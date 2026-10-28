Concluyen obras del Trolebús Chalco - Santa Martha a más de un año de su inauguración: cuándo abrirán las estaciones faltantes (X/ @SEMOV_Edomex)

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Desde que inauguraron el Trolebús Chalco - Santa Martha, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) mantuvo obras complementarias en el lugar, pues algunas estaciones no fueron terminadas, lo que obligó a mantener trabajos a pesar de que el servicio de la Línea 11 del Trolebús ya había empezado.

Luego de un año y cinco meses desde la apertura del Trolebús Elevado de Chalco, las autoridades ya habrían terminado con los trabajos de obra civil, por lo que el proyecto se encamina a abrir en todas sus estaciones y así concluir la construcción de esta línea que empezó a mediados del 2023. Fue el 18 de mayo de 2025 cuando la ruta empezó a operar con un servicio reducido por las estaciones faltantes.

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Actualmente, se puede observar que las tres estaciones pendientes, ubicadas en los límites de la alcaldía Iztapalapa con el Estado de México, ya están concluidas. Y a falta de detalles, las autoridades estarían por anunciar su apertura. La página SNT: Movilidad Urbana, especializada en creación de contenido urbano y movilidad, compartió imágenes de cómo lucen las tres estaciones pendientes del Trolebús Chalco y reveló que las obras han concluido.

Así lucen las estaciones faltantes del servicio del Trolebús Chalco - Santa Martha

La estructura de la estación Teotongo elevada del Trolebús Chalco-Santa Martha se ubica sobre un viaducto vial en una zona urbana residencial. (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

Así luce la estación Teotongo del Trolebús (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

A través del canal de YouTube SNT: Movilidad Urbana revelaron imágenes de cómo lucen las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico. Son las estaciones intermedias que conectarán los límites de Iztapalapa con el oriente del Estado de México, hasta el momento, la Línea 11 del Trolebús únicamente opera con 12 estaciones, el servicio completo abarca 15 estaciones.

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En las imágenes se puede apreciar que la colocación de estructuras terminó, y las estaciones así como los andenes de espera ya están terminados. Entre los detalles sobresalientes destaca que los puentes peatonales que conectan el exterior con el servicio del Trolebús también ya están concluidos, anteriormente las obras afectaban los carriles laterales de la autopista México - Puebla pero la maquinaria ya se retiró del lugar al terminar sus funciones.

Una unidad articulada se encuentra detenida junto al andén de una estación elevada terminada en la ruta del Trolebús Chalco-Santa Martha. (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

También se puede observar que la fachada de las estaciones está prácticamente concluida solo a falta de la colocación de la señalética para indicar el nombre y dirección de cada andén, también están pendientes detalles de la iluminación de la estación.

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¿Qué falta para la apertura de todas las estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha?

La estación La Virgen del Trolebús Chalco-Santa Martha se ubica sobre un viaducto de concreto en una zona urbana. (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

Hasta el momento, las autoridades mexiquenses o capitalinas no han compartido detalles o información oficial sobre cuándo será la inauguración de las tres estaciones del servicio Chalco - Santa Martha. A pesar de que los trabajos de obra civil ya concluyeron, en su interior están pendientes los detalles técnicos y operativos para que las paradas entren en función.

Estas son todas las estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha

Santa Martha

Teotongo

La Virgen

Xico

Parque de la Mujer

Cuauhtémoc

Puente Rojo

Puente Blanco

Parque Tejones

Unión de Guadalupe

La Covadonga

Ejidal

José María Martínez

Amalinalco

Chalco

La estación Xico del Trolebús Chalco-Santa Martha conecta con una pasarela peatonal sobre los carriles de una autopista. (Captura YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

Trolebús de Chalco - Santa Martha cumple un año de operaciones

El Trolebús Chalco-Santa Martha cumplió un año de operaciones con tres estaciones todavía cerradas por obras. La Línea 11 conecta Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa, con el municipio de Chalco, en el Estado de México, y opera con 12 de sus 15 paradas.

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El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) reportó 25 millones de pasajeros desde la inauguración del servicio, el 18 de mayo de 2025. Las estaciones pendientes se ubican en los límites entre la CDMX y Valle de Chalco, por lo que su apertura permitirá completar el recorrido para habitantes de la zona metropolitana.

En mayo de 2026, los trabajos avanzaron en Teotongo y La Virgen, donde ya colocaron cimientos y parte de la estructura de los puentes peatonales. La constructora tenía como fecha límite el 30 de abril, pero solicitó una prórroga por complicaciones técnicas y afectaciones derivadas de la operación de la autopista México-Puebla; el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, indicó que la intención era terminar a mediados de mayo, sin embargo, los trabajos se extendieron a lo largo del año.

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