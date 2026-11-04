Sentencian en EEUU a dos mexicanos culpables de posesión y distribución de drogas en Alabama (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tribunal federal del Distrito Sur de Alabama sentenció a 25 años de prisión a Adán Ubaldo Sepúlveda Ruiz, mexicano de 39 años, por dirigir una organización de narcotráfico que distribuía cocaína a gran escala en Estados Unidos. Su cómplice, Juan Ali Popoca Flores, de 42 años, recibió una condena de 68 meses tras declararse culpable de conspiración para distribuir el estupefaciente.

Ambos son ciudadanos mexicanos que residían de forma ilegal en el país, según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Alabama. El proceso se originó a partir de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre distribuidores de cocaína que operaban en Mobile, Alabama.

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Las condenas y los delitos reconocidos

Sepúlveda se declaró culpable de dos cargos: dirigir una organización criminal continua y posesión de cocaína con intención de distribuirla. Por ambos delitos recibió la pena de 25 años de prisión federal.

Popoca, en cambio, admitió su participación en una conspiración para distribuir cocaína, lo que derivó en una condena de 68 meses de prisión.

El tribunal dispuso además el traslado de los dos condenados a las autoridades de inmigración estadounidenses una vez que cumplan sus respectivas penas, con vistas a su deportación. También ordenó la confiscación de todos los bienes incautados durante la investigación, entre ellos el dinero en efectivo y el vehículo utilizados en el momento del arresto.

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Origen de la investigación en Mobile

El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando el FBI detuvo en Mobile, Alabama, a un distribuidor de cocaína y heroína. En ese operativo, los agentes incautaron aproximadamente nueve kilogramos de cocaína.

Sentencian en EEUU a dos mexicanos culpables de posesión y distribución de drogas en Alabama (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese arresto, los investigadores federales continuaron el rastreo de la cadena de suministro. Según documentos judiciales, esa pesquisa permitió identificar a Sepúlveda, quien residía de manera ilegal en el área de Houston, Texas, como el principal proveedor del distribuidor detenido en Mobile y de otros traficantes de gran volumen.

Entre ese primer arresto y la detención de Sepúlveda y Popoca en Houston transcurrieron más de dos años, de acuerdo con las fechas documentadas en el expediente judicial.

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El arresto en Houston y la evidencia incautada

El 31 de marzo de 2025, agentes federales detuvieron a Sepúlveda y a Popoca tras un control de tráfico realizado en Houston. Durante la revisión del vehículo, los oficiales hallaron aproximadamente USD 442.900 en efectivo, dinero que resultó ser producto del narcotráfico.

En el mismo operativo, los agentes recuperaron un registro detallado de transacciones de drogas que detallaba la distribución de miles de kilogramos de cocaína y decenas de millones de dólares en pagos. Ese documento detallaba la distribución de miles de kilogramos de cocaína y decenas de millones de dólares en pagos vinculados a la operación.

Ese hallazgo permitió a los fiscales reconstruir el alcance de la red y sustentar los cargos que, meses después, derivaron en las declaraciones de culpabilidad de ambos acusados.

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Reacciones y agencias involucradas

Christopher R. Flowers, agente especial a cargo de la oficina móvil del FBI, señaló que “las organizaciones criminales complejas no se desmantelan de la noche a la mañana”. Agregó que las sentencias impuestas a Sepúlveda Ruiz y Popoca Flores reflejan el resultado de una investigación extensa llevada adelante por el FBI junto a sus socios de las fuerzas del orden.

Flowers también agradeció a la Fiscalía de los Estados Unidos por su compromiso en el procesamiento del caso.

La investigación contó con la participación del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, la Oficina de Operaciones de Control y Deportación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile, el Departamento de Policía de Mobile y diversos socios estatales y locales en Texas.

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Sentencian en EEUU a dos mexicanos culpables de posesión y distribución de drogas en Alabama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fiscales federales adjuntos Gloria Bedwell y Justin D. Kopf estuvieron a cargo del caso en representación de los Estados Unidos.

El proceso se enmarca en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. Según el comunicado, el HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, bandas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

El documento indica que el HSTF pone énfasis particular en investigar y enjuiciar casos de tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños, además de utilizar todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar del país a los delincuentes extranjeros considerados más violentos.

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El HSTF Mobile está integrado por agentes y oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El caso estuvo a cargo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Alabama.