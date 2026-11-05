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Higinio Martínez considera exagerado vincular uniformes de los trabajadores del Bienestar con promoción de Morena

El presidente del Senado cuestionó que el color de los chalecos de los Servidores de la Nación pueda considerarse una forma de promoción electoral para el partido oficialista

El senador considera exagerado vincular el color de la ropa de los trabajadores con una posible promoción electoral de Morena.
El senador considera exagerado vincular el color de la ropa de los trabajadores con una posible promoción electoral de Morena.
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El presidente del Senado, Higinio Martínez, calificó como exagerados los señalamientos sobre una posible promoción electoral de Morena mediante el uso de chalecos, camisetas y gorras color guinda por parte de los Servidores de la Nación, trabajadores de la Secretaría de Bienestar que participan en la entrega de programas sociales.

Las declaraciones del legislador morenista se producen después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar si la indumentaria utilizada por estos trabajadores puede generar una asociación indebida entre los apoyos gubernamentales y el partido oficialista.

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En entrevista, Martínez consideró que el color de la ropa no constituye por sí mismo un elemento para determinar que existe inducción política, electoral o partidista. Por ello, cuestionó que se pretenda atribuir una filiación política a las personas a partir de las prendas que utilizan.

“Me parece que señalar por el uso de la ropa alguna inducción política, electoral, partidista, me parece exagerado”, expresó.

Higinio Martínez cuestiona señalamientos por el color de los chalecos

El presidente del Senado también recurrió a un ejemplo para explicar su postura. Señaló que el color de la vestimenta no debería utilizarse como referencia para identificar la preferencia política de una persona.

“Compañero que me hace la pregunta viene de color de Morena y, ¿a poco por eso lo acusan de moreno? Ahora vengo de azul, no vayan a acusar de panista”, comentó.

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El legislador añadió que, desde su perspectiva, centrar la atención únicamente en los chalecos deja de lado otros elementos de la vestimenta, como los zapatos, los pantalones o las chamarras.

“Se fijan en un chaleco, pero no se fijan en los zapatos, ni se fijan en el tono del pantalón o de la chamarra. Me parece que es un exceso”, sostuvo.

Martínez consideró que las personas, incluidos los funcionarios públicos, deben tener libertad para utilizar prendas de diferentes colores, salvo quienes desempeñan actividades que requieren portar uniformes institucionales, como ocurre con los elementos de seguridad pública.

TEPJF ordena al INE revisar uniformes de los Servidores de la Nación

La controversia tiene como punto central determinar si la utilización de prendas guinda o rojas por parte del personal de Bienestar puede influir en la percepción de los beneficiarios y establecer un vínculo entre los programas sociales y Morena.

La instrucción del TEPJF al INE busca que la autoridad electoral analice de fondo si existe alguna irregularidad relacionada con la indumentaria de los trabajadores que mantienen contacto directo con la población durante la operación de los apoyos gubernamentales.

Entre los elementos que forman parte de la revisión se encuentran:

  • El uso de chalecos, camisetas y gorras de color guinda o rojo.
  • La posible asociación entre los colores de Morena y los programas sociales.
  • La identificación institucional de los Servidores de la Nación.
  • La posibilidad de que la vestimenta represente una forma de promoción partidista.

Leticia Ramírez asegura que Bienestar acatará resolución electoral

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que el Gobierno federal respetará cualquier resolución que emita el Tribunal Electoral sobre la vestimenta de los trabajadores, aunque aclaró que hasta ahora no existe un fallo definitivo que obligue a modificarla.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar del Senado, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que la dependencia cuenta con lineamientos de identidad gráfica que contemplan el uso de chalecos beige.

Detalló que estas disposiciones se encuentran establecidas en un manual elaborado en 2018 y que tuvo modificaciones en 2024. Por ello, señaló que la Secretaría mantendrá sus criterios actuales mientras las autoridades electorales no emitan una determinación definitiva.

Ramírez Amaya también sostuvo que la identificación de los Servidores de la Nación no depende exclusivamente de su vestimenta, sino de las actividades que realizan al visitar domicilios y proporcionar información sobre los apoyos.

Bienestar mantendrá sus uniformes mientras no exista un fallo definitivo

La titular de Bienestar reiteró que la dependencia está atenta al procedimiento y que realizará los ajustes correspondientes si así lo determina el TEPJF.

“Cuando haya resoluciones, como hacemos siempre, se cumplen”, señaló ante los senadores.

De esta manera, mientras el INE desarrolla el análisis solicitado por el Tribunal Electoral, la Secretaría de Bienestar continuará utilizando los lineamientos institucionales vigentes.

La discusión mantiene en revisión los límites entre la identificación de los trabajadores públicos, el uso de la imagen institucional y la posibilidad de que determinados elementos visuales durante la entrega de programas sociales puedan relacionarse con un partido político.

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