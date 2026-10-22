Inflación anual se ubica en 3.62% en octubre: electricidad y transporte aéreo suben de precio

Inflación en México durante octubre. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

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La inflación anual en México se ubicó en 3.62% durante la primera quincena de octubre de 2026, mientras que los precios de bienes y servicios registraron un incremento de 0.41% respecto al periodo inmediato anterior. Entre los productos y servicios que incidieron en este comportamiento destacaron la electricidad, el transporte aéreo, el tomate verde y los servicios profesionales, cuyos costos aumentaron.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador alcanzó los 146.739 puntos en los primeros 15 días de octubre. Este instrumento mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa del consumo de los hogares mexicanos y permite conocer los cambios en el costo de vida a lo largo del tiempo.

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En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la inflación quincenal fue de 0.28% y la anual llegó a 3.63%, el resultado de este año mostró una ligera disminución en la tasa anual. Sin embargo, el comportamiento de los distintos componentes del índice reflejó diferencias entre los precios de mercancías, servicios, productos agropecuarios y energéticos.

Electricidad y transporte aéreo registran aumentos de precios

Durante la primera quincena del mes, la electricidad, el transporte aéreo, el tomate verde y los servicios profesionales figuraron entre los productos y servicios con mayor incidencia al alza en la inflación general.

En contraste, el jitomate y el limón presentaron reducciones en sus precios, lo que contribuyó a moderar parcialmente el comportamiento del indicador. Estas variaciones muestran que los movimientos de los costos no fueron uniformes entre los productos que integran la canasta de consumo.

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El aumento de la electricidad estuvo relacionado, en mayor medida, con la conclusión del subsidio correspondiente al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país.

Una infografía de Infobae detalla que el fin del subsidio eléctrico y el transporte impulsaron la variación anual de la canasta básica al 3.44% en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se comportaron los precios subyacentes y no subyacentes?

La inflación subyacente, que excluye bienes y servicios cuyos precios presentan alta volatilidad o no responden directamente a las condiciones del mercado, aumentó 0.25% en comparación con la quincena anterior. Dentro de este componente, las mercancías subieron 0.17%, mientras que los servicios avanzaron 0.31%.

Por su parte, el índice no subyacente registró un incremento quincenal de 0.98%. En este rubro, los productos agropecuarios disminuyeron 0.11%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.85%.

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En términos anuales, el componente subyacente presentó un crecimiento de 3.78%, frente al 3.08% del no subyacente. Un año antes, las variaciones habían sido de 4.24 y 1.58%, respectivamente.

Canasta de consumo mínimo aumenta 3.44% anual

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) reportó un incremento de 0.40% durante la primera quincena de octubre de 2026, mientras que su variación anual fue de 3.44%.

Durante el mismo lapso de 2025, este indicador había registrado un aumento quincenal de 0.31% y una tasa anual de 3.70%. Los resultados reflejan que el costo de los productos y servicios considerados en esta canasta continuó al alza, aunque su variación anual fue menor a la observada durante el mismo periodo del año anterior.

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