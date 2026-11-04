INE busca limpiar su imagen: prevé un plan de auditorías externas para revisar contratos

El Consejo General del INE tiene previsto aprobar un plan de acción que considera auditorías externas. Crédito: Alfredo Domínguez

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La gestión de Guadalupe Taddei Zavala en el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue generando un cisma y las otras 10 consejerías continúan llevando a cabo acciones para limpiar la imagen del órgano autónomo.

En ese sentido, este miércoles, se dio a conocer que el Consejo General del INE tiene previsto aprobar mañana un plan de acción que incluye auditorías externas para detectar anomalías y, de ser necesario, rescindir contratos tras la gestión de Taddei Zavala como consejera presidenta.

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INE tiene previsto plan de acción con auditorías externas

Un diario de circulación nacional informó que las consejerías del INE alistan la aprobación de una serie de auditorías externas de todos los contratos vigentes.

“Implementar una serie de auditorías externas de todos los contratos vigentes; de identificarse irregularidades, rescindir estos instrumentos contractuales, previa acreditación de los supuestos legales y contractuales aplicables, en observancia a los procedimientos correspondientes”, detalla la ruta de acción del organismo electoral.

Por lo anterior, el jueves 5 de noviembre, los consejeros aprobarán medidas que tienen la finalidad de “restaurar la integridad y fortalecer los controles de gestión administrativa”.

Guadalupe Taddei ya dijo que no piensa dejar su cargo en el INE, pero la ley establece mecanismos para sustituirla. Crédito: INE

Pedirán a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización emergente

Además, tienen previsto solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización.

“Solicitar a la UIF informe si ha detectado algún tema derivado de empresas de proveeduría de este Instituto, y realizar las verificaciones ante el SAT conforme a los artículos 32-D, 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con la situación de los diversos proveedores del Instituto.

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“Definir medidas alternativas para prever todas las contrataciones del PEF 2027, que refuercen las disposiciones normativas y que estos procedimientos adquisitivos, se desarrollen en mejores condiciones, garantizando la máxima publicidad y la trazabilidad de las acciones que se desarrollen para cada contratación”, reza el documento al que tuvo acceso un diario de circulación nacional.

Prometen revisión profunda a los proveedores

De acuerdo con las consejerías, prometen, en todos los casos de contrataciones, consultar de las personas físicas o morales que sean proveedoras del Instituto, su estructura gerencial y administrativa, así como socios y accionistas de las personas morales.

“Ordenar el resguardo de la documentación relacionada con los procedimientos de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios, y obra pública.

“Del resultado de la investigación, contemplar la presentación de denuncias correspondientes en los casos en los que de los hechos o hallazgos se desprenda la procedencia para su presentación”, agrega.

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Preparan micrositio en línea para que ciudadanía denuncie

Otro punto a destacar, es que el INE tiene contemplado diseñar e implementar mecanismos de denuncia en línea para la ciudadanía mediante un micrositio en el portal institucional.

“Emitir un protocolo de los mecanismos, actividades y acciones que realizará el Instituto, que establezca las directrices generales para la estandarización, mejora regulatoria y optimización de los procedimientos administrativos, que eficiente el uso del gasto público”, revela el documento del árbitro electoral.

Blanca Cruz García, presidenta interina del INE, enfrenta polémica por dar contrato a empresa investigada por la ASF. (YouTube: INE)

Blanca Cruz encabeza esta reestructura al interior del INE

Cabe señalar que la reestructuración y análisis en el INE, liderado provisionalmente por la consejera presidenta Blanca Yassahara Cruz García, ocurre tras la salida el pasado mes de octubre de Guadalupe Taddei, luego de ser exhibida por contratos irregulares y cercanía con el proveedor, José Alfredo Hernández.

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También se espera que las 10 consejerías presenten una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos actos de corrupción ocurridos durante la presidencia de Taddei.

ASF investigará 25 años de presuntas irregularidades en los organismos electorales

La Auditoría Superior de la Federación confirmó que investiga presuntas irregularidades en todos los organismos públicos locales electorales (OPLE), además del Instituto Nacional Electoral y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

La revisión se conoció días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se audite a las administraciones del INE previas a 2025, tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del instituto, señalada por presunta corrupción y conflicto de interés.

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Siguen tres líneas de investigación

En un comunicado, la ASF precisó que actualmente lleva adelante tres líneas de trabajo principales “relacionadas a grupos empresariales y entes públicos electorales vinculados con adquisiciones y servicios”.

La primera es una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los organismos públicos locales electorales (OPLE), el INE y el entonces IFE, cuyo último año de operación fue 2014.

Mientras que la segunda línea de trabajo consiste en un estudio que la ASF calificó como “histórico” sobre las adquisiciones realizadas por los tres entes electorales entre 2000 y 2025.

Víctor Hugo Cervante Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es “identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos”.

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Y, la tercera línea, corresponde a una auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLE.

Va para largo lo que ocurre en el INE, por un lado, el Consejo General alista una auditoría externa para detectar posibles irregularidades en los contratos con proveedores y, por el otro, la ASF va por una investigación de 25 años atrás.