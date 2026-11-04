Sekta Core, Ganja y Nana Pancha se presentarán juntos en Valle de Chalco: cuándo es, dónde será y cómo conseguir entradas

El evento es apto para todas las edades; las personas con discapacidad ingresan gratis. (Composición Fotográfica fotos: Facebook/Xochiska).

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Sekta Core, Ganja y Nana Pancha se presentarán el próximo 28 de noviembre en el Deportivo Luis Donaldo Colosio Murrieta de Valle de Chalco, Estado de México, dentro del festival Xico-Ska organizado por Xochiska en el marco de la Feria Xico Valle de Chalco Solidaridad 2026.

El evento arranca a las 11:00 horas y se extenderá durante 14 horas continuas de música en vivo con un cartel de 14 bandas de ska y reggae.

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El festival es apto para todas las edades. Las personas con discapacidad pueden ingresar de forma gratuita si van acompañadas de un adulto responsable. Los boletos están disponibles en la plataforma Fanki.

El festival Xico-Ska forma parte de la Feria Xico Valle de Chalco Solidaridad 2026, que se realiza del 21 al 30 de noviembre. (Facebook/Xochiska).

Xico-Ska es parte de una feria de diez días en Valle de Chalco

La Feria Xico Valle de Chalco Solidaridad 2026 se realiza del 21 al 30 de noviembre en el mismo Deportivo Colosio. Durante esos diez días el recinto ofrece conciertos, juegos mecánicos, gastronomía, artesanías y espacios para el talento local, con entradas libres y de acceso de pago para recorrer las instalaciones.

El resto de la programación de la feria general incluye a Banda Cuisillos, La Adictiva, El Komander y Cardenales de Nuevo León, entre otros artistas.

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Valle de Chalco Solidaridad es un municipio del Estado de México ubicado al oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. (Facebook/Gobierno de Valle de Chalco Solidaridad)

El 28 de noviembre, fecha del Xico-Ska, es uno de los días con mayor carga musical de toda la feria.

Xochiska lleva el festival de ska al oriente del Estado de México

Xochiska es el colectivo detrás del festival. Desde hace tres años organiza encuentros de ska en el sur de la Ciudad de México, en el Deportivo Xochimilco, donde ha reunido a bandas como Las Víctimas del Dr. Cerebro, Los Calzones y La Tremenda Korte junto a música en vivo, grafiti, cultura urbana y slam.

Las ediciones anteriores del Xochiska han reunido a bandas como Las Víctimas del Dr. Cerebro, Los Calzones y La Tremenda Korte. (Facebook/Xochiska)

El Xico-Ska en Valle de Chalco es su primera edición fuera de la capital y la más grande en número de bandas. El lema del festival es “Donde la ciudad termina, el slam apenas comienza”.

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Sekta Core, Ganja y Nana Pancha encabezan un cartel de 14 bandas

Sekta Core es una banda de ska y hardcore punk formada en 1994 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Con más de 30 años de trayectoria y nueve discos de estudio, es una de las agrupaciones más consistentes de la escena nacional.

Ganja es un grupo de reggae roots de la Ciudad de México activo desde 1995, pionero del género en México. Conserva a los mismos cuatro integrantes fundadores desde sus inicios y acumula más de 219 mil oyentes mensuales en Spotify.

Además de música en vivo, el festival Xochiska ha incorporado en ediciones anteriores grafiti, cultura urbana y slam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nana Pancha se formó en 1996 en La Merced, Ciudad de México. Su sencillo debut permaneció ocho semanas en los primeros lugares de la radio y su tema “Nada que perder” supera los 5 millones de reproducciones en Spotify. La banda alista además un nuevo disco, el primero en casi siete años.

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Las otras 11 bandas del festival

Royal Club es una de las agrupaciones con mayor presencia en los festivales de ska del país y compañera habitual de Sekta Core en escenario. Salón Victoria ha compartido cartel con Maldita Vecindad, Los de Abajo y Panteón Rococó dentro del Colectivo Paz, Baile y Resistencia.

El Deportivo Colosio cuenta con amplias instalaciones para recibir espectáculos y actividades recreativas de gran formato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ru2, Tex Tex y Melodycans completan el bloque intermedio. Tex Tex es uno de los nombres más reconocidos del rock y el ska mexicano desde los años noventa. Golden Robots, Kurado de Coco y Rebelión 4 Life representan la escena independiente del género.

Revoltosos, Lena Campos y Ojos de Frida cierran el lineup. Ojos de Frida ha participado en ediciones anteriores del festival Xochiska en la Ciudad de México.

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Cómo llegar al Deportivo Colosio en Valle de Chalco

El Deportivo Luis Donaldo Colosio Murrieta está ubicado en la zona de San Miguel Xico, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

Desde la Ciudad de México se puede llegar tomando la Línea A del Metro hasta su terminal La Paz y de ahí abordar una combi o autobús con destino a Valle de Chalco.

Desde la Ciudad de México se puede llegar tomando la Línea A del Metro hasta su terminal La Paz y de ahí abordar una combi o autobús hacia Valle de Chalco. (Gobierno de la Ciudad de México)

Las rutas 51 y 94 tienen paradas a menos de cuatro minutos a pie del acceso principal.