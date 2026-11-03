Encuesta de Banxico ve un peso más débil en el futuro, pero mejora la perspectiva de crecimiento económico

Un encuesta del Banco de México reveló dos escenarios para la economía mexicana en 2026 y 2027. Crédito: Victoria Razzo / Bloomberg

Guardar

El Banco de México (Banxico) publicó los resultados de una encuesta que le hizo a especialistas del sector privado, quienes ajustaron al alza sus previsiones para el crecimiento económico del país en 2026 y 2027.

Sin embargo, este primer escenario optimista contrasta con el segundo pronóstico de los especialistas, quienes advirtieron una mayor presión para el tipo de cambio, lo que podría traducirse en el encarecimiento de los productos importados.

PUBLICIDAD

Encuesta del Banxico revela un mayor crecimiento económico en 2026 y 2027

La última encuesta del Banco Central reveló que el Producto Interno Bruto Nacional (PIB) tendrá un crecimiento de 1.61 por ciento para el cierre de este año, por encima del 1.4 por ciento que había previsto anteriormente el sector privado.

Mientras que para el 2027, pronostican que la economía de México dé un salto mayor al registrar un avance de 1.86 por ciento, por encima del 1.77 por ciento que proyectaban durante el mes anterior.

Con tales cifras, las expectativas de los encuestados se mantienen dentro del rango previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que espera un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento para el año entrante.

PUBLICIDAD

El sector privado ve un mayor crecimiento económico en 2026 y 2027. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Peso mexicano no enfrentará un buen escenario frente al dólar

Por otro lado, el sector privado se mostró menos optimista con respecto al futuro del tipo de cambio, anticipando que el peso mexicano sufrirá una depreciación para el cierre de 2026 y 2027.

En ese sentido, los especialistas esperan que el tipo de cambio cierre el año en 18.25 pesos por dólar, una cifra muy por encima de los 17.57 unidades que pronosticaban en la encuesta pasada.

De confirmarse estas estimaciones, el peso cerrará el 2026 con una depreciación de 1.34 por ciento. Mientras que al corte de las 10:29 horas en la Ciudad de México, el tipo de cambio cotizaba en 18.7692 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

PUBLICIDAD

Para 2027, el sector privado también revisó al alza sus previsiones sobre la paridad peso-dólar. Las proyecciones pasan de 18.11 a 18.58 unidades por dólar.

Por la FED, peso acumula depreciación desde septiembre

Este cambio va de la mano con el desempeño que ha mostrado el peso en los últimos meses; sobre todo, desde que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) subió su tasa de interés el pasado 16 de septiembre. La moneda nacional acumula una depreciación de 9.43 por ciento, ya que esta decisión debilitó el atractivo del “carry trade”.

En la última reunión de política monetaria de Banxico, uno de sus funcionarios detectó presión sobre el peso mexicano por la reducción del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. En esa sesión, advirtió que el movimiento del tipo de cambio podría encarecer los productos importados.

PUBLICIDAD

“Ante la nueva postura de la Reserva Federal, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos tenderá a disminuir gradualmente con el tiempo. En este contexto, es esencial un monitoreo estrecho del tipo de cambio, dada su importancia para los precios de las mercancías”, comentó el funcionario de Banxico, según las actas de la reunión de septiembre.

El tipo de cambio no se verá tan favorecido en 2026 y 2027, según la última encuesta de Banxico. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Inflación y tasa de interés se mantienen estables detalló encuesta del Banco de México

Otro punto que consideró la encuesta del Banco de México, fue el avance de la inflación en México; ahí, los encuestados decidieron bajar sus previsiones para nuestro país. Para el cierre de este año esperan que termine con un alza de 3.82 por ciento, por debajo del 3.85 por ciento que esperaban previamente.

PUBLICIDAD

A su vez, para 2027, el sector privado espera que el encarecimiento de los precios se mantenga en 3.83 por ciento por debajo del 3.86 por ciento que esperaban en la encuesta pasada.

Respecto a la tasa de interés, los especialistas no prevén ningún ajuste para este año ni para 2027, colocándola en 6.5 por ciento.

Luz y sombra lo revelado por la más reciente encuesta del Banxico al sector privado, por un lado, prevén un mayor crecimiento económico para 2026 y 2027, pero, también, un peso más débil ante el dólar.