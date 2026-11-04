Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 4 de noviembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,88 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,45% respecto al precio anterior de 20,78 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,41%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,68%.
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El euro a peso mexicano ha presentado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento en su cotización tras un día consecutivo de crecimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 12,27%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,44%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado.
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