seen at its building in downtown Mexico City, Mexico, April 26, 2024. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Banxico buscaría mayor margen de maniobra en la actividad económica

Por otro lado, la reducción también puede interpretarse como una apuesta del Banco Central por brindar mayor margen de maniobra a la actividad económica, en un entorno donde el costo del financiamiento continúa siendo un factor relevante para el consumo, la inversión y las decisiones empresariales.

No obstante, el movimiento también es un desafío para la conducción de la política monetaria, ya que una depreciación significativa del peso podría encarecer las importaciones y trasladarse gradualmente a los precios internos.

Pese al diferencial con la política monetaria de Estados Unidos, así como la volatilidad de la inflación al cierre del año, el Banco de México decidió recortar la tasa de interés a 6.25 por ciento.

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