Procesan a mujer acusada de asesinar con golpes y fuego a una perrita en Ixtlahuacán de los Membrillos: pasará seis meses en prisión preventiva

El juez de control dictó tres meses para la investigación complementaria. Crédito: Fiscalía de Jalisco

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La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer este 5 de noviembre que obtuvo de un juez de control con sede en Chapala la vinculación a proceso contra una mujer identificada como Ana Lilia “N” por el delito de crueldad contra los animales, luego de que la mujer presuntamente asesinara a una perrita con golpes y fuego en el Fraccionamiento Valle de los Olivos II, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

La autoridad judicial encargada del caso le impuso prisión preventiva justificada por seis meses como medida cautelar mientras avanza el proceso penal en su contra.

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Según datos oficiales, los hechos ocurrieron el 24 de octubre dentro de un domicilio particular, donde la imputada agredió físicamente a la canina hembra de talla chica.

El Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional fue la instancia encargada de reunir los datos de prueba e imputar a Ana Lilia “N” ante el órgano jurisdiccional con sede en el municipio de Chapala, donde finalmente se celebró la audiencia inicial.

Golpes, alambre y fuego: así ocurrió la agresión

Datos revelados por la Fiscalía General del Estado de Jalisco detallaron que la agresión contra la perrita inició con golpes propinados con un objeto contundente contra el cuerpo del animal. La violencia física fue el primer eslabón de una cadena de actos que, según la indagatoria, se prolongó hasta causar la muerte de la canina.

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Posteriormente, la imputada habría sujetado a la perrita de la cabeza y el hocico con alambre, lo que impidió que pudiera defenderse, moverse o escapar durante el resto del ataque. Esta inmovilización habría resultado determinante para que la agresión pudiera continuar sin que la víctima tuviera posibilidad de resistirse.

La perrita perdió la vida a causa de las lesiones provocadas por el fuego. Imagen Ilustrativa Infobae

Tras inmovilizar a la canina, presuntamente Ana Lilia “N” le roció gasolina y le prendió fuego. Las lesiones internas por calcinamiento provocaron la muerte del animal, de acuerdo con lo asentado en la indagatoria integrada por las autoridades ministeriales. El expediente detalla la secuencia completa de la agresión como elemento central para sustentar la imputación por crueldad animal.

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Con la evidencia recabada, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional presentó el caso ante la autoridad judicial, que encontró elementos suficientes para vincular a proceso a la imputada.

El juez de control fijó además un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir las pruebas adicionales que permitan sostener la acusación en las siguientes etapas del juicio penal.

La vinculación a proceso no implica culpabilidad

El auto de vinculación a proceso es una resolución judicial que determina si existen indicios suficientes para que un caso avance a la siguiente etapa del procedimiento penal. Esta determinación no constituye una sentencia ni establece la responsabilidad penal de la persona imputada, que conserva en todo momento el derecho a defenderse a lo largo del proceso.

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La prisión preventiva justificada, impuesta como medida cautelar a Ana Lilia “N”, buscaría garantizar su comparecencia durante el desarrollo del juicio mientras se desahogan las pruebas correspondientes ante el juez de control.

La mujer acusada de maltrato animal enfrentará juicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la prisión preventiva oficiosa, que aplica de forma automática para ciertos delitos considerados graves por la ley, la justificada requiere que el Ministerio Público argumente ante la autoridad judicial por qué resulta necesaria en el caso concreto, con base en el riesgo de fuga, la gravedad del delito u otros peligros.

Durante el plazo de tres meses otorgado para las investigaciones complementarias, ambas partes podrán aportar nuevos elementos probatorios que serán valorados en etapas posteriores del procedimiento, hasta llegar, en su caso, a una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de la imputada.

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Tras las acciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco refrendó su compromiso institucional de combatir la violencia en todas sus manifestaciones y garantizar que las agresiones cometidas en perjuicio de los animales no queden impunes en la entidad.

El caso se integra a los expedientes que la institución atiende bajo el delito de crueldad animal, tipificado en el código penal estatal.

Otro caso de crueldad animal: el “mataperros” de la Condesa sigue preso

El caso de Ixtlahuacán de los Membrillos se sumó a otros hechos recientes de crueldad animal registrados en el país. El pasado 31 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a Salvador “N”, de 58 años, por el delito de maltrato animal, y le impuso prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.

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El hombre, identificado en redes sociales como el “mataperros” de la Condesa, fue señalado por envenenar a varios perros en el Parque España con cebos de carne impregnados con metomilo, un insecticida y acaricida letal cuando se aplica fuera de dosis controladas.

Autoridades revelaron que la captura se concretó este 30 de octubre cerca de las 6 de la mañana. Crédito: SSC

Los hechos dejaron un saldo de cuatro animales muertos y dos más intoxicados que lograron sobrevivir bajo atención veterinaria en una clínica de la zona.

Según datos revelados tras su aprehensión, el presunto móvil del ataque habría sido que uno de los hijos del acusado había sido agredido por un perro en la zona días antes de los envenenamientos. Las autoridades recuperaron 14 cebos distribuidos en el parque y en calles aledañas, cuatro de ellos dentro del Parque España y diez más en la vía pública de la colonia Condesa.

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Agentes de la PDI cumplimentaron la orden de aprehensión contra Salvador "N". Crédito: FGJCDMX

La investigación del caso capitalino involucró a distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que coordinaron recorridos preventivos en la zona tras los hechos para orientar a los vecinos que acudían al parque con sus mascotas.

De ser hallado culpable, Salvador “N” podría enfrentar una pena de hasta diez años de prisión por causar sufrimiento grave a los animales antes de matarlos.