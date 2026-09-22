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Subgobernador del Banco de México responde a Sheinbaum: niega que todos tengan derecho a una pensión

Jonathan Heath rechazó los dichos que hizo la presidenta durante su conferencia mañanera de este martes

El subgobernador del Banco de México Jonathan Heath rechazó lo dicho por Claudia Sheinbaum respecto a las pensiones de los exgobernadores de esa institución. Crédito: Reuters
El subgobernador del Banco de México Jonathan Heath rechazó lo dicho por Claudia Sheinbaum respecto a las pensiones de los exgobernadores de esa institución. Crédito: Reuters
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El subgobernador del Banco México (Banxico), Jonathan Heath, rechazó los dichos de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien este martes afirmó que los exgobernadores de ese organismo autónomo cuentan con pensiones “doradas”.

A través de sus redes sociales, Heath indicó que los funcionarios que han pasado por la Junta de Gobierno del Banxico no necesariamente reciben una pensión tras haber concluido su labor.

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Subgobernador del Banco de México contradice a Sheinbaum sobre las pensiones de los exgobernadores de la institución

De acuerdo con Heath, los integrantes de la Junta de Gobierno no se consideran empleados o funcionarios del Banco Central, por lo que no perciben pensión por ese trabajo.

El economista también aclaró que para acceder al derecho en cuestión, es necesario cumplir con mínimo de años siendo trabajador del Banxico.

Si tienen una remuneración es por el tiempo trabajado en el Banco Central

Heath puso de ejemplo a los exgobernadores del Banco de México cuyos nombres fueron mencionados durante la conferencia matutina de hoy de la titular del Ejecutivo federal, al asegurar que no es de su conocimiento si reciben una pensión.

Claudia Sheinbaum ante un podio con el escudo de México y dos micrófonos, con un fondo con texto que dice Conferencia del Pueblo
Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre las pensiones de los exgobernadores del Banco de México durante una conferencia de prensa en Ciudad de México. (Presidencia )

Sin embargo, dejó claro que si reciben alguna remuneración por parte del Banxico es por los años que trabajaron previamente en la institución y no por haber sido parte de la Junta de Gobierno.

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“En los casos específicos de Miguel Mancera (qepd), Guillermo Ortiz, Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León, si es que reciben una pensión, es por los años trabajados anteriormente en el Banco y no por haber sido gobernadores”, comentó el subgobernador del Banxico.

Recomiendan revisar caso por caso para saber quiénes reciben pensión

Asimismo, Heath sostuvo que de las 22 personas que han estado en la Junta de Gobierno, al menos 10 nunca trabajaron para el Banco Central, por lo que no tendrían que recibir ninguna pensión.

“De las 22 personas que han estado o están en la Junta de Gobierno de Banxico, por lo menos 10 nunca trabajaron antes en el Banco. De los 12 que quedan, tres ya fallecieron. Habría que ver la situación de los 9 restantes, ya que no necesariamente reciben (o van a recibir) pensión, ya que depende si trabajaron el mínimo número de años para tener ese derecho”, agregó.

Sheinbaum va contra las “pensiones doradas” de los exgobernadores del Banxico

Durante su conferencia de prensa de este martes, en Palacio Nacional, la presidenta fue cuestionada sobre las pensiones que reciben los exgobernadores y exsubgobernadores del Banxico.

Tras el cuestionamiento, Sheinbaum respondió que su administración buscará que, por lo menos, el Banco de México hiciera públicas las cifras de las remuneraciones antes descritas.

El subgobernador del Banco de México Jonathan Heath no estuvo de acuerdo con los dichos de la presidenta. Crédito: X / @JonathanHeath54
El subgobernador del Banco de México Jonathan Heath no estuvo de acuerdo con los dichos de la presidenta. Crédito: X / @JonathanHeath54

Banco Central debe cumplir con el límite de salarios de la presidenta

También explicó que, al ser una institución autónoma, el banco tiene la obligación de cumplir con el límite de salarios de la presidenta o presidente de la República. Sin embargo, adelantó que analizarán si siguen pagando dichas pensiones o no.

La titular del Poder Ejecutivo Federal también contó que todos los que se desempeñaron como gobernadores en el Banco de México tienen pensiones muy importantes.

“El Banco de México, como saben, tiene autonomía y hubo una serie de amparos al final que les dieron la razón para no entrar al límite de salarios de la presidenta o el presidente de la República. Pero en todo caso habría que ver si seguimos con esas pensiones o no”, comentó Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum planteó que debe analizarse la continuidad de esos beneficios, pese a que existen resoluciones judiciales que han impedido aplicarles el límite salarial fijado para la titularidad del Poder Ejecutivo. “Puede ser legal, pero no muy justo que digamos”, afirmó.

Zedillo recibe una pensión de 130 mil pesos mensuales

La mandataria respondió a una pregunta sobre las pensiones vitalicias que reciben el expresidente Ernesto Zedillo y el exsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz, ambos también extitulares del Banco Central.

El subgobernador del Banxico Jonathan Heath expresó su postura en redes sociales por los dichos de Sheinbaum. Crédito: Linked in / Jonathan Heath.
El subgobernador del Banxico Jonathan Heath expresó su postura en redes sociales por los dichos de Sheinbaum. Crédito: Linked in / Jonathan Heath.

Según los datos difundidos durante la conferencia, Zedillo Ponce de León cobra más de 130 mil pesos mensuales, mientras que Ortiz percibe alrededor de 330 mil pesos al mes.

Con esas cifras, el pago anual para Zedillo superaría 1,8 millones de pesos en 2026. La primera mandataria no confirmó los montos ni informó cuántos exfuncionarios del Banco de México reciben pensiones de este tipo.

“Vamos a ver si podemos por lo menos exponer cuáles son esas pensiones”, dijo Sheinbaum.

Continúa la estrategia de la austeridad “franciscana” en la función pública; sin embargo, el subgobernador del Banco de México tuvo que salir a aclarar que no todos los exgobernadores cuentan con una pensión de esa institución, como dijo Sheinbaum.

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